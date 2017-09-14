Hotab написав:whois2010 Погано, звичайно… Що отак з ходу приходить в голову порадити.. після влк лягати на обстеження (якщо звісно ж все як ви пишете, і людина нездорова) , і тоді можна законно пропустити дату явки по бойовій повістці ...........
Так не всегда работает. В больницу за один день не ляжешь, там бывает очередь. Знакомому неделю назад назначили на 17 сентября, т.е. через месяц. Некоторые обследования тоже быстро не сделаешь - очередь. Хорошо, если ТЦК даст отсрочку на обследование, но этого бывает нелегко добиться. Кстати, заключениям частных клиник не очень верят, прямо говорят: "Это вы купили".
Hotab написав:whois2010 Погано, звичайно… Що отак з ходу приходить в голову порадити.. після влк лягати на обстеження (якщо звісно ж все як ви пишете, і людина нездорова) , і тоді можна законно пропустити дату явки по бойовій повістці ...........
Так не всегда работает. В больницу за один день не ляжешь, там бывает очередь. Знакомому неделю назад назначили на 17 сентября, т.е. через месяц. Некоторые обследования тоже быстро не сделаешь - очередь. Хорошо, если ТЦК даст отсрочку на обследование, но этого бывает нелегко добиться. Кстати, заключениям частных клиник не очень верят, прямо говорят: "Это вы купили".
Если лечь в больничку это официальная отмазка что бы не было криминальной статьи. Повестка то боевая.
Hotab написав:whois2010 Погано, звичайно… Що отак з ходу приходить в голову порадити.. після влк лягати на обстеження (якщо звісно ж все як ви пишете, і людина нездорова) , і тоді можна законно пропустити дату явки по бойовій повістці ...........
Так не всегда работает. В больницу за один день не ляжешь, там бывает очередь. Знакомому неделю назад назначили на 17 сентября, т.е. через месяц. Некоторые обследования тоже быстро не сделаешь - очередь. Хорошо, если ТЦК даст отсрочку на обследование, но этого бывает нелегко добиться. Кстати, заключениям частных клиник не очень верят, прямо говорят: "Это вы купили".
Если лечь в больничку это официальная отмазка что бы не было криминальной статьи. Повестка то боевая.
Вы правы. Но я не об этом. Если вам выдали повестку на завтра-послезавтра, вы можете не успеть лечь в больничку на обследование. Я же привёл пример (из реальной жизни) - назначили прийти в больницу через месяц.
stm написав:Если лечь в больничку это официальная отмазка что бы не было криминальной статьи. Повестка то боевая.
Вы правы. Но я не об этом. Если вам выдали повестку на завтра-послезавтра, вы можете не успеть лечь в больничку на обследование. Я же привёл пример (из реальной жизни) - назначили прийти в больницу через месяц.
Угу, вопрос насколько человеку припекает. Если тип повестки ВЛК, ещё не горит. Штраф не так печально.
sens написав:Айтішника і тебе порівнювати не доречно, неможливо також порівнювати юриста з Інфоксводоканал та Ростислава Кравця. Підказка - різні гонорари.
Ростислав Юрійович Кравець (6 липня 1972, Київ) — український адвокат, партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери». Фігурант кримінального провадження про захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B8%D1%87
Буду благодарен, если дадите ссылку на более подробное изложение истории, т.к. по этой фразе никаких выводов сделать нельзя. Чем закончилось, какие были обвинения и доказательства. "Кримінальних проваджень" у нас бывает много, но далеко не все обоснованные. А обвинения в "захопленні державної влади" и "поваленні конституційного ладу" более, чем серьёзные. С другой стороны, по вашей же ссылке читаю:
Відзнаки Подяка Національної асоціації адвокатів України — за сприяння розвитку і зміцнення адвокатури в Україні, сумлінну та плідну працю, спрямовану на захист конституційних прав громадян і зміцнення законності, високий професіоналізм та постійне вдосконалення адвокатської майстерності. Подяка Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України — За підтримку 5 Форуму молодих юристів України та активну правоосвітню діяльність. Вибір клієнта. Топ 100 найкращих юристів України 2014.[20] Вибір клієнта. Лідери ринку 2016.[21] Рейтинг найкращих юристів України в практиці банки і фінанси за версією Юридичної Газети.[22] Топ-10 найбільш медіаактивних юристів України 2015 року за версією NOKs fishes.[23].
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 24 сер, 2024 01:01, всього редагувалось 2 разів.
stm написав:Если лечь в больничку это официальная отмазка что бы не было криминальной статьи. Повестка то боевая.
Вы правы. Но я не об этом. Если вам выдали повестку на завтра-послезавтра, вы можете не успеть лечь в больничку на обследование. Я же привёл пример (из реальной жизни) - назначили прийти в больницу через месяц.
Угу, вопрос насколько человеку припекает. Если тип повестки ВЛК, ещё не горит. Штраф не так печально.
Ещё интересно. Когда он пошёл просить отсрочку в связи с больницей 17 сентября, ему дали 3 дня: "Больше не имеем права". "Так что, мне каждые 3 дня ходить?" "Ну...". Потом, правда, какой-то врач ВЛК продлил на этот месяц до 17 сент. Не за деньги, но подробностей не знаю.
ЛАД Ну .. я не сильно то посещающий больнички.. так понимаю , что «3дня» это когда пришел с насморком или температурой.. но это все ж не об непрыдатности. А если мы говорим о серьезных заболеваниях, разве там на 3 дня?