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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9555955695579558

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 09:08

  prodigy написав:
  detroytred написав:
  Denik написав:Слава Україні!

Героям Слава!
Всіх зі святом!

Змога невеличку чарку перекинути сподіваюсь буде у всіх.



Незалежна, вільна, сильна,

В крові скупана, стожильна,

Ти боролася за волю,

Козаки лягли у полі.

Незалежна, промениста,

Вперта, вірна та іскриста,

Над пшеницею й житами

Майорить твій стяг віками!

Слава Україні! Героям Слава!



+++
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 09:12

  flyman написав:
  Бетон написав:Однажды к работодателю пришёл работник за зарплатой. Работодатель долго объяснял, почему нет денег, пока работник не вытащил ствол. Через секунду работодатель сказал, что всё отлично, бери деньги.
Вывод:
Виноват не работодатель, а все те, кто до этого преступно молчал, позволяя ему себя так вести

Бетон, ти нє прав

Треба було застрелити і відібрати решту ?)
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 09:15

Успіх Скільки спартанців привів цар Леонід на допомогу грекам? Легенди кажуть що 300 (але історики сходяться на цифрах 5-7 тисяч), але на віки людизапамятали про 300 спратанців (може це була власна чвк Леоніда)

сьогодні в лавах сил оборони більше 1млн (так на передку може половина), але для нашої країни це досить вагома кількість (умовно 2,5-3% від всього, і десь 10%+ від чоловіків віком 27-57), а скільки людей долучились до волонтерського руху?

Серед зареєстрованих – 3364 благодійні та 1001 громадська організація.


"Є головне – готовність громадян воювати за Батьківщину, відстоювати кожну п'ядь рідної землі".

Центр вивчення громадської думки EuropaMapas підготував рейтинг держав світу з найпатріотичнішим населенням. Згідно з інфографікою, опублікованою на сторінці організації в Instagram, громадяни Азербайджану посіли перше місце серед народів, готових будь-якої миті стати на захист своєї Батьківщини. Таких 85%.

друге місціе -Грузія 76%
третє-фінни-74%
4)громадяни Турції
на пятому -Українці -62%

цей ренйтинг опублікував Гордон у липні 2021р
за 3 роки війни дещо змінилось, але я не впевен, за грузинів (коли вони подивились на нашу війну), тому маємо велику гордість за свою Країну і свій Народ

Слава Україні!Героям Слава!
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 09:16

  whois2010 написав:Вчора на блок посту в місті зупинили службове авто і працівники отримали повістки на влк "сьогодні на сьогодні". Дядькі вже не діти: у одного з них проблема з хребтом. Сказав про це лікарям на влк. Відповіли, що раз ми не маємо про це медичних документів-доказів, то "нє счітаєтся". Не зрозуміло, чи потрібно всі епікрізи з собою носити для таких випадків. Просив направлення до лікаря - відмовили. Порадили почати процедуру оскарження рішення влк. Отакі цинічні скоти лікарі. Видали моб.розпорядження на 25.08, ледве умовив трохи відстрочити щоб справи позакривати. Решті видавали день в день: пішов на роботу, опинився у польовому таборі. Розповідали, один дядя взагалі косив траву коло будинку, так і забрали в трєніках.
Другому працівнику стало зле, ледве умовив поміряти тиск. Наміряли 190!!, через це надали направлення до лікаря. Кажуть надивилися пздца всякого: криві, косі, хворі - всі придатні. Збитки держави від мобілізації таких воєнів ніхто не рахує

Хоча б місто і район !
В Одесі на вихідні значно менше БП по місту. З вівторка продовжать "бусифікувати" та "людоловити".
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:друге місціе -Грузія 76%
І чому не стали на захист країни патріотичні грузини 2008-му? А чеченців послухати, так порвуть за маму та тата, а мовчки взяли гроші у путіна та цілують його у сраку. Такий він кавказкий патріотизм.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 09:45

Два інтерв'ю.
З різницею в рік.
З величезною різницею між ними...

