detroytred написав:Хоча лише два дні тому: *16 серпня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук сказала, що ...
Два дні тому було 21 серпня, а не 16-те. Ви шо загубилися?))) Це я до того, що сьогоднішні новини кажуть, що ситуація вже змінилася на профіцит, тому нести новини за вісім днів тому, як мінімум, не доречно.
Все відносно. Може і загубився я)) Але ж мова про Глущенка. Там же в цитаті було - *З 19 серпня Укренерго повернуло графіки відключень світла.* Тобто ще з 19-го йшлося про графіки вимкнення електрики. З 19-го.
UA написав:Украина ратифицировала Римский статут. С 15 минуты
Как все понимают, условных сроков тут точно не будет.
Так, кажуть, що ще треба зміни в Конституцію внести. Щоб воно працювати почало. Після відтермінування.
Римський статут це умова вступу ЕС. Чи може за ради збереження життя та здоровья працівників ТЦК, підем проти українського народу і вступимо в союз рф и білорусі? Доречи скільки українців М 25-60 видали з країн ЕС? Так отж. ЕС це не тільки валюта евро, якщо хтось не зрозумів.
UA написав:Так отж. ЕС це не тільки валюта евро, якщо хтось не зрозумів.
Копенгагенські критерії (англ. Copenhagen criteria)
У червні 1993 р. Європейська рада на своєму засіданні в Копенгагені визнала право кожної європейської країни, яка визнає положення статті 6, пункт 1 Угоди про утворення Європейського Союзу[1], вступати до Європейського Союзу після виконання ними низки вимог за трьома критеріями: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Копенгагенські_критерії
Утім, загальний обсяг держборгу, як і раніше, не має перевищувати 60 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП). Крім того, дефіцит державного фінансування, тобто розрив між державними доходами й витратами, що покривається кредитами, повинен залишатися на рівні нижче 3 відсотків ВВП. Крім того, країни з високим рівнем держборгу (понад 90 відсотків) будуть зобов'язані щорічно скорочувати коефіцієнт заборгованості на 1 відсотковий пункт, а країни з показником заборгованості 60-90 відсотків - на 0,5 відсоткового пункту. Реформа покликана модернізувати Пакт стабільності ЄС, щоб забезпечити інвестиції та водночас уникнути надмірної заборгованості окремих країн-членів. https://www.dw.com/uk/evroparlament-zat ... a-68901432
UA написав:Так отж. ЕС це не тільки валюта евро, якщо хтось не зрозумів.
Копенгагенські критерії (англ. Copenhagen criteria)
У червні 1993 р. Європейська рада на своєму засіданні в Копенгагені визнала право кожної європейської країни, яка визнає положення статті 6, пункт 1 Угоди про утворення Європейського Союзу[1], вступати до Європейського Союзу після виконання ними низки вимог за трьома критеріями: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Копенгагенські_критерії
Утім, загальний обсяг держборгу, як і раніше, не має перевищувати 60 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП). Крім того, дефіцит державного фінансування, тобто розрив між державними доходами й витратами, що покривається кредитами, повинен залишатися на рівні нижче 3 відсотків ВВП. Крім того, країни з високим рівнем держборгу (понад 90 відсотків) будуть зобов'язані щорічно скорочувати коефіцієнт заборгованості на 1 відсотковий пункт, а країни з показником заборгованості 60-90 відсотків - на 0,5 відсоткового пункту. Реформа покликана модернізувати Пакт стабільності ЄС, щоб забезпечити інвестиції та водночас уникнути надмірної заборгованості окремих країн-членів. https://www.dw.com/uk/evroparlament-zat ... a-68901432
ще є Мааааакстрихькі, а ще Щенген і блаблабла-багато чого