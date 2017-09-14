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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9552955395549555>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 68
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:13

Кесареву - кесареве, а комп'юторщику - комп'ютер!))

  flyman написав:тому що цвяхи забивають мікроскопом Успіхи та хотаби
Тому я й кажу, що в тебе є молоток!
Тому ласкаво просимо до лав ЗСУ!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:18

Сітка від Яйценюка?)))

  vitaliiangel написав:

Допоможе від невеликого дрона/заряду...
А якщо запустити "чижика" з потужним зарядом?

Або, якщо два в одну точку/один за одни з інтервалом в 1хв? ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:28

  vitaliiangel написав:

Думаю они предварительно испытали.
Нужны дроны с тандемной боевой частью
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:29

  Успіх написав:Або, якщо два в одну точку/один за одни з інтервалом в 1хв? ;)

Це хвантастика
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:33

sens


Підказка - різні гонорари.


А чому тоді оце чудове словосполучення не працює, коли муха пілота цивільної авіації з «гонораром» в 10 кує відправляє в окоп (ну раз по прямому ВОСу нема потреби) ?? Чому як в армію по своїй спеціалізації на 20-50 кгрн муху не можна, бо ж в оцті йому платять 5 кує, він не може.. , а пілоту впасти в окоп на 50 т грн з 10-ки кує - потрібно ? :D
Десь трохи муха мутить))


Мені зрозуміло до чого Ви намагаєтесь посилатися проте вам пояснюють інше , я наприклад жодного разу не бачив директора Укрпошти щоб він був поштарем або водієм або сидів на відділенні. Він директор і зп отримує гідну його фаху і сподіванням.


Загалом то відповідь на ваше питання існує. І звучить вона десь так..
Під час війни (відбивання агресії) питання «а я точно не втрачу в зарплаті?» відходить на останнє місце. Має відходити. Тобто має бути так: «так,,я суттєво втрачу в доходах перебуваючи в армії, в порівнянні, але це моя плата в захист, це мій внесок..» Проте муха чомусь хоче це від цивільних пілотів , а від айтішника (його особисто ) він це не допускає» :mrgreen:


Допоможе від невеликого дрона/заряду...



Чим далі летіти дрону , тим більше палива треба взяти взамін на масу вибухівки.,
Тобто все дальнобійне апріорі несе мінімум вибухівки.. для резервуара її багато і не треба, там не броня ..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:44

Війна лише для бідних?

  Hotab написав:а пілоту впасти в окоп на 50 т грн з 10-ки кує - потрібно ?

Тобто, війна для бідних? :twisted:

То тоді , навіть, нехай ніхто тут не згадує про депутатів/суддів/прокурорів і т.п.
Їм не можна на фронт/в окоп, виявляється!
Вони ж - багаті! :twisted:


Давайте відкрито говорити - війна ТІЛЬКИ для бідних!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:47

  Успіх написав:Там є такі слова:
- "А без тебе далеко до неба..."
- "Ти моя пожиттєва потреба!" :lol:
- "І без тебе цей світ не потрібний хоч запросто так!" :lol:

Да уж, тепер буде влучненько та актуальненько.
Стосовно Успіха.
І про крила без тебе лежать.

3в1: зв'язківець (майже стрілець)-артилерист С (майже танкіст)-дронщик (майже пілот). Дрібниці типу копача, діловода і т.д. не беремо.
Залишилося до Фрііза в умовні моряки потрапити по розподілу.

А потім по дембелю за мемуари про Пригоди братися. Для душі і для копійчини.
Вдачі!
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:49

Успіх


Тобто, війна для бідних? :twisted:


Це одне з рішень.
Щоб і фронт був наповнений людським ресурсом, і щоб він був не лише з лопатами.
Є і інші підходи, хоча мені перший вважається найбільш прийнятним.
Але питання в іншому. Питання в подвійних стандартах мухоподібних. Себе вони називають мікроскопом, і піти прошивати дрони - це не пристойно для них.
А пілота не по своєму ВУСу в окоп - так так і треба. :D
Може у мухи такий хрестик, що йому і труси не треба, все прикрито ним? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:53

  Успіх написав:Давайте відкрито говорити - війна ТІЛЬКИ для бідних!!!
это хотаб живущий в гараже типа богатый?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:59

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Давайте відкрито говорити - війна ТІЛЬКИ для бідних!!!
это хотаб живущий в гараже типа богатый?

Ну так наче 10 куїв на місяць на Занзібарщині отримував :mrgreen:

Цікаво, як він їх витримував? :lol: :mrgreen:
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