2024:
https://www.unian.ua/war/u-dzhusa-bula- ... 36293.html
І 2023:
https://mediaport.ua/ya-nache-odyahla-f ... veryanova/
На жаль, ці люди й досі при керівництві та вирішують долю наших асів. Андрій казав, що дуже добре, коли б просто не влазили й не заважали. Чесно і відкрито вам кажу, тому що ці люди позасідали на своїх міцних посадах і, користуючись тим, що війна, знають, що, до них ніхто не дістанеться і не перевірить, що і як вони роблять. Але на них відповідальність — в тому числі відповідальність за те, що вони не пустили Андрія в першу групу F-16. Якби він був там, він би був живий. Це ціна таких амбіцій — абсолютно тупих, які абсолютно суперечать інтересам України, тим більше в умовах війни.
....
У мене інша ситуація, як це сприймати, розумієте? Андрій не мав там бути! Це сталося в тиловій бригаді, на аеродромі не в зоні бойових дій. Мені здалося, що Андрій жив доти, доки він був на вістрі подій. Тобто доки він літав по п’ять разів на Бахмутський напрямок, нічого з ним не траплялося. Як тільки його загальмували… Важко говорити, що так сталося, але так сталося, це щось фатальне. На такому космічному рівні відбулось! Просто я відчула, що він посумнішав, як хлопців відправили, і це сталося буквально через тиждень. Я ще й думаю, як він психологічно почувається? Напевно, дуже-дуже пригнічений тим, що йому туди не дали ходу.
Сказали: ти не перспективний, не хочеш підписувати контракт, ну і сиди тут. Звісно, війна, він не міг піти. Якби не війна, він вже б розвернувся і пішов звідти. Але він виконував як офіцер те, що було. Він рвався знову на оперативний аеродром, щоб застосувати свої вміння.
Знаєте, це, як кажуть, забивати мікроскопом цвяхи. От що зробили! Його мали використовувати абсолютно для іншого. Мені дуже-дуже боляче через те, як обійшлися з його інтелектом.
Вони не бачили індивідуальності, вони не хотіли визнавати, що цю людину треба просувати, а не забивати його в землю. У цьому найбільший біль.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 24 сер, 2024 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 09:46

  sens написав:............
Шановний ЛАД! Якщо ви таки розбираєтесь ,то поясніть чим відрізняється Рада адвокатів України, рада адвокатів Києва , рада Київської області. Чи є протиріччя між ними і які проблеми вони несуть для пересічних. Одне можу сказати від себе,що судді посилаються на ЦПК і одним адвокатам можуть відмовити у судових спорах .

На такой вопрос ответить не могу, не разбираюсь С судами в своей жизни дела почти не имел.
Просто достаёт, когда чьё-то мнение отвергается исключительно из-за личных или политических предубеждений, даже не разбирая аргументы.
Как пишет Серёженька Срывкин: "Тобто як це, кацап і не збрехав? Так не буває". Железный аргумент, после которого уже обсуждать нечего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 09:51

  Hotab написав:ЛАД
Ну .. я не сильно то посещающий больнички.. так понимаю , что «3дня» это когда пришел с насморком или температурой.. но это все ж не об непрыдатности.
А если мы говорим о серьезных заболеваниях, разве там на 3 дня?

Я тоже в больнице лежал последний раз лет 30 тому. Но там речь шла не о насморке или температуре. Вопрос более серьёзный - результатом может быть либо "полностью не годен", либо, как минимум, "годен к нестроевой в военное время" или как это сейчас называется.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 10:00

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Ну .. я не сильно то посещающий больнички.. так понимаю , что «3дня» это когда пришел с насморком или температурой.. но это все ж не об непрыдатности.
А если мы говорим о серьезных заболеваниях, разве там на 3 дня?

Я тоже в больнице лежал последний раз лет 30 тому. Но там речь шла не о насморке или температуре. Вопрос более серьёзный - результатом может быть либо "полностью не годен", либо, как минимум, "годен к нестроевой в военное время" или как это сейчас называется.

нема таких, або придатний, або труп
flyman
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