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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9550955195529553

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 68
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Серьёзно красный крест заезжает в центр Киева. 5 этажей по 970м2 каждый. Монтаж мебели производится
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 20:20

Украина ратифицировала Римский статут.
С 15 минуты

Как все понимают, условных сроков тут точно не будет.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 20:24

  fler написав:
  detroytred написав:Хоча лише два дні тому:
*16 серпня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук сказала, що ...

Два дні тому було 21 серпня, а не 16-те. Ви шо загубилися?)))
Це я до того, що сьогоднішні новини кажуть, що ситуація вже змінилася на профіцит, тому нести новини за вісім днів тому, як мінімум, не доречно.

Все відносно.
Може і загубився я)) Але ж мова про Глущенка.
Там же в цитаті було - *З 19 серпня Укренерго повернуло графіки відключень світла.*
Тобто ще з 19-го йшлося про графіки вимкнення електрики.
З 19-го.

І мова була про підстави в того Глущенка. Він оту заяву зробив вчора. 22-го.
І два дні тому, тобто 20-го ще діяли графіки відключення:
*Відключення світла 20 серпня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки*
https://tsn.ua/ukrayina/vidklyuchennya- ... 43666.html

А про експорт ее заява Укренерго з'явилася тільки сьогодні.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 23 сер, 2024 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 20:26

  UA написав:Украина ратифицировала Римский статут.
С 15 минуты

Как все понимают, условных сроков тут точно не будет.

Так, кажуть, що ще треба зміни в Конституцію внести.
Щоб воно працювати почало.
Після відтермінування.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 20:39

  detroytred написав:
  UA написав:Украина ратифицировала Римский статут.
С 15 минуты

Как все понимают, условных сроков тут точно не будет.

Так, кажуть, що ще треба зміни в Конституцію внести.
Щоб воно працювати почало.
Після відтермінування.

Римський статут це умова вступу ЕС.
Чи може за ради збереження життя та здоровья працівників ТЦК, підем проти українського народу і вступимо в союз рф и білорусі? :D
Доречи скільки українців М 25-60 видали з країн ЕС?
Так отж.
ЕС це не тільки валюта евро, якщо хтось не зрозумів.
UA
 
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