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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9553955495559556>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 68
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 22:43

Коли ірпінського хомʼячка ловиш за язик - він смішно вищить)

vitaliiangel


Ты каждому попутчику в купе что то доказываешь?



Ну тобі ж не все одно, я заробляв вказані гроші чи ні. Ти ж не пройшов мимо. Ти став сперечатись, що це неможливо. Так ти мавпа з народження, чи це дарвінівський регрес за 6 років безробіття? :mrgreen:

Просто на майбутнє коли ляпаєш язиком, будь готовий що тобі запропонують спір. І доведеться відповідати, або закривати особисті повідомлення і зливатись, як це робиш ти зараз.
Не готовий відповісти і починаєш дитячу шарманку «а навіщо ти мені в купе доказуєш»))

Просто в купе ти б з ходу за подібне отримав в пятак, а тут ти можеш покривлятися))

Все ж максимально просто: ти ляпнув, тебе ловлять за язик. Ти або готовий відповісти (матеріально звичайно), або ти звичайна ірпінської гнила постбальзаківська бабулька, дуже смілива в інтернеті і ніколи в реалі))
Моя пропозиція в силі))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:04

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Это к вопросу о наших возможностях и о возможности "подготовиться к войне" за год.
5 млрд. долл., 20 лет и это не разработка принципиально нового вертолёта, а доработка серийно выпускаемого.


Я все ж таки іншого не розумію.
З одного боку є підстави вважати, що посадовці та можновладці все ж таки мали бачення, що повномасштабка буде.
З іншого -- ну наводити порядок, наприклад, з військовим обліком могли б?
На це коштів чи технологій, чи ще чогось недосяжного не треба.

Але. Не робили...
Ні папередники, ні чинна влада.
З року так 2015-16 мали б почати.

Почати мали з 1991. Точнее, не "почати", а продолжить то, что было в советские времена и хорошо работало. Но тут сработало, по-моему, 3 фактора.
1. Мы так же, как и Запад, благодушно уверовали в "вечный мир". Без особых оснований.
2. У нас многие считают, что в Союзе не было ничего хорошего. В результате часто вместе с водой выплёскивали ребёнка.
3. У нас чересчур превознесли "права человека" в ущерб его обязанностям и правам общества/государства. Сейчас расхлёбываем. Это хорошо видно на форуме.

"наводити порядок ... з військовим обліком" - не знаю, но, по-моему, в 2015-16 или позже вряд ли получилось бы. Для этого нужны были бы достаточно жёсткие меры, которые после 25 лет разгильдяйства в мирных условиях общество вряд ли приняло бы. Возможно в этом ошибаюсь.
А другое объяснение - "пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Наши власти такой же "мужик". Может, надеялись "пропетлять" и до последнего не верили в войну, по крайней мере, в такую, как сейчас. Надеялись на что-то вроде АТО-ООС, когда обходились без массовой мобилизации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчора на блок посту в місті зупинили службове авто і працівники отримали повістки на влк "сьогодні на сьогодні". Дядькі вже не діти: у одного з них проблема з хребтом. Сказав про це лікарям на влк. Відповіли, що раз ми не маємо про це медичних документів-доказів, то "нє счітаєтся". Не зрозуміло, чи потрібно всі епікрізи з собою носити для таких випадків. Просив направлення до лікаря - відмовили. Порадили почати процедуру оскарження рішення влк. Отакі цинічні скоти лікарі. Видали моб.розпорядження на 25.08, ледве умовив трохи відстрочити щоб справи позакривати. Решті видавали день в день: пішов на роботу, опинився у польовому таборі. Розповідали, один дядя взагалі косив траву коло будинку, так і забрали в трєніках.
Другому працівнику стало зле, ледве умовив поміряти тиск. Наміряли 190!!, через це надали направлення до лікаря. Кажуть надивилися пздца всякого: криві, косі, хворі - всі придатні. Збитки держави від мобілізації таких воєнів ніхто не рахує
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:29

