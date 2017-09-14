Додано: Суб 24 сер, 2024 09:45

Два інтерв'ю.З різницею в рік.З величезною різницею між ними...2024:І 2023:На жаль, ці люди й досі при керівництві та вирішують долю наших асів. Андрій казав, що дуже добре, коли б просто не влазили й не заважали. Чесно і відкрито вам кажу, тому що ці люди позасідали на своїх міцних посадах і, користуючись тим, що війна, знають, що, до них ніхто не дістанеться і не перевірить, що і як вони роблять. Але на них відповідальність — в тому числі відповідальність за те, що вони не пустили Андрія в першу групу F-16. Якби він був там, він би був живий. Це ціна таких амбіцій — абсолютно тупих, які абсолютно суперечать інтересам України, тим більше в умовах війни.....У мене інша ситуація, як це сприймати, розумієте? Андрій не мав там бути! Це сталося в тиловій бригаді, на аеродромі не в зоні бойових дій. Мені здалося, що Андрій жив доти, доки він був на вістрі подій. Тобто доки він літав по п’ять разів на Бахмутський напрямок, нічого з ним не траплялося. Як тільки його загальмували… Важко говорити, що так сталося, але так сталося, це щось фатальне. На такому космічному рівні відбулось! Просто я відчула, що він посумнішав, як хлопців відправили, і це сталося буквально через тиждень. Я ще й думаю, як він психологічно почувається? Напевно, дуже-дуже пригнічений тим, що йому туди не дали ходу.Сказали: ти не перспективний, не хочеш підписувати контракт, ну і сиди тут. Звісно, війна, він не міг піти. Якби не війна, він вже б розвернувся і пішов звідти. Але він виконував як офіцер те, що було. Він рвався знову на оперативний аеродром, щоб застосувати свої вміння.Знаєте, це, як кажуть, забивати мікроскопом цвяхи. От що зробили! Його мали використовувати абсолютно для іншого. Мені дуже-дуже боляче через те, як обійшлися з його інтелектом.Вони не бачили індивідуальності, вони не хотіли визнавати, що цю людину треба просувати, а не забивати його в землю. У цьому найбільший біль.