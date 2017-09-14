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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 сер, 2024 10:36
d44 написав: prodigy написав:
друге місціе -Грузія 76%
І чому не стали на захист країни патріотичні грузини 2008-му? А чеченців послухати, так порвуть за маму та тата, а мовчки взяли гроші у путіна та цілують його у сраку. Такий він кавказкий патріотизм.
Чеченцы воевали долго и крепко. С 1994 до 2000. После этого перешли к партизанской тактике. Режим контртеррористической операции сохранялся ещё до 2009.
О войне в Грузии судить не берусь, но думаю, что грузины просто не успели среагировать - война продолжалась всего 5 дней, а фактически даже 4 дня. И не забывайте, что население Грузии всего 3,7 млн. - вдесятеро меньше нашего, при этом больше четверти (29%) населения сосредоточены в Тбилиси.
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ЛАД
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Додано: Суб 24 сер, 2024 10:37
UA
Врачи на ВЛК как правило из местной поликлиники и живут они с семьями где то рядом.
Представите как из держат за жабры.
Бумаги с диагнозами, регентами... конечно всегда носить с собой.
Но на это сильно не рассчитывать.
В районном ТЦК есть лимит на отбраковку непригодных.
Если отбраковывать реальных больных, то не останется "мест" для тех кто может отблагодарить.
А ще «врачі ТЦК» живуть у реальному світі корумпованої країни, і прекрасно знають ціну будь якої довідки про дослідження у лікарні. Хоч приватній , хоч цивільній. Тому не вірять нікому, ні реальному кашляючому туберккльознику, ні бугаю на Хайлюксі з довідкою, що він без двох ніг.
Вони по замовчуванню поставили забор «не вірю нікому».
Хорошо це чи погано. Мабуть погано. Бо реальні хворі не можуть довести їм нічого. Але почни розглядати всерйоз оті довідки, завтра з ними буде кожен . Бо її ціна в державній клініці навіть 100 дол нема.
Рішення проблеми я не знаю.
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Hotab
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Додано: Суб 24 сер, 2024 10:40
ЛАД написав: d44 написав: prodigy написав:
друге місціе -Грузія 76%
І чому не стали на захист країни патріотичні грузини 2008-му? А чеченців послухати, так порвуть за маму та тата, а мовчки взяли гроші у путіна та цілують його у сраку. Такий він кавказкий патріотизм.
Чеченцы воевали долго и крепко. С 1994 до 2000. После этого перешли к партизанской тактике. Режим контртеррористической операции сохранялся ещё до 2009.
О войне в Грузии судить не берусь, но думаю, что грузины просто не успели среагировать - война продолжалась всего 5 дней, а фактически даже 4 дня. И не забывайте, что население Грузии всего 3,7 млн. - вдесятеро меньше нашего, при этом больше четверти (29%) населения сосредоточены в Тбилиси.
Поки рускоязичне населення, вважає, що його заставляють бендери полюбити Бандеру, про яку патріотичність може бути мова, про "руській мір без Путіна"? Якщо так, то їдьте в Росію і робіть такий мір там а не тут. Зробили вам уже таку можливість на Курщині. Вперед. Звільняйте.
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flyman
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Додано: Суб 24 сер, 2024 10:50
flyman
як вільну людину заставити піти здихати за рабство
Це ти зараз поділив народ на «вільну людину», тобто себе, яка не повинна «здихати» і інших, які повинні «здихати» за тебе?
Чи «здихати» (по факту захищати свою домівку) не повинен ніхто, і хай пітун приходить? Як треба?
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Hotab
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Додано: Суб 24 сер, 2024 10:51
gratuluję wszystkim państwu z okazji Dnia Niepodległości
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 24 сер, 2024 11:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 10:51
Hotab написав:flyman
як вільну людину заставити піти здихати за рабство
Це ти зараз поділив народ на «вільну людину», тобто себе, яка не повинна «здихати» і інших, які повинні «здихати» за тебе?
Чи «здихати» (по факту захищати свою домівку) не повинен ніхто, і хай пітун приходить? Як треба?
тобі 100500 раз пояснили що це так не працює, а ти все совкову заїзжену платівку крутиш про отдать чєсті і долг, он уже Успіх освоює професію пілота, а ти з дивана воюєш
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 24 сер, 2024 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 10:53
flyman
це так не працює
А як «працює»?
Дати зп 500 тис грн, щоб були добровольці?
Так ти і тут проти підняття собі коханому податків і військових зборів.
Давай працюючу модель. Тільки працюючу, а не фантазії як з бойовим роботом))
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Hotab
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Додано: Суб 24 сер, 2024 10:54
Hotab написав:flyman
як вільну людину заставити піти здихати за рабство
Це ти зараз поділив народ на «вільну людину», тобто себе, яка не повинна «здихати» і інших, які повинні «здихати» за тебе?
Чи «здихати» (по факту захищати свою домівку) не повинен ніхто, і хай пітун приходить? Як треба?
рабство це коли один сдихає або калічиться в примусовому порядку, зате інший жре в три горла. і вам вже дійсно відповіли - на початку війни були черги до воєнкоматів. але коли побачили що влада навіть під час повномасштабки продовжує кишені набивати - то кому таке тіло потрібне.
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tester7336
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Додано: Суб 24 сер, 2024 11:00
tester7336
на початку війни були черги до воєнкоматів.
Черги до військкоматів були бо мало хто уявляв жах війни для військовослужбовця, особливо піхотних підрозділів. Війни подібного масштабу і жаху не було з 1945. (АТО не то і близько) Виросли цілі покоління, які не бачили як відриває ноги, як розриває на шматки. А ще була впевненість, що «це ненадовго». Тобто ненадовго піднапрягтись були готові більше людей.
Зараз це все схоже на довгі роки. Ну і завдяки всім телеграмам та іншим тік-токам жахи війни кожен може побачити майже з ефектом власної присутності. Людська природа і бажання жити не дає добровільно вступити туди. Це протиприродньо.
А не оце ваша «влада не така». Вона і в 22 році була «не така», але ж черги стояли.
Бо розуміли, що приїде рузькемір, і там влада ще більш «не така».
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 24 сер, 2024 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Суб 24 сер, 2024 11:01
tester7336 написав:
коли побачили що влада навіть під час повномасштабки продовжує кишені набивати - то кому таке тіло потрібне.
Кожного совє побачили.
Я вже писав, що чимало знайомих вже 2 роки чекають, щоб піти в армію, заробити свій мільйон і звалити з України, але коли бачать:
1. Що це шлях в один кінець і ніякої демобілізації не буде.
2. Держава не платить гроші, які обіцяла.
то йти ніякого бажання нема.
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