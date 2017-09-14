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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9554955595569557>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 68
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 00:25

  Hotab написав:whois2010
Погано, звичайно…
Що отак з ходу приходить в голову порадити.. після влк лягати на обстеження (якщо звісно ж все як ви пишете, і людина нездорова) , і тоді можна законно пропустити дату явки по бойовій повістці
...........

Так не всегда работает. В больницу за один день не ляжешь, там бывает очередь. Знакомому неделю назад назначили на 17 сентября, т.е. через месяц. Некоторые обследования тоже быстро не сделаешь - очередь. Хорошо, если ТЦК даст отсрочку на обследование, но этого бывает нелегко добиться. Кстати, заключениям частных клиник не очень верят, прямо говорят: "Это вы купили".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 00:27

  ЛАД написав:
  Hotab написав:whois2010
Погано, звичайно…
Що отак з ходу приходить в голову порадити.. після влк лягати на обстеження (якщо звісно ж все як ви пишете, і людина нездорова) , і тоді можна законно пропустити дату явки по бойовій повістці
...........

Так не всегда работает. В больницу за один день не ляжешь, там бывает очередь. Знакомому неделю назад назначили на 17 сентября, т.е. через месяц. Некоторые обследования тоже быстро не сделаешь - очередь. Хорошо, если ТЦК даст отсрочку на обследование, но этого бывает нелегко добиться. Кстати, заключениям частных клиник не очень верят, прямо говорят: "Это вы купили".

Если лечь в больничку это официальная отмазка что бы не было криминальной статьи. Повестка то боевая.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 00:33

  stm написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:whois2010
Погано, звичайно…
Що отак з ходу приходить в голову порадити.. після влк лягати на обстеження (якщо звісно ж все як ви пишете, і людина нездорова) , і тоді можна законно пропустити дату явки по бойовій повістці
...........

Так не всегда работает. В больницу за один день не ляжешь, там бывает очередь. Знакомому неделю назад назначили на 17 сентября, т.е. через месяц. Некоторые обследования тоже быстро не сделаешь - очередь. Хорошо, если ТЦК даст отсрочку на обследование, но этого бывает нелегко добиться. Кстати, заключениям частных клиник не очень верят, прямо говорят: "Это вы купили".

Если лечь в больничку это официальная отмазка что бы не было криминальной статьи. Повестка то боевая.

Вы правы. Но я не об этом. Если вам выдали повестку на завтра-послезавтра, вы можете не успеть лечь в больничку на обследование. Я же привёл пример (из реальной жизни) - назначили прийти в больницу через месяц.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 00:36

  ЛАД написав:
  stm написав:Если лечь в больничку это официальная отмазка что бы не было криминальной статьи. Повестка то боевая.

Вы правы. Но я не об этом. Если вам выдали повестку на завтра-послезавтра, вы можете не успеть лечь в больничку на обследование. Я же привёл пример (из реальной жизни) - назначили прийти в больницу через месяц.

Угу, вопрос насколько человеку припекает. Если тип повестки ВЛК, ещё не горит. Штраф не так печально.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 00:47

  Water написав:
  sens написав:Айтішника і тебе порівнювати не доречно, неможливо також порівнювати юриста з Інфоксводоканал та Ростислава Кравця. Підказка - різні гонорари.

Ростислав Юрійович Кравець (6 липня 1972, Київ) — український адвокат, партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери». Фігурант кримінального провадження про захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B8%D1%87

Буду благодарен, если дадите ссылку на более подробное изложение истории, т.к. по этой фразе никаких выводов сделать нельзя. Чем закончилось, какие были обвинения и доказательства. "Кримінальних проваджень" у нас бывает много, но далеко не все обоснованные. А обвинения в "захопленні державної влади" и "поваленні конституційного ладу" более, чем серьёзные.
С другой стороны, по вашей же ссылке читаю:
Відзнаки
Подяка Національної асоціації адвокатів України — за сприяння розвитку і зміцнення адвокатури в Україні, сумлінну та плідну працю, спрямовану на захист конституційних прав громадян і зміцнення законності, високий професіоналізм та постійне вдосконалення адвокатської майстерності.
Подяка Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України — За підтримку 5 Форуму молодих юристів України та активну правоосвітню діяльність.
Вибір клієнта. Топ 100 найкращих юристів України 2014.[20]
Вибір клієнта. Лідери ринку 2016.[21]
Рейтинг найкращих юристів України в практиці банки і фінанси за версією Юридичної Газети.[22]
Топ-10 найбільш медіаактивних юристів України 2015 року за версією NOKs fishes.[23].
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 24 сер, 2024 01:01, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 00:54

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:Если лечь в больничку это официальная отмазка что бы не было криминальной статьи. Повестка то боевая.

