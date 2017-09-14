whois2010 написав:

Дядькі вже не діти: у одного з них проблема з хребтом. Сказав про це лікарям на влк. Відповіли, що раз ми не маємо про це медичних документів-доказів, то "нє счітаєтся". Не зрозуміло, чи потрібно всі епікрізи з собою носити для таких випадків. Просив направлення до лікаря - відмовили. Порадили почати процедуру оскарження рішення влк. Отакі цинічні скоти лікарі.

Вчора на блок посту в місті зупинили службове авто і працівники отримали повістки на влк "сьогодні на сьогодні".Видали моб.розпорядження на 25.08, ледве умовив трохи відстрочити щоб справи позакривати. Решті видавали день в день: пішов на роботу, опинився у польовому таборі. Розповідали, один дядя взагалі косив траву коло будинку, так і забрали в трєніках.Другому працівнику стало зле, ледве умовив поміряти тиск. Наміряли 190!!, через це надали направлення до лікаря. Кажуть надивилися пздца всякого: криві, косі, хворі - всі придатні. Збитки держави від мобілізації таких воєнів ніхто не рахує