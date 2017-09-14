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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:21
Не многие умеют откладывать на завтра. Думаю прибл. не более 10% сумеют эти деньги потратить в дальнейшем с умом. Хоть 1тыс.грн., хоть 100тыс.грн. тратят их в первый же месяц, особенно у кого семья, дети, пожилые родители у мужа и жены.
Поэтому сваливать с деньгами не будут, т.к их не останется, а вот что они будут делать после войны?. Ведь им предложат з. плату от силы 15-20тыс. и то многие будут бояться принимать на работу военных, т.к. психика у них будет очень тяжёлой.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:25
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: tester7336 написав:
коли побачили що влада навіть під час повномасштабки продовжує кишені набивати - то кому таке тіло потрібне.
Кожного совє побачили.
Я вже писав, що чимало знайомих вже 2 роки чекають, щоб піти в армію, заробити свій мільйон і звалити з України, але коли бачать:
1. Що це шлях в один кінець і ніякої демобілізації не буде.
2. Держава не платить гроші, які обіцяла.
то йти ніякого бажання нема.
1. Раньше вы говорили о том, что их останавливает отсутствие сроков. Теперь оказывается, что они хотят "заробити свій мільйон і звалити з України". Они не думают, что даже если бы был оговорен срок и они "заробили свій мільйон", никто им не даст разрешения "звалити з України"?
2. Вроде, никто из военных здесь не жаловался, что "Держава не платить гроші, які обіцяла". Даже Успіх
, который достаточно много пишет о недостатках в армии, о невыплатах не говорил.
3. Я себе хорошо представляю, как будут воевать люди, которые пойдут в армию с настроением "заробити свій мільйон і звалити з України".
бусифіковані мають "правильну" мотивацію, приклади від"ємної користі від таких приводили з обох сторін
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flyman
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:27
Hotab правильно объяснил очереди в военкоматы в начале войны и их отсутствие сейчас.
Последняя большая война Союза была в Афгане.
Потери советской армии там составили 13 835. Позже оценки несколько увеличились до 15 031 человек.
Санитарные потери — 53 753 раненых, контуженных, травмированных; 415 932 заболевших[170]. Из заболевших — инфекционным гепатитом — 115 308 чел., брюшным тифом — 31 080, другими инфекционными заболеваниями — 140 665 чел.
Есть и более высокие оценки (раза в 2). Но эти цифры за 10 лет войны в разы меньше, чем потери росс. армии за 2 года нашей войны. При том, что население РФ грубо в 2 раза меньше населения СССР.
Ну и ещё одна причина - количество добровольцев всегда и во всех странах ограничено. Те, кто хотел пойти добровольно, и создавали очереди в военкоматы. Но они уже закончились. Остались те, кто добровольно идти не собирался. И, видимо, не так много осталось тех, кто готов без споров прийти по повестке. Приходится применять силу.
P.s. Я не одобряю бусификацию с избиениями, применять силу можно разными методами.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 24 сер, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:28
ЛАД написав:
Вы всё правильно пишете, но кому Вы пытаетесь доказать?
Вам в ответ расскажут о "военном мирного времени", о "правильном рекрутинге" (правда, не объяснят, как это сделать), о неправильной "владе" и назовут ещё миллион причин лишь бы обосновать, почему они не должны идти в армию.
Воспоминания и мечты об очередях под военкоматами объясняются тем же - стояли бы очереди и сегодня, их бы никто не дёргал, не надо было бы бояться "бусификации", можно было бы спокойно лежать на диване.
а ваши зятья уже в гимнастерке на защите жрущих в три горла?
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tester7336
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:29
flyman
бусифіковані мають "правильну" мотивацію, приклади від"ємної користі від таких приводили з обох сторін
Бусифіксовані показували різне. Фріз приводив повно прикладів, як насильно бусифікрвані прекрасно виконували завдання.
Формально кажучи, Успіх на третьому році також утримається насильно. Але якщо відкинути вербальну сторону тут і може в підрозділі, дієва сторона в нього нормальна. Він викладається на максимум.
Шах і мат міфу, що бусифікрвані це непотрібний баласт армії.
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Hotab
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:31
flyman написав:
приклади від"ємної користі від таких приводили з обох сторін
Тим не менш бусифіковані москалі зупинили наш наступ в 2022.
Тому цілком погоджуюсь:
Hotab написав:
Бусифіксовані показували різне
ЛАД написав:
3. Я себе хорошо представляю, как будут воевать люди, которые пойдут в армию с настроением "заробити свій мільйон і звалити з України".
москалі переважно такими і воюють вже 1,5 роки
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 24 сер, 2024 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:32
tester7336
а ваши зятья
Дивіться що виходить.
Ми тут з вами (ЛАД підключився) обговорювали взагалі проблему. Ніхто не питав у один одного , «а ти чому ні?»
Було без персоналій.
І тут коли у вас зникли аргументи, ви почали «а твої зяті».
Ви ж нещодавно мене звинувачували у булінгу і доведення до самогубства . Що зараз робите ви??
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:43
Hotab написав:
Тобто відповідь на питання «чи однакова влада?» Ні. Не однакова. Росіянська гірша набагато. Але при виборі «життя і здоровʼя» vs “ дуже погана влада» ухилянт обирає перше.
Це ще раз підтверджує мою тезу, що справа лише в страху за себе , а не в поганій владі яку не хочеться захищати.
ви трохи викривили.
вибір йде з однієї сторони «життя і здоровʼя» а от з іншої це ("дуже погана влада" - "погана влада")
і от різниця в другій частині "VS" не достатня щоб масово жертвувати своїм життям та здоров’ям. і наша влада все робить щоб ця різниця була примарною.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:46
tester7336 написав: Hotab написав:
Тобто відповідь на питання «чи однакова влада?» Ні. Не однакова. Росіянська гірша набагато. Але при виборі «життя і здоровʼя» vs “ дуже погана влада» ухилянт обирає перше.
Це ще раз підтверджує мою тезу, що справа лише в страху за себе , а не в поганій владі яку не хочеться захищати.
ви трохи викривили.
вибір йде з однієї сторони «життя і здоровʼя» а от з іншої це ("дуже погана влада" - "погана влада")
і от різниця в другій частині "VS" не достатня щоб масово жертвувати своїм життям та здоров’ям
1. В ході дискусії доведено , що для ухилянта різниця між владами (погана, чи дуже погана ) не має значення, він буде все одно ухилятися. Отже причина не у владі.
2. Не доведено , що якби різниця була б неймовірно великою, він би вже не ухилявся.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:50
tester7336 написав:
а ваши зятья уже в гимнастерке на защите жрущих в три горла?
С Днем Независимости Украины
Вы ведь поздравили тех, благодаря кому пишите свои мысли на этом форуме? Пожелали что бы Ангел хранитель не покинул их во время атаки? И мысленно пожелали всем кто на ЛБЗ не получить ранение, правда ?:)
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