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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 сер, 2024 06:55
ЛАД написав: Hotab написав:whois2010
Погано, звичайно…
Що отак з ходу приходить в голову порадити.. після влк лягати на обстеження (якщо звісно ж все як ви пишете, і людина нездорова) , і тоді можна законно пропустити дату явки по бойовій повістці
...........
Так не всегда работает. В больницу за один день не ляжешь, там бывает очередь. Знакомому неделю назад назначили на 17 сентября, т.е. через месяц. Некоторые обследования тоже быстро не сделаешь - очередь. Хорошо, если ТЦК даст отсрочку на обследование, но этого бывает нелегко добиться. Кстати, заключениям частных клиник не очень верят, прямо говорят: "Это вы купили".
Документ це припустимий доказ в суді якщо тцк бажає звинуватити і за рахунок бюджету сплатити правничу допомогу
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Додано: Суб 24 сер, 2024 06:57
stm написав: ЛАД написав: Hotab написав:whois2010
Погано, звичайно…
Що отак з ходу приходить в голову порадити.. після влк лягати на обстеження (якщо звісно ж все як ви пишете, і людина нездорова) , і тоді можна законно пропустити дату явки по бойовій повістці
...........
Так не всегда работает. В больницу за один день не ляжешь, там бывает очередь. Знакомому неделю назад назначили на 17 сентября, т.е. через месяц. Некоторые обследования тоже быстро не сделаешь - очередь. Хорошо, если ТЦК даст отсрочку на обследование, но этого бывает нелегко добиться. Кстати, заключениям частных клиник не очень верят, прямо говорят: "Это вы купили".
Если лечь в больничку это официальная отмазка что бы не было криминальной статьи. Повестка то боевая.
Так і є, навіть якщо штрафи, денний стаціонар у лікарні це вагома причина не появи .
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Додано: Суб 24 сер, 2024 07:26
Интересно наблюдать, как адепты системы становятся его жертвами.
А теперь не знают, что посоветовать
Ну ничего, следующий шаг- не больничка, а собирать свою блевоту с пола на подвале под удыры коленом в живот
ООН стало жалко колаборантов. 1800 приговоров.
А бусифицированных им не жаль.
Это и есть западные ценности. Сплошное лицемерие, как все их фальшивые улыбки?
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Додано: Суб 24 сер, 2024 07:45
whois2010 написав:
Вчора на блок посту в місті зупинили службове авто і працівники отримали повістки на влк "сьогодні на сьогодні". Дядькі вже не діти: у одного з них проблема з хребтом. Сказав про це лікарям на влк. Відповіли, що раз ми не маємо про це медичних документів-доказів, то "нє счітаєтся". Не зрозуміло, чи потрібно всі епікрізи з собою носити для таких випадків. Просив направлення до лікаря - відмовили. Порадили почати процедуру оскарження рішення влк. Отакі цинічні скоти лікарі.
Видали моб.розпорядження на 25.08, ледве умовив трохи відстрочити щоб справи позакривати. Решті видавали день в день: пішов на роботу, опинився у польовому таборі. Розповідали, один дядя взагалі косив траву коло будинку, так і забрали в трєніках.
Другому працівнику стало зле, ледве умовив поміряти тиск. Наміряли 190!!, через це надали направлення до лікаря. Кажуть надивилися пздца всякого: криві, косі, хворі - всі придатні. Збитки держави від мобілізації таких воєнів ніхто не рахує
І на Марсі теж таке ж скотство і цинізм панує...
Все ж таки 100500% що лікарям зверху пригрозили/зашугали, щоб не були лояльними до хворих.
Бо по-іншому, тотальний/раптовий/скажений цинізм лікарів - ніяк не пояснити!
До людей, як до скотів... як до рабів ставлення...
І хребет цій системі - не зламаєш!
Бо одних - сковано тримають на марсіанському фронті у так званій в'язниці відкрито-обмеженого типу...
А інших - налякали/зашугали в тилу, що вони порозбігались хто куди по своїх(а хто і по закордонних) норах... - і сидять тихо, не відсвічують в теплік справедливості!