whois2010
Погано, звичайно…
Що отак з ходу приходить в голову порадити.. після влк лягати на обстеження (якщо звісно ж все як ви пишете, і людина нездорова) , і тоді можна законно пропустити дату явки по бойовій повістці
А далі, коли і справді є медичні висновки цивільної лікарні про проблеми зі здоровʼям, , все заново запускати з їхнім ВЛК
Це отак з ходу , я не юрист
Ангелочок, ти не тікай.. прийшов час ловити тебе за шаловлівий язичок..
якщо ти дійсно дочка маминої подруги, то можеш ляпати що завгодно.. Але що якщо ні??
Не зливайся.. Ми зустрічаємось.. Я показую всі «подвиги» (насправді бойові виплати) за будь які роки.. Ти показуєш який ти потужний платник податків.. Не просто на філіжанку кави в бюджет Ірпеня, а справді потужний..
я відкритий для зустрічі

Але поки що ангелочлк «позер»..

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Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 23 сер, 2024 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:47

  fler написав:
  detroytred написав:Хоча лише два дні тому:
*16 серпня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук сказала, що ...

Два дні тому було 21 серпня, а не 16-те. Ви шо загубилися?)))
Це я до того, що сьогоднішні новини кажуть, що ситуація вже змінилася на профіцит, тому нести новини за вісім днів тому, як мінімум, не доречно.

Энергетика достаточно инерционная отрасль. Быстро нарастить производство невозможно. И уж точно не за 6 дней. В Харькове с весны нет уличного освещения (сегодня, правда, включили, возможно, по случаю праздника - День города. Ужасно непривычно ходить по светлым улицам).
Допускаю, что сегодня, действительно, небольшой профицит есть. Но это чисто случайное событие и было бы интересно знать его величину.

detroytred, Вы правы, "для отакої війни поки все не те що нормально, а на диво добре". Хотя "на диво добре" тоже, по-моему, преувеличение. Но если говорить вообще о состоянии экономики и особенно промышленности безотносительно к войне, таки жопа.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:56

Hotab ты больной на голову человек. Я тебе даю ценный фидбэк, а ты какие то тупые предложения в лс шлёшь. Мне есть с кем общаться кроме тебя, в твоём скромном обществе сорян не нуждаюсь. Трудно догадаться? Иди бомжарам что то доказывай. Может их впечатлишь.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 23:59

  vitaliiangel написав:Hotab ты больной на голову человек. Я тебе даю ценный фидбэк, а ты какие то предложения мне тупые шлёшь. Мне есть с кем общаться кроме тебя, в твоём обществе сорян не нуждаюсь.

Та понятно что не нуждаешься))
Это ж совсем другое дело нести какую-то левую чушь как эскортница, а когда тебя просят ответить, ты говоришь «так а какой с меня спрос , я эскортница»))

Ну так посто знай свое никчемное место дешевого трепла - флудераста из 300 тг каналов)) ))непонятно почему ты до сих пор этого не понял(а) ))

Отделение плевен от зерен может произойти только в реале.
Но ты прекрасно все понимаешь. Миф ангелочка вмиг в пыль разлетится. А еще ужаснее , если оно (ты) на видео будет раскаиваться)

Просто держи свой язычок, мой тебе хороший совет. Так тебе удастся дольше держать миф о в прошлом успешном бизнемене - HR-вце
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 24 сер, 2024 00:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 00:05

Hotab сапог ты танцевать умеешь? что будешь делать если вдруг попадешь в культурное общество?

лан не беспокойся, не попадёшь.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 00:06

vitaliiangel

Давай сходим, проверим. Что нам стоит))
Эти ж гораздо смелее чем жить в инете, как ты))
Ты готов выйти из скорлупы?)

Эх, ангелочек даже танцует виртуально((
Что секс, что танцы.. все сам-сам, все не выходя из ирпенятника..
не дай бог такую жись((
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 24 сер, 2024 00:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 00:09

Вітаю зі святом!

Слава Україні!
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