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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 сер, 2024 11:42
ЛАД
3. Украинец, который сегодня воюет, но при этом говорит по-русски и не почитает Бандеру, гораздо больший патриот, чем вы.
Флуман у нас мікроскоп. І хоч лінзи мутні і розслоїлися, але десь в памʼяті він себе все ще вважає дуже потрібним мікроскопом. Переосмислити свою цінність допоможе йому лише ТЦК на платформі ШРТ.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 11:48
Hotab написав:tester7336
на початку війни були черги до воєнкоматів.
Черги до військкоматів були бо мало хто уявляв жах війни для військовослужбовця, особливо піхотних підрозділів. Війни подібного масштабу і жаху не було з 1945. (АТО не то і близько) Виросли цілі покоління, які не бачили як відриває ноги, як розриває на шматки. А ще була впевненість, що «це ненадовго». Тобто ненадовго піднапрягтись були готові більше людей.
Зараз це все схоже на довгі роки. Ну і завдяки всім телеграмам та іншим тік-токам жахи війни кожен може побачити майже з ефектом власної присутності. Людська природа і бажання жити не дає добровільно вступити туди. Це протиприродньо.
А не оце ваша «влада не така». Вона і в 22 році була «не така», але ж черги стояли.
Бо розуміли, що приїде рузькемір, і там влада ще більш «не така».
Вы всё правильно пишете, но кому Вы пытаетесь доказать?
Вам в ответ расскажут о "военном мирного времени", о "правильном рекрутинге" (правда, не объяснят, как это сделать), о неправильной "владе" и назовут ещё миллион причин лишь бы обосновать, почему они не должны идти в армию.
Воспоминания и мечты об очередях под военкоматами объясняются тем же - стояли бы очереди и сегодня, их бы никто не дёргал, не надо было бы бояться "бусификации", можно было бы спокойно лежать на диване.
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ЛАД
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Додано: Суб 24 сер, 2024 11:49
Дюрі-бачі написав: холява написав:
Як починають розбиратись , так 90 відсотків випадків, вигадане .
Пам'ятаєте Героїв 128 бригади, яких вишикували для вручення медалей? Поцікавтесь скільки рідних отримали виплати.
Та й ті, хто зараз в ЗСУ прямо пишуть: виплати зменшили і замість обіцяних 100 тисяч скоро будуть рахувати хвилини, як лікарям 300% в часи Ковіду.
128 Славна Бригада !
Скільки часу я провів разом з ними .....
ГЕРОЇ !
.... я не бажаю тут писати свої висновки ....бо знаю набагато більше за вас .... і про обставини і і про інше .
Знизили - правда , тим хто ніколи не був на передку , чі мав опосередковане відношення .
У мене теж рахували хвилини , як з ЛСБ їхали до шпиталю , що поробиш ....так написно в протоколі .
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Додано: Суб 24 сер, 2024 11:55
Hotab написав:UA
Врачи на ВЛК как правило из местной поликлиники и живут они с семьями где то рядом.
Представите как из держат за жабры.
Бумаги с диагнозами, регентами... конечно всегда носить с собой.
Но на это сильно не рассчитывать.
В районном ТЦК есть лимит на отбраковку непригодных.
Если отбраковывать реальных больных, то не останется "мест" для тех кто может отблагодарить.
А ще «врачі ТЦК» живуть у реальному світі корумпованої країни, і прекрасно знають ціну будь якої довідки про дослідження у лікарні. Хоч приватній , хоч цивільній. Тому не вірять нікому, ні реальному кашляючому туберккльознику, ні бугаю на Хайлюксі з довідкою, що він без двох ніг.
Вони по замовчуванню поставили забор «не вірю нікому».
Хорошо це чи погано. Мабуть погано. Бо реальні хворі не можуть довести їм нічого. Але почни розглядати всерйоз оті довідки, завтра з ними буде кожен . Бо її ціна в державній клініці навіть 100 дол нема.
Рішення проблеми я не знаю.
Хвороби бувають таки які видно ззовні і таки які підтверджуються тільки аналізами/обстежаннями.
ВЛК відмовляють і першим і другим.
Навіщо тоді взагалі існує така формальність як ВЛК?
Востаннє редагувалось UA
в Суб 24 сер, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 11:55
холява
Знизили - правда , тим хто ніколи не був на передку , чі мав опосередковане відношення .
У мене теж рахували хвилини , як з ЛСБ їхали до шпиталю , що поробиш ....так написно в протоколі .
Причини змін також зрозуміти можна.
Якщо платити бойові за день наприклад полковнику-перевіряючому, який приїхав на годину і поїхав, так само як бійцю в окопі який день під обстрілами, це не про справедливість.
Так само як, хай не ображається долярчик, виїхати на саушці на бойову позицію і відстрілятися за 15 хвилин , покинути її - а виплата одна як у піхотинця в окопі весь день - це також не зовсім вірно.
Тому і зробили отак.
Наскільки це тепер справедливіше і чи не перекосило в несправедливість для когось іншого - не берусь судити. Ідеальних схем не існує, всюди буде і субєктивізм і людський фактор. Незадоволені будуть завжди.