Не добиваються, та й навіть просто на загал/масово не озвучують/не кричать про свої права!
Отакий він вільний народ - вільної країни!©
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Додано: Суб 24 сер, 2024 08:22
Успіх написав: whois2010 написав:
Вчора на блок посту в місті зупинили службове авто і працівники отримали повістки на влк "сьогодні на сьогодні". Дядькі вже не діти: у одного з них проблема з хребтом. Сказав про це лікарям на влк. Відповіли, що раз ми не маємо про це медичних документів-доказів, то "нє счітаєтся". Не зрозуміло, чи потрібно всі епікрізи з собою носити для таких випадків. Просив направлення до лікаря - відмовили. Порадили почати процедуру оскарження рішення влк. Отакі цинічні скоти лікарі.
Видали моб.розпорядження на 25.08, ледве умовив трохи відстрочити щоб справи позакривати. Решті видавали день в день: пішов на роботу, опинився у польовому таборі. Розповідали, один дядя взагалі косив траву коло будинку, так і забрали в трєніках.
Другому працівнику стало зле, ледве умовив поміряти тиск. Наміряли 190!!, через це надали направлення до лікаря. Кажуть надивилися пздца всякого: криві, косі, хворі - всі придатні. Збитки держави від мобілізації таких воєнів ніхто не рахує
І на Марсі теж таке ж скотство і цинізм панує...
Все ж таки 100500% що лікарям зверху пригрозили/зашугали, щоб не були лояльними до хворих.
Бо по-іншому, тотальний/раптовий/скажений цинізм лікарів - ніяк не пояснити!
До людей, як до скотів... як до рабів ставлення...
І хребет цій системі - не зламаєш!
Бо одних - сковано тримають на марсіанському фронті у так званій в'язниці відкрито-обмеженого типу...
А інших - налякали/зашугали в тилу, що вони порозбігались хто куди по своїх(а хто і по закордонних) норах... - і сидять тихо, не відсвічують в теплік справедливості!
Не добиваються, та й навіть просто на загал/масово не озвучують/не кричать про свої права!
Отакий він вільний народ - вільної країни!©
Однажды к работодателю пришёл работник за зарплатой. Работодатель долго объяснял, почему нет денег, пока работник не вытащил ствол. Через секунду работодатель сказал, что всё отлично, бери деньги.
Вывод:
Виноват не работодатель, а все те, кто до этого преступно молчал, позволяя ему себя так вести
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Додано: Суб 24 сер, 2024 08:26
Бетон написав:
Однажды к работодателю пришёл работник за зарплатой. Работодатель долго объяснял, почему нет денег, пока работник не вытащил ствол. Через секунду работодатель сказал, что всё отлично, бери деньги.
Вывод:
Виноват не работодатель, а все те, кто до этого преступно молчал, позволяя ему себя так вести
Бетон, ти нє прав
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Додано: Суб 24 сер, 2024 08:31
Всіх з Днем Незалежності !
Всім ПЕРЕМОГИ !
Всім Здоров,я !
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Додано: Суб 24 сер, 2024 08:38
Це що, така рольова гра обіграти матрицю по правилам матриці, які вона трактує на свою користь? Або треба стати корисним для матриці, щоб вона бачила інтерес в персонажі, або стати як Нео та Ко "позасистемним" в системі, в чому теж є певна користь для матриці теж
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 24 сер, 2024 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 08:43
Denik написав:Слава Україні!
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Всіх зі святом!
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Додано: Суб 24 сер, 2024 08:56
detroytred написав: Denik написав:Слава Україні!
Героям Слава!
Всіх зі святом!
Змога невеличку чарку перекинути сподіваюсь буде у всіх.
Незалежна, вільна, сильна,
В крові скупана, стожильна,
Ти боролася за волю,
Козаки лягли у полі.
Незалежна, промениста,
Вперта, вірна та іскриста,
Над пшеницею й житами
Майорить твій стяг віками!
Слава Україні! Героям Слава!
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