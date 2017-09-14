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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9554955595569557

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 68
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 06:55

  ЛАД написав:
  Hotab написав:whois2010
Погано, звичайно…
Що отак з ходу приходить в голову порадити.. після влк лягати на обстеження (якщо звісно ж все як ви пишете, і людина нездорова) , і тоді можна законно пропустити дату явки по бойовій повістці
...........

Так не всегда работает. В больницу за один день не ляжешь, там бывает очередь. Знакомому неделю назад назначили на 17 сентября, т.е. через месяц. Некоторые обследования тоже быстро не сделаешь - очередь. Хорошо, если ТЦК даст отсрочку на обследование, но этого бывает нелегко добиться. Кстати, заключениям частных клиник не очень верят, прямо говорят: "Это вы купили".

Документ це припустимий доказ в суді якщо тцк бажає звинуватити і за рахунок бюджету сплатити правничу допомогу
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 06:57

  stm написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:whois2010
Погано, звичайно…
Що отак з ходу приходить в голову порадити.. після влк лягати на обстеження (якщо звісно ж все як ви пишете, і людина нездорова) , і тоді можна законно пропустити дату явки по бойовій повістці
...........

Так не всегда работает. В больницу за один день не ляжешь, там бывает очередь. Знакомому неделю назад назначили на 17 сентября, т.е. через месяц. Некоторые обследования тоже быстро не сделаешь - очередь. Хорошо, если ТЦК даст отсрочку на обследование, но этого бывает нелегко добиться. Кстати, заключениям частных клиник не очень верят, прямо говорят: "Это вы купили".

Если лечь в больничку это официальная отмазка что бы не было криминальной статьи. Повестка то боевая.


Так і є, навіть якщо штрафи, денний стаціонар у лікарні це вагома причина не появи .
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 07:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно наблюдать, как адепты системы становятся его жертвами.
А теперь не знают, что посоветовать

Ну ничего, следующий шаг- не больничка, а собирать свою блевоту с пола на подвале под удыры коленом в живот

ООН стало жалко колаборантов. 1800 приговоров.
А бусифицированных им не жаль.
Это и есть западные ценности. Сплошное лицемерие, как все их фальшивые улыбки?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 07:45

Вільний народе - вільної країни!©))

  whois2010 написав:Вчора на блок посту в місті зупинили службове авто і працівники отримали повістки на влк "сьогодні на сьогодні". Дядькі вже не діти: у одного з них проблема з хребтом. Сказав про це лікарям на влк. Відповіли, що раз ми не маємо про це медичних документів-доказів, то "нє счітаєтся". Не зрозуміло, чи потрібно всі епікрізи з собою носити для таких випадків. Просив направлення до лікаря - відмовили. Порадили почати процедуру оскарження рішення влк. Отакі цинічні скоти лікарі. Видали моб.розпорядження на 25.08, ледве умовив трохи відстрочити щоб справи позакривати. Решті видавали день в день: пішов на роботу, опинився у польовому таборі. Розповідали, один дядя взагалі косив траву коло будинку, так і забрали в трєніках.
Другому працівнику стало зле, ледве умовив поміряти тиск. Наміряли 190!!, через це надали направлення до лікаря. Кажуть надивилися пздца всякого: криві, косі, хворі - всі придатні. Збитки держави від мобілізації таких воєнів ніхто не рахує
І на Марсі теж таке ж скотство і цинізм панує...
Все ж таки 100500% що лікарям зверху пригрозили/зашугали, щоб не були лояльними до хворих.
Бо по-іншому, тотальний/раптовий/скажений цинізм лікарів - ніяк не пояснити!


До людей, як до скотів... як до рабів ставлення...

І хребет цій системі - не зламаєш!

Бо одних - сковано тримають на марсіанському фронті у так званій в'язниці відкрито-обмеженого типу...
А інших - налякали/зашугали в тилу, що вони порозбігались хто куди по своїх(а хто і по закордонних) норах... - і сидять тихо, не відсвічують в теплік справедливості! ;)
Не добиваються, та й навіть просто на загал/масово не озвучують/не кричать про свої права!


Отакий він вільний народ - вільної країни!©
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