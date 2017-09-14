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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9552955395549555

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 68
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 22:43

Коли ірпінського хомʼячка ловиш за язик - він смішно вищить)

vitaliiangel


Ты каждому попутчику в купе что то доказываешь?



Ну тобі ж не все одно, я заробляв вказані гроші чи ні. Ти ж не пройшов мимо. Ти став сперечатись, що це неможливо. Так ти мавпа з народження, чи це дарвінівський регрес за 6 років безробіття? :mrgreen:

Просто на майбутнє коли ляпаєш язиком, будь готовий що тобі запропонують спір. І доведеться відповідати, або закривати особисті повідомлення і зливатись, як це робиш ти зараз.
Не готовий відповісти і починаєш дитячу шарманку «а навіщо ти мені в купе доказуєш»))

Просто в купе ти б з ходу за подібне отримав в пятак, а тут ти можеш покривлятися))

Все ж максимально просто: ти ляпнув, тебе ловлять за язик. Ти або готовий відповісти (матеріально звичайно), або ти звичайна ірпінської гнила постбальзаківська бабулька, дуже смілива в інтернеті і ніколи в реалі))
Моя пропозиція в силі))
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:04

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Это к вопросу о наших возможностях и о возможности "подготовиться к войне" за год.
5 млрд. долл., 20 лет и это не разработка принципиально нового вертолёта, а доработка серийно выпускаемого.


Я все ж таки іншого не розумію.
З одного боку є підстави вважати, що посадовці та можновладці все ж таки мали бачення, що повномасштабка буде.
З іншого -- ну наводити порядок, наприклад, з військовим обліком могли б?
На це коштів чи технологій, чи ще чогось недосяжного не треба.

Але. Не робили...
Ні папередники, ні чинна влада.
З року так 2015-16 мали б почати.

Почати мали з 1991. Точнее, не "почати", а продолжить то, что было в советские времена и хорошо работало. Но тут сработало, по-моему, 3 фактора.
1. Мы так же, как и Запад, благодушно уверовали в "вечный мир". Без особых оснований.
2. У нас многие считают, что в Союзе не было ничего хорошего. В результате часто вместе с водой выплёскивали ребёнка.
3. У нас чересчур превознесли "права человека" в ущерб его обязанностям и правам общества/государства. Сейчас расхлёбываем. Это хорошо видно на форуме.

"наводити порядок ... з військовим обліком" - не знаю, но, по-моему, в 2015-16 или позже вряд ли получилось бы. Для этого нужны были бы достаточно жёсткие меры, которые после 25 лет разгильдяйства в мирных условиях общество вряд ли приняло бы. Возможно в этом ошибаюсь.
А другое объяснение - "пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Наши власти такой же "мужик". Может, надеялись "пропетлять" и до последнего не верили в войну, по крайней мере, в такую, как сейчас. Надеялись на что-то вроде АТО-ООС, когда обходились без массовой мобилизации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчора на блок посту в місті зупинили службове авто і працівники отримали повістки на влк "сьогодні на сьогодні". Дядькі вже не діти: у одного з них проблема з хребтом. Сказав про це лікарям на влк. Відповіли, що раз ми не маємо про це медичних документів-доказів, то "нє счітаєтся". Не зрозуміло, чи потрібно всі епікрізи з собою носити для таких випадків. Просив направлення до лікаря - відмовили. Порадили почати процедуру оскарження рішення влк. Отакі цинічні скоти лікарі. Видали моб.розпорядження на 25.08, ледве умовив трохи відстрочити щоб справи позакривати. Решті видавали день в день: пішов на роботу, опинився у польовому таборі. Розповідали, один дядя взагалі косив траву коло будинку, так і забрали в трєніках.
Другому працівнику стало зле, ледве умовив поміряти тиск. Наміряли 190!!, через це надали направлення до лікаря. Кажуть надивилися пздца всякого: криві, косі, хворі - всі придатні. Збитки держави від мобілізації таких воєнів ніхто не рахує
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:29

whois2010
Погано, звичайно…
Що отак з ходу приходить в голову порадити.. після влк лягати на обстеження (якщо звісно ж все як ви пишете, і людина нездорова) , і тоді можна законно пропустити дату явки по бойовій повістці
А далі, коли і справді є медичні висновки цивільної лікарні про проблеми зі здоровʼям, , все заново запускати з їхнім ВЛК
Це отак з ходу , я не юрист
Ангелочок, ти не тікай.. прийшов час ловити тебе за шаловлівий язичок..
якщо ти дійсно дочка маминої подруги, то можеш ляпати що завгодно.. Але що якщо ні??
Не зливайся.. Ми зустрічаємось.. Я показую всі «подвиги» (насправді бойові виплати) за будь які роки.. Ти показуєш який ти потужний платник податків.. Не просто на філіжанку кави в бюджет Ірпеня, а справді потужний..
я відкритий для зустрічі
Hotab
 
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