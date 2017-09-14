RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 95599560956195629563 ... 9565>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 12:21

Не многие умеют откладывать на завтра. Думаю прибл. не более 10% сумеют эти деньги потратить в дальнейшем с умом. Хоть 1тыс.грн., хоть 100тыс.грн. тратят их в первый же месяц, особенно у кого семья, дети, пожилые родители у мужа и жены.
Поэтому сваливать с деньгами не будут, т.к их не останется, а вот что они будут делать после войны?. Ведь им предложат з. плату от силы 15-20тыс. и то многие будут бояться принимать на работу военных, т.к. психика у них будет очень тяжёлой.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8177
З нами з: 13.09.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 12:25

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  tester7336 написав:коли побачили що влада навіть під час повномасштабки продовжує кишені набивати - то кому таке тіло потрібне.

Кожного совє побачили.
Я вже писав, що чимало знайомих вже 2 роки чекають, щоб піти в армію, заробити свій мільйон і звалити з України, але коли бачать:
1. Що це шлях в один кінець і ніякої демобілізації не буде.
2. Держава не платить гроші, які обіцяла.
то йти ніякого бажання нема.

1. Раньше вы говорили о том, что их останавливает отсутствие сроков. Теперь оказывается, что они хотят "заробити свій мільйон і звалити з України". Они не думают, что даже если бы был оговорен срок и они "заробили свій мільйон", никто им не даст разрешения "звалити з України"?
2. Вроде, никто из военных здесь не жаловался, что "Держава не платить гроші, які обіцяла". Даже Успіх, который достаточно много пишет о недостатках в армии, о невыплатах не говорил.
3. Я себе хорошо представляю, как будут воевать люди, которые пойдут в армию с настроением "заробити свій мільйон і звалити з України".

бусифіковані мають "правильну" мотивацію, приклади від"ємної користі від таких приводили з обох сторін
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36125
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2785 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 12:27

Hotab правильно объяснил очереди в военкоматы в начале войны и их отсутствие сейчас.
Последняя большая война Союза была в Афгане.
Потери советской армии там составили 13 835. Позже оценки несколько увеличились до 15 031 человек.

Санитарные потери — 53 753 раненых, контуженных, травмированных; 415 932 заболевших[170]. Из заболевших — инфекционным гепатитом — 115 308 чел., брюшным тифом — 31 080, другими инфекционными заболеваниями — 140 665 чел.
Есть и более высокие оценки (раза в 2). Но эти цифры за 10 лет войны в разы меньше, чем потери росс. армии за 2 года нашей войны. При том, что население РФ грубо в 2 раза меньше населения СССР.
Ну и ещё одна причина - количество добровольцев всегда и во всех странах ограничено. Те, кто хотел пойти добровольно, и создавали очереди в военкоматы. Но они уже закончились. Остались те, кто добровольно идти не собирался. И, видимо, не так много осталось тех, кто готов без споров прийти по повестке. Приходится применять силу.

P.s. Я не одобряю бусификацию с избиениями, применять силу можно разными методами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 24 сер, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29831
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 12:28

  ЛАД написав:Вы всё правильно пишете, но кому Вы пытаетесь доказать?
Вам в ответ расскажут о "военном мирного времени", о "правильном рекрутинге" (правда, не объяснят, как это сделать), о неправильной "владе" и назовут ещё миллион причин лишь бы обосновать, почему они не должны идти в армию.
Воспоминания и мечты об очередях под военкоматами объясняются тем же - стояли бы очереди и сегодня, их бы никто не дёргал, не надо было бы бояться "бусификации", можно было бы спокойно лежать на диване.


а ваши зятья уже в гимнастерке на защите жрущих в три горла?
tester7336
 
Повідомлень: 134
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 12:29

flyman


бусифіковані мають "правильну" мотивацію, приклади від"ємної користі від таких приводили з обох сторін


Бусифіксовані показували різне. Фріз приводив повно прикладів, як насильно бусифікрвані прекрасно виконували завдання.
Формально кажучи, Успіх на третьому році також утримається насильно. Але якщо відкинути вербальну сторону тут і може в підрозділі, дієва сторона в нього нормальна. Він викладається на максимум.
Шах і мат міфу, що бусифікрвані це непотрібний баласт армії.
Hotab
 
Повідомлень: 13076
З нами з: 15.02.09
Подякував: 354 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:приклади від"ємної користі від таких приводили з обох сторін

Тим не менш бусифіковані москалі зупинили наш наступ в 2022.
Тому цілком погоджуюсь:
  Hotab написав:Бусифіксовані показували різне


  ЛАД написав:3. Я себе хорошо представляю, как будут воевать люди, которые пойдут в армию с настроением "заробити свій мільйон і звалити з України".
москалі переважно такими і воюють вже 1,5 роки
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 24 сер, 2024 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3652
З нами з: 29.07.22
Подякував: 646 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 12:32

tester7336


а ваши зятья


Дивіться що виходить.
Ми тут з вами (ЛАД підключився) обговорювали взагалі проблему. Ніхто не питав у один одного , «а ти чому ні?»

Було без персоналій.
І тут коли у вас зникли аргументи, ви почали «а твої зяті».
Ви ж нещодавно мене звинувачували у булінгу і доведення до самогубства . Що зараз робите ви??
Hotab
 
Повідомлень: 13076
З нами з: 15.02.09
Подякував: 354 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 12:43

  Hotab написав:Тобто відповідь на питання «чи однакова влада?» Ні. Не однакова. Росіянська гірша набагато. Але при виборі «життя і здоровʼя» vs “ дуже погана влада» ухилянт обирає перше.
Це ще раз підтверджує мою тезу, що справа лише в страху за себе , а не в поганій владі яку не хочеться захищати.


ви трохи викривили.
вибір йде з однієї сторони «життя і здоровʼя» а от з іншої це ("дуже погана влада" - "погана влада")
і от різниця в другій частині "VS" не достатня щоб масово жертвувати своїм життям та здоров’ям. і наша влада все робить щоб ця різниця була примарною.