Хвороби бувають таки які видно ззовні і таки які підтверджуються тільки аналізами/обстиранными.
ВЛК відмовляють і першим і другим.
Навіщо тоді взагалі існує така формальність як ВЛК?
Пару сторінок тому людина написала, що його знайомі благополучно списались . І що відправляли на дообстеження. Там ідіть заперечувати.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 24 сер, 2024 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 11:58
холява написав:
.... я не бажаю тут писати свої висновки ....бо знаю набагато більше за вас .... і про обставини і і про інше .
Сам факт, що після мобілізації / підписання контракту і до демобілізації (чи дезертирства / СЗЧ) держава не гарантує виплати за втрату здоров'я / життя і вимагає родичів доказувати ,що були якісь розпорядження - вже цього цього достатньо, щоб зрозуміти, що воїнів хочуть надурити користуючись "дрібним шрифтом" ...
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:00
Дюрі-бачі написав: tester7336 написав:
коли побачили що влада навіть під час повномасштабки продовжує кишені набивати - то кому таке тіло потрібне.
Кожного совє побачили.
Я вже писав, що чимало знайомих вже 2 роки чекають, щоб піти в армію, заробити свій мільйон і звалити з України, але коли бачать:
1. Що це шлях в один кінець і ніякої демобілізації не буде.
2. Держава не платить гроші, які обіцяла.
то йти ніякого бажання нема.
1. Раньше вы говорили о том, что их останавливает отсутствие сроков. Теперь оказывается, что они хотят "заробити свій мільйон і звалити з України". Они не думают, что даже если бы был оговорен срок и они "заробили свій мільйон", никто им не даст разрешения "звалити з України"?
2. Вроде, никто из военных здесь не жаловался, что "Держава не платить гроші, які обіцяла". Даже Успіх
, который достаточно много пишет о недостатках в армии, о невыплатах не говорил.
3. Я себе хорошо представляю, как будут воевать люди, которые пойдут в армию с настроением "заробити свій мільйон і звалити з України".
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:07
Hotab написав:tester7336
на початку війни були черги до воєнкоматів.
Черги до військкоматів були бо мало хто уявляв жах війни для військовослужбовця, особливо піхотних підрозділів. Війни подібного масштабу і жаху не було з 1945. (АТО не то і близько) Виросли цілі покоління, які не бачили як відриває ноги, як розриває на шматки. А ще була впевненість, що «це ненадовго». Тобто ненадовго піднапрягтись були готові більше людей.
Зараз це все схоже на довгі роки. Ну і завдяки всім телеграмам та іншим тік-токам жахи війни кожен може побачити майже з ефектом власної присутності. Людська природа і бажання жити не дає добровільно вступити туди. Це протиприродньо.
А не оце ваша «влада не така». Вона і в 22 році була «не така», але ж черги стояли.
Бо розуміли, що приїде рузькемір, і там влада ще більш «не така».
забавний висновок можна зробити з ваших слів. що влада наша не настільки краща від кацапської.
що народ якщо по швидкому і без каліцтв то готовий був стати масово. а якщо з каліцтвами - то вже не така й велика різниця між нашими й тими щоб як то кажуть за ціною не постоїм.
цікавий висновок з ваших же слів?
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:15
tester7336
якщо з каліцтвами - то вже не така й велика різниця між нашими й тими
На це питання відповів колись чи ДімОн, чи схожа обліківка, вони зʼявились тут одночасно і я їх плутаю..
суть коротко така: «мені все одно під якою владою жити, на крайня я виїду, зате я буду цілий і живий».
Я думаю з цими чи подібними думками переховується від ТІК більшість ухилянтів.
Тобто відповідь на питання «чи однакова влада?» Ні. Не однакова. Росіянська гірша набагато. Але при виборі «життя і здоровʼя» vs “ дуже погана влада» ухилянт обирає перше.
Це ще раз підтверджує мою тезу, що справа лише в страху за себе , а не в поганій владі яку не хочеться захищати.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:18
ЛАД написав:
1. Какая связь между вашим ответом и моим постом?
2. Вы считаете, что нельзя быть патриотом Украины и не признавать Бандеру великим героем Украины и своим батьком?
3. Украинец, который сегодня воюет, но при этом говорит по-русски и не почитает Бандеру, гораздо больший патриот, чем вы.
Так что "Вперед. Звільняйте." относится больше к вам. Есть что звільняти - оккупировано, вроде, 18% Украины.
1. У вас когнітивний розлад?
2. Ні. Для росіян є Росія, де вони реалізують свою національну приналежність.
Іншої України нема для українців. Так що ви тут або гість, або їдете в ту країну, до якої ви себе ідентифікуєте. Поки що ПанСлавії нема. Є різні слав"янські держави. Може Арестович об"єднає. Але поки що Україна має бути для тих хто ідентифікують себе носіями української ідентичності а не паспорту.
3. Він воює не за українську ідентичність. Він воює проти ворога України. Не треба маніпуляцій. Патріот чого, рускоязичності але без Путіна, от є шмат РФ без нього, так що вперед.
Ви досі ідентифікуєте себе як "харошєго руського", що означає що ви тут якщо не гість/пасажир то окупант в державі, етнос який вам чужий.
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