Hotab написав: Тобто ненадовго піднапрягтись були готові більше людей. Зараз це все схоже на довгі роки. Ну і завдяки всім телеграмам та іншим тік-токам жахи війни кожен може побачити майже з ефектом власної присутності. Людська природа і бажання жити не дає добровільно вступити туди. Це протиприродньо. А не оце ваша «влада не така». Вона і в 22 році була «не така», але ж черги стояли.
Про це і пишуть доляреки тут: на рік (пів року, півтора...) призивати, але усіх. Рік напряглися і передали вахту наступним. Але всі. Рівність, як законами передбачено. Те, що цього не реалізовано, як раз провина існуючої (тоді і зараз) влади.
Hotab написав:ЛАД Ну .. я не сильно то посещающий больнички.. так понимаю , что «3дня» это когда пришел с насморком или температурой.. но это все ж не об непрыдатности. А если мы говорим о серьезных заболеваниях, разве там на 3 дня?
Я тоже в больнице лежал последний раз лет 30 тому. Но там речь шла не о насморке или температуре. Вопрос более серьёзный - результатом может быть либо "полностью не годен", либо, как минимум, "годен к нестроевой в военное время" или как это сейчас называется.
нема таких, або придатний, або труп
Оно-то, вроде, так, но не совсем.
В соответствии с Приказом Министерства обороны Украины № 402 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины пригодность будет делиться на категории А, Б, В, Г, Д: где: А — годен к военной службе; Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями; В — ограниченно годен к военной службе; Г — временно непригоден; Д — полная непригодность.
Врачи на ВЛК как правило из местной поликлиники и живут они с семьями где то рядом. Представите как из держат за жабры. Бумаги с диагнозами, регентами... конечно всегда носить с собой. Но на это сильно не рассчитывать. В районном ТЦК есть лимит на отбраковку непригодных. Если отбраковывать реальных больных, то не останется "мест" для тех кто может отблагодарить.
А ще «врачі ТЦК» живуть у реальному світі корумпованої країни, і прекрасно знають ціну будь якої довідки про дослідження у лікарні. Хоч приватній , хоч цивільній. Тому не вірять нікому, ні реальному кашляючому туберккльознику, ні бугаю на Хайлюксі з довідкою, що він без двох ніг. Вони по замовчуванню поставили забор «не вірю нікому». Хорошо це чи погано. Мабуть погано. Бо реальні хворі не можуть довести їм нічого. Але почни розглядати всерйоз оті довідки, завтра з ними буде кожен . Бо її ціна в державній клініці навіть 100 дол нема.
Рішення проблеми я не знаю.
декілька друзів проходили ВЛК. Без зайвих питань по скаргам відправляли на дообстеження у лікарню.Висновки чітко за наказом 402.Один комісован, два обмежено придатні. А є кадри, які заброньовані і вони щоб не втрачати час просто проплатили влк у поліклініці. Як на медкомісію на права. Отримали довідку про 100 відсоткове здоров'я.А там проблем я знаю огого. Отак буває
Моїй абсолютно здоровій дитині, в рік в державній клініці ставили абсолютно дикі діагнози по методу випадкової рандомності по алфавіту хвороб. Шо попало. Це був перший і останній в житті похід в державну "клініку"
Ни одна притомна людина в здоровому глузді не піде лікувати зуби, інфекцію, дітей тощо. Приватна медицина, як приватна нова пошта, приватні банки і так далі -недосяжні для державних.
Мені просто цікаво, як ті лікарі влк навіть аналізи без діли або сінево можуть вимагати щоб були держані чи що?
Який ще забор? Забор чого в них стоїть? Абсолютної профнепридаиності?
tester7336 написав:коли побачили що влада навіть під час повномасштабки продовжує кишені набивати - то кому таке тіло потрібне.
Кожного совє побачили. Я вже писав, що чимало знайомих вже 2 роки чекають, щоб піти в армію, заробити свій мільйон і звалити з України, але коли бачать: 1. Що це шлях в один кінець і ніякої демобілізації не буде. 2. Держава не платить гроші, які обіцяла. то йти ніякого бажання нема.
.......Я перепрошую , ,,,,, що ви там кажете з тестером ? .... не пребуваючи на службі ....і окрім як про зради ,які в очі не бачили розповідаєте . Все хтось розповідав чи з слів якоїсь особи . Все що ви ,,, і інші партіЄти написали , це ваша субьективна точка зору ... Скільки раз вже було написано про зраду ? Як починають розбиратись , так 90 відсотків випадків, вигадане . Я перепрошую , не хочу лаятись в такий день .
