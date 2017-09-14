ЧИКАГО (AP) — Президент Джо Байден в понедельник совершил свой первый полет на борту современного вертолета VH-92A, который используется в качестве вертолета морской пехоты номер один после многих лет задержек программы по замене стареющих самолетов, на которых летают президент и вице-президент. .......... Это стало важной вехой в двадцатилетнем процессе замены вертолетов времен войны во Вьетнаме, которые использовались для перевозки президентов в некоторых случаях с 1970-х годов. ........ Marine Helicopter Squadron One, которая эксплуатирует самолет, уже несколько лет использует вертолеты VH-92 в регулярной эксплуатации, включая испытательные полеты вокруг Вашингтона, округ Колумбия, а также для перевозки персонала и охраны Белого дома. Последний вертолет VH-92A был доставлен в начале этого месяца, предоставив Корпусу морской пехоты США 21 рабочий самолет и два для испытаний. Общая стоимость программы для 23 самолетов составила около 5 миллиардов долларов.
Новые вертолеты созданы на базе серийно выпускаемого Sikorsky S-92, они больше и имеют большую дальность полета, чем старые модели VH-3D и VH-60N
Успіх написав: п.с. Флай, я так і не зрозумів, чому і цю військову професію ти для себе відкидаєш? Ти ж, наче, ай-тішнік? А тут майже все пересікається з налагодженням/під'єднанням/прошивками і т.д., і т.п....
*«Я прошу Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжити заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу», - заявив очільник уряду. За словами Шмигаля, якщо трапляються ситуації, коли поранених захисників відправляють на ВЛК, «система не працює». Прем'єр-міністр наголосив, що всі необхідні документи, за якими ВЛК має приходити до поранених військовослужбовців, ухвалені. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... a-vlk.html
То він вважає, що ВЛК сама до поранених приходить (повинна проходити) після тогорічного спрощення проходження ВЛК??? Невже й вправду так вже?
Є ж різниця - посадити за кермо, щоб керувати автобусом водія легкової машини і посадити за кермо автобуса швеця, чи кравця, чи пекаря, чи бариста - які ніколи не здавали на права/ніколи не керували транспортним засобом!?
Мені зрозуміло до чого Ви намагаєтесь посилатися проте вам пояснюють інше , я наприклад жодного разу не бачив директора Укрпошти щоб він був поштарем або водієм або сидів на відділенні. Він директор і зп отримує гідну його фаху і сподіванням.
ЛАД написав:Это к вопросу о наших возможностях и о возможности "подготовиться к войне" за год. 5 млрд. долл., 20 лет и это не разработка принципиально нового вертолёта, а доработка серийно выпускаемого.
Я все ж таки іншого не розумію. З одного боку є підстави вважати, що посадовці та можновладці все ж таки мали бачення, що повномасштабка буде. З іншого -- ну наводити порядок, наприклад, з військовим обліком могли б? На це коштів чи технологій, чи ще чогось недосяжного не треба.
Але. Не робили... Ні папередники, ні чинна влада. З року так 2015-16 мали б почати.
sens написав:Айтішника і тебе порівнювати не доречно, неможливо також порівнювати юриста з Інфоксводоканал та Ростислава Кравця. Підказка - різні гонорари.
Ростислав Юрійович Кравець (6 липня 1972, Київ) — український адвокат, партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери». Фігурант кримінального провадження про захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B8%D1%87
Офіцер ЗСУ Дмитро Глущенко прямо стверджує, що українська влада придумала цей план через "ж***у на фронті і в економіці". "Настрій, населення, економіка повна ж***а. Енергетика, та ж ж***а... ", — ділиться думкою Глущенко. https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/664622- ... eobhidnist
Поржала. Тому що за підсумками липня маємо зростання експорту на 26% та падіння імпорту на 14%. Чи не *опа в економіці?))) Також пишуть сьогодні, що експорт електроенергії за кордон будуть відновлювати, бо в мережі з'являється профіцит. Це щодо *опи в енергетиці)). Але ви пишіть, пишіть, вишукуйте лайно на просторах інтернету.
Офіцер ЗСУ Дмитро Глущенко прямо стверджує, що українська влада придумала цей план через "ж***у на фронті і в економіці". "Настрій, населення, економіка повна ж***а. Енергетика, та ж ж***а... ", — ділиться думкою Глущенко. https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/664622- ... eobhidnist
Поржала. Тому що за підсумками липня маємо зростання експорту на 26% та падіння імпорту на 14%. Чи не *опа в економіці?))) Також пишуть сьогодні, що експорт електроенергії за кордон будуть відновлювати, бо в мережі з'являється профіцит. Це щодо *опи в енергетиці)). Але ви пишіть, пишіть, вишукуйте лайно на просторах інтернету.
Ну у вас аргументація теж так собі)) Висмикнули пару параметрів (експорт, імпорт за місяць) і заяву про експорт ее.
Хоча лише два дні тому: *16 серпня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук сказала, що через спеку, яку синоптики обіцяють із 17 серпня, в Україні можуть повернутися до стабілізаційних відключень світла. З 19 серпня Укренерго повернуло графіки відключень світла.* https://suspilne.media/818519-ukrenergo ... 21-serpna/
А замість параметрів експорт, імпорт могли б узяти: *липні 2024 року промислова інфляція в Україні досягла 33,3% у річному вимірі; порівняно з червнем ціни зросли на 8,8%, свідчать дані Державної служби статистики. У березні 2024 року річна інфляція у промисловості була практично нульовою. Швидкий розгін промислової інфляції дуже часто виступає передвісником прискорення індексу споживчих цін.* https://forbes.ua/news/promislova-infly ... 2024-23218
Хоча згоден, незрозуміло навіщо Глущенко *ж* притулив. Отже, як для отакої війни поки все не те що нормально, а надиво добре.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 23 сер, 2024 19:33, всього редагувалось 1 раз.
sens написав:Айтішника і тебе порівнювати не доречно, неможливо також порівнювати юриста з Інфоксводоканал та Ростислава Кравця. Підказка - різні гонорари.
Ростислав Юрійович Кравець (6 липня 1972, Київ) — український адвокат, партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери». Фігурант кримінального провадження про захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B8%D1%87
"Боже, як невдобно вийшло" (с) анекдот
Хоча, sens перший відгукнувся на допис ЛАД'а, що Камала Харрім не згадала про Україну з таким дописом
detroytred написав:Хоча лише два дні тому: *16 серпня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук сказала, що ...
Два дні тому було 21 серпня, а не 16-те. Ви шо загубилися?))) Це я до того, що сьогоднішні новини кажуть, що ситуація вже змінилася на профіцит, тому нести новини за вісім днів тому, як мінімум, не доречно.