Додано: Суб 24 сер, 2024 11:55



Знизили - правда , тим хто ніколи не був на передку , чі мав опосередковане відношення .

У мене теж рахували хвилини , як з ЛСБ їхали до шпиталю , що поробиш ....так написно в протоколі .







Хвороби бувають таки які видно ззовні і таки які підтверджуються тільки аналізами/обстиранными.

ВЛК відмовляють і першим і другим.

Навіщо тоді взагалі існує така формальність як ВЛК?





Причини змін також зрозуміти можна.Якщо платити бойові за день наприклад полковнику-перевіряючому, який приїхав на годину і поїхав, так само як бійцю в окопі який день під обстрілами, це не про справедливість.Так само як, хай не ображається долярчик, виїхати на саушці на бойову позицію і відстрілятися за 15 хвилин , покинути її - а виплата одна як у піхотинця в окопі весь день - це також не зовсім вірно.Тому і зробили отак.Наскільки це тепер справедливіше і чи не перекосило в несправедливість для когось іншого - не берусь судити. Ідеальних схем не існує, всюди буде і субєктивізм і людський фактор. Незадоволені будуть завжди.Пару сторінок тому людина написала, що його знайомі благополучно списались . І що відправляли на дообстеження. Там ідіть заперечувати.