Вы правы. Но я не об этом. Если вам выдали повестку на завтра-послезавтра, вы можете не успеть лечь в больничку на обследование. Я же привёл пример (из реальной жизни) - назначили прийти в больницу через месяц.

Угу, вопрос насколько человеку припекает. Если тип повестки ВЛК, ещё не горит. Штраф не так печально.

Ещё интересно. Когда он пошёл просить отсрочку в связи с больницей 17 сентября, ему дали 3 дня: "Больше не имеем права". "Так что, мне каждые 3 дня ходить?" "Ну...".
Потом, правда, какой-то врач ВЛК продлил на этот месяц до 17 сент. Не за деньги, но подробностей не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 01:22

ЛАД
Ну .. я не сильно то посещающий больнички.. так понимаю , что «3дня» это когда пришел с насморком или температурой.. но это все ж не об непрыдатности.
А если мы говорим о серьезных заболеваниях, разве там на 3 дня?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 02:30

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Важный и Палестине она упомянула, а [b]Украину даже не вспомнила.

ЛАД, ну нельзя же так лажать

Тобто як це, кацап і не збрехав? Так не буває
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 06:42

  Water написав:
  sens написав:Айтішника і тебе порівнювати не доречно, неможливо також порівнювати юриста з Інфоксводоканал та Ростислава Кравця. Підказка - різні гонорари.

Ростислав Юрійович Кравець (6 липня 1972, Київ) — український адвокат, партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери». Фігурант кримінального провадження про захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B8%D1%87

Після Майдану ВСІХ записували до ворогів народу

З того посилання
Неодноразово захищав інтереси ошуканих вкладників. Показовим є рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 30 травня 2017 року, в якому суд встановив вину НБУ в доведенні до неплатоспроможності банк «Хрещатик».
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 06:50

  ЛАД написав:
  Water написав:
  sens написав:Айтішника і тебе порівнювати не доречно, неможливо також порівнювати юриста з Інфоксводоканал та Ростислава Кравця. Підказка - різні гонорари.

Ростислав Юрійович Кравець (6 липня 1972, Київ) — український адвокат, партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери». Фігурант кримінального провадження про захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B8%D1%87

Буду благодарен, если дадите ссылку на более подробное изложение истории, т.к. по этой фразе никаких выводов сделать нельзя. Чем закончилось, какие были обвинения и доказательства. "Кримінальних проваджень" у нас бывает много, но далеко не все обоснованные. А обвинения в "захопленні державної влади" и "поваленні конституційного ладу" более, чем серьёзные.
С другой стороны, по вашей же ссылке читаю:
Відзнаки
Подяка Національної асоціації адвокатів України — за сприяння розвитку і зміцнення адвокатури в Україні, сумлінну та плідну працю, спрямовану на захист конституційних прав громадян і зміцнення законності, високий професіоналізм та постійне вдосконалення адвокатської майстерності.
Подяка Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України — За підтримку 5 Форуму молодих юристів України та активну правоосвітню діяльність.
Вибір клієнта. Топ 100 найкращих юристів України 2014.[20]
Вибір клієнта. Лідери ринку 2016.[21]
Рейтинг найкращих юристів України в практиці банки і фінанси за версією Юридичної Газети.[22]
Топ-10 найбільш медіаактивних юристів України 2015 року за версією NOKs fishes.[23].

Шановний ЛАД! Якщо ви таки розбираєтесь ,то поясніть чим відрізняється Рада адвокатів України, рада адвокатів Києва , рада Київської області. Чи є протиріччя між ними і які проблеми вони несуть для пересічних. Одне можу сказати від себе,що судді посилаються на ЦПК і одним адвокатам можуть відмовити у судових спорах .
sens
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