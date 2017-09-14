Тому я й кажу, що в тебе є молоток!
Тому ласкаво просимо до лав ЗСУ!!!
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:13
Кесареву - кесареве, а комп'юторщику - комп'ютер!))
Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:18
Сітка від Яйценюка?)))
Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:28
Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:29
Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:33
sens
А чому тоді оце чудове словосполучення не працює, коли муха пілота цивільної авіації з «гонораром» в 10 кує відправляє в окоп (ну раз по прямому ВОСу нема потреби) ?? Чому як в армію по своїй спеціалізації на 20-50 кгрн муху не можна, бо ж в оцті йому платять 5 кує, він не може.. , а пілоту впасти в окоп на 50 т грн з 10-ки кує - потрібно ?
Десь трохи муха мутить))
Загалом то відповідь на ваше питання існує. І звучить вона десь так..
Під час війни (відбивання агресії) питання «а я точно не втрачу в зарплаті?» відходить на останнє місце. Має відходити. Тобто має бути так: «так,,я суттєво втрачу в доходах перебуваючи в армії, в порівнянні, але це моя плата в захист, це мій внесок..» Проте муха чомусь хоче це від цивільних пілотів , а від айтішника (його особисто ) він це не допускає»
Чим далі летіти дрону , тим більше палива треба взяти взамін на масу вибухівки.,
Тобто все дальнобійне апріорі несе мінімум вибухівки.. для резервуара її багато і не треба, там не броня ..
Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:47
Да уж, тепер буде влучненько та актуальненько.
Стосовно Успіха.
І про крила без тебе лежать.
3в1: зв'язківець (майже стрілець)-артилерист С (майже танкіст)-дронщик (майже пілот). Дрібниці типу копача, діловода і т.д. не беремо.
Залишилося до Фрііза в умовні моряки потрапити по розподілу.
А потім по дембелю за мемуари про Пригоди братися. Для душі і для копійчини.
Вдачі!
Додано: П'ят 23 сер, 2024 21:49
Успіх
Це одне з рішень.
Щоб і фронт був наповнений людським ресурсом, і щоб він був не лише з лопатами.
Є і інші підходи, хоча мені перший вважається найбільш прийнятним.
Але питання в іншому. Питання в подвійних стандартах мухоподібних. Себе вони називають мікроскопом, і піти прошивати дрони - це не пристойно для них.
А пілота не по своєму ВУСу в окоп - так так і треба.
Може у мухи такий хрестик, що йому і труси не треба, все прикрито ним?
Додано: П'ят 23 сер, 2024 22:11
те кто зарабатывает 10куев на форумах не сидит и глупости уровня шарикова не пишет. Эти деньги открывают двери к другим возможностям. Я когда нормально зарабатывал ни на одном форуме не сидел а из соц.сетей была только аська и вообще домой приходил после 10 вечера, потому что после работы приглашал в ресторан или в бильярдную нужных мне людей.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 23 сер, 2024 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 сер, 2024 22:25
Додано: П'ят 23 сер, 2024 22:33
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