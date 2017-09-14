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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:13
flyman написав:
тому що цвяхи забивають мікроскопом Успіхи та хотаби
Тому я й кажу, що в тебе є молоток!
Тому ласкаво просимо до лав ЗСУ!!!
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:18
vitaliiangel написав:
Допоможе від невеликого дрона/заряду...
А якщо запустити "чижика" з потужним зарядом?
Або, якщо два в одну точку/один за одни з інтервалом в 1хв?
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:28
vitaliiangel написав:
Думаю они предварительно испытали.
Нужны дроны с тандемной боевой частью
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:29
Успіх написав:
Або, якщо два в одну точку/один за одни з інтервалом в 1хв?
Це хвантастика
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:33
sens
Підказка - різні гонорари.
А чому тоді оце чудове словосполучення не працює, коли муха пілота цивільної авіації з «гонораром» в 10 кує відправляє в окоп (ну раз по прямому ВОСу нема потреби) ?? Чому як в армію по своїй спеціалізації на 20-50 кгрн муху не можна, бо ж в оцті йому платять 5 кує, він не може.. , а пілоту впасти в окоп на 50 т грн з 10-ки кує - потрібно ?
Десь трохи муха мутить))
Мені зрозуміло до чого Ви намагаєтесь посилатися проте вам пояснюють інше , я наприклад жодного разу не бачив директора Укрпошти щоб він був поштарем або водієм або сидів на відділенні. Він директор і зп отримує гідну його фаху і сподіванням.
Загалом то відповідь на ваше питання існує. І звучить вона десь так..
Під час війни (відбивання агресії) питання «а я точно не втрачу в зарплаті?» відходить на останнє місце. Має відходити. Тобто має бути так: «так,,я суттєво втрачу в доходах перебуваючи в армії, в порівнянні, але це моя плата в захист, це мій внесок..» Проте муха чомусь хоче це від цивільних пілотів , а від айтішника (його особисто ) він це не допускає»
Допоможе від невеликого дрона/заряду...
Чим далі летіти дрону , тим більше палива треба взяти взамін на масу вибухівки.,
Тобто все дальнобійне апріорі несе мінімум вибухівки.. для резервуара її багато і не треба, там не броня ..
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Hotab
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:44
Hotab написав:
а пілоту впасти в окоп на 50 т грн з 10-ки кує - потрібно ?
Тобто, війна для бідних?
То тоді , навіть, нехай ніхто тут не згадує про депутатів/суддів/прокурорів і т.п.
Їм не можна на фронт/в окоп, виявляється!
Вони ж - багаті! Давайте відкрито говорити - війна ТІЛЬКИ для бідних!!!
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:47
Успіх написав:
Там є такі слова:
- "А без тебе далеко до неба..."
- "Ти моя пожиттєва потреба!"
- "І без тебе цей світ не потрібний хоч запросто так!
"
Да уж, тепер буде влучненько та актуальненько.
Стосовно Успіха.
І про крила без тебе лежать.
3в1: зв'язківець (майже стрілець)-артилерист С (майже танкіст)-дронщик (майже пілот). Дрібниці типу копача, діловода і т.д. не беремо.
Залишилося до Фрііза в умовні моряки потрапити по розподілу.
А потім по дембелю за мемуари про Пригоди братися. Для душі і для копійчини.
Вдачі!
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:49
Успіх
Тобто, війна для бідних?
Це одне з рішень.
Щоб і фронт був наповнений людським ресурсом, і щоб він був не лише з лопатами.
Є і інші підходи, хоча мені перший вважається найбільш прийнятним.
Але питання в іншому. Питання в подвійних стандартах мухоподібних. Себе вони називають мікроскопом, і піти прошивати дрони - це не пристойно для них.
А пілота не по своєму ВУСу в окоп - так так і треба.
Може у мухи такий хрестик, що йому і труси не треба, все прикрито ним?
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:53
Успіх написав:
Давайте відкрито говорити - війна ТІЛЬКИ для бідних!!!
это хотаб живущий в гараже типа богатый?
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:59
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Давайте відкрито говорити - війна ТІЛЬКИ для бідних!!!
это хотаб живущий в гараже типа богатый?
Ну так наче 10 куїв на місяць на Занзібарщині отримував
Цікаво, як він їх витримував?
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