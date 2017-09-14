Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:33



Підказка - різні гонорари.







Мені зрозуміло до чого Ви намагаєтесь посилатися проте вам пояснюють інше , я наприклад жодного разу не бачив директора Укрпошти щоб він був поштарем або водієм або сидів на відділенні. Він директор і зп отримує гідну його фаху і сподіванням.







Допоможе від невеликого дрона/заряду...





А чому тоді оце чудове словосполучення не працює, коли муха пілота цивільної авіації з «гонораром» в 10 кує відправляє в окоп (ну раз по прямому ВОСу нема потреби) ?? Чому як в армію по своїй спеціалізації на 20-50 кгрн муху не можна, бо ж в оцті йому платять 5 кує, він не може.. , а пілоту впасти в окоп на 50 т грн з 10-ки кує - потрібно ?Десь трохи муха мутить))Загалом то відповідь на ваше питання існує. І звучить вона десь так..Під час війни (відбивання агресії) питання «а я точно не втрачу в зарплаті?» відходить на останнє місце. Має відходити. Тобто має бути так: «так,,я суттєво втрачу в доходах перебуваючи в армії, в порівнянні, але це моя плата в захист, це мій внесок..» Проте муха чомусь хоче це від цивільних пілотів , а від айтішника (його особисто ) він це не допускає»Чим далі летіти дрону , тим більше палива треба взяти взамін на масу вибухівки.,Тобто все дальнобійне апріорі несе мінімум вибухівки.. для резервуара її багато і не треба, там не броня ..