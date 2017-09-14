ЧИКАГО (AP) — Президент Джо Байден в понедельник совершил свой первый полет на борту современного вертолета VH-92A, который используется в качестве вертолета морской пехоты номер один после многих лет задержек программы по замене стареющих самолетов, на которых летают президент и вице-президент. .......... Это стало важной вехой в двадцатилетнем процессе замены вертолетов времен войны во Вьетнаме, которые использовались для перевозки президентов в некоторых случаях с 1970-х годов. ........ Marine Helicopter Squadron One, которая эксплуатирует самолет, уже несколько лет использует вертолеты VH-92 в регулярной эксплуатации, включая испытательные полеты вокруг Вашингтона, округ Колумбия, а также для перевозки персонала и охраны Белого дома. Последний вертолет VH-92A был доставлен в начале этого месяца, предоставив Корпусу морской пехоты США 21 рабочий самолет и два для испытаний. Общая стоимость программы для 23 самолетов составила около 5 миллиардов долларов.
Новые вертолеты созданы на базе серийно выпускаемого Sikorsky S-92, они больше и имеют большую дальность полета, чем старые модели VH-3D и VH-60N
Успіх написав: п.с. Флай, я так і не зрозумів, чому і цю військову професію ти для себе відкидаєш? Ти ж, наче, ай-тішнік? А тут майже все пересікається з налагодженням/під'єднанням/прошивками і т.д., і т.п....
*«Я прошу Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжити заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу», - заявив очільник уряду. За словами Шмигаля, якщо трапляються ситуації, коли поранених захисників відправляють на ВЛК, «система не працює». Прем'єр-міністр наголосив, що всі необхідні документи, за якими ВЛК має приходити до поранених військовослужбовців, ухвалені. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... a-vlk.html
То він вважає, що ВЛК сама до поранених приходить (повинна проходити) після тогорічного спрощення проходження ВЛК??? Невже й вправду так вже?
Є ж різниця - посадити за кермо, щоб керувати автобусом водія легкової машини і посадити за кермо автобуса швеця, чи кравця, чи пекаря, чи бариста - які ніколи не здавали на права/ніколи не керували транспортним засобом!?
Мені зрозуміло до чого Ви намагаєтесь посилатися проте вам пояснюють інше , я наприклад жодного разу не бачив директора Укрпошти щоб він був поштарем або водієм або сидів на відділенні. Він директор і зп отримує гідну його фаху і сподіванням.