detroytred написав:Хоча лише два дні тому: *16 серпня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук сказала, що ...
Два дні тому було 21 серпня, а не 16-те. Ви шо загубилися?))) Це я до того, що сьогоднішні новини кажуть, що ситуація вже змінилася на профіцит, тому нести новини за вісім днів тому, як мінімум, не доречно.
Все відносно. Може і загубився я)) Але ж мова про Глущенка. Там же в цитаті було - *З 19 серпня Укренерго повернуло графіки відключень світла.* Тобто ще з 19-го йшлося про графіки вимкнення електрики. З 19-го.
UA написав:Украина ратифицировала Римский статут. С 15 минуты
Как все понимают, условных сроков тут точно не будет.
Так, кажуть, що ще треба зміни в Конституцію внести. Щоб воно працювати почало. Після відтермінування.
Римський статут це умова вступу ЕС. Чи може за ради збереження життя та здоровья працівників ТЦК, підем проти українського народу і вступимо в союз рф и білорусі? Доречи скільки українців М 25-60 видали з країн ЕС? Так отж. ЕС це не тільки валюта евро, якщо хтось не зрозумів.