Черги до військкоматів були бо мало хто уявляв жах війни для військовослужбовця, особливо піхотних підрозділів. Війни подібного масштабу і жаху не було з 1945. (АТО не то і близько) Виросли цілі покоління, які не бачили як відриває ноги, як розриває на шматки. А ще була впевненість, що «це ненадовго». Тобто ненадовго піднапрягтись були готові більше людей. Зараз це все схоже на довгі роки. Ну і завдяки всім телеграмам та іншим тік-токам жахи війни кожен може побачити майже з ефектом власної присутності. Людська природа і бажання жити не дає добровільно вступити туди. Це протиприродньо. А не оце ваша «влада не така». Вона і в 22 році була «не така», але ж черги стояли. Бо розуміли, що приїде рузькемір, і там влада ще більш «не така».
Імхо.
Є можновладці. Які приймають рішення. Це об'єктивна реальність. Шляхів є два: 1. Оцим можновладцям поступитися своїми інтересами і спрямувати свою діяльність на підтримку отого свідомого ресурсу, що є --- отих прометеїв аля Пильщіков та інших, в яких порогу вистачило самим піти на загальну справу.
2. Оцим же можновладцям посилити примус обивателів. За допомогою свідомих. Спрямувати енергію, невдоволення тощо свідомих на обивателів. І за рахунок обивателів компенсувати недоробки, втрати і т.д.
Звичайно, що в чистому виді жоден з варіантів не буде. Тобто мова про превалювання взагалі 1 чи 2 підходу.
Образно: якщо б Фрііза розвантажили від отих списань, доповідей і т.д., спокійно відпустили до хворої жінки на декілька діб (а не після отієї мозгоправки...), то не треба було б компенсувати іншими.
Бетон написав:Моїй абсолютно здоровій дитині, в рік в державній клініці ставили абсолютно дикі діагнози по методу випадкової рандомності по алфавіту хвороб. Шо попало. Це був перший і останній в житті похід в державну "клініку"
Ни одна притомна людина в здоровому глузді не піде лікувати зуби, інфекцію, дітей тощо. Приватна медицина, як приватна нова пошта, приватні банки і так далі -недосяжні для державних.
Мені просто цікаво, як ті лікарі влк навіть аналізи без діли або сінево можуть вимагати щоб були держані чи що?
Який ще забор? Забор чого в них стоїть? Абсолютної профнепридаиності?
""Ни одна притомна людина в здоровому глузді не піде лікувати зуби, інфекцію, дітей тощо. Приватна медицина, як приватна нова пошта, приватні банки і так далі -недосяжні для державних"
Бетон -я перепрошую відійди від компа , ,,,, Навіть не контролюєте себе .....
d44 написав:.........І чому не стали на захист країни патріотичні грузини 2008-му? А чеченців послухати, так порвуть за маму та тата, а мовчки взяли гроші у путіна та цілують його у сраку. Такий він кавказкий патріотизм.
Чеченцы воевали долго и крепко. С 1994 до 2000. После этого перешли к партизанской тактике. Режим контртеррористической операции сохранялся ещё до 2009. О войне в Грузии судить не берусь, но думаю, что грузины просто не успели среагировать - война продолжалась всего 5 дней, а фактически даже 4 дня. И не забывайте, что население Грузии всего 3,7 млн. - вдесятеро меньше нашего, при этом больше четверти (29%) населения сосредоточены в Тбилиси.
Поки рускоязичне населення, вважає, що його заставляють бендери полюбити Бандеру, про яку патріотичність може бути мова, про "руській мір без Путіна"? Якщо так, то їдьте в Росію і робіть такий мір там а не тут. Зробили вам уже таку можливість на Курщині. Вперед. Звільняйте.
1. Какая связь между вашим ответом и моим постом? 2. Вы считаете, что нельзя быть патриотом Украины и не признавать Бандеру великим героем Украины и своим батьком? 3. Украинец, который сегодня воюет, но при этом говорит по-русски и не почитает Бандеру, гораздо больший патриот, чем вы. Так что "Вперед. Звільняйте." относится больше к вам. Есть что звільняти - оккупировано, вроде, 18% Украины.
холява написав:Як починають розбиратись , так 90 відсотків випадків, вигадане .
Пам'ятаєте Героїв 128 бригади, яких вишикували для вручення медалей? Поцікавтесь скільки рідних отримали виплати. Та й ті, хто зараз в ЗСУ прямо пишуть: виплати зменшили і замість обіцяних 100 тисяч скоро будуть рахувати хвилини, як лікарям 300% в часи Ковіду.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 24 сер, 2024 11:30, всього редагувалось 1 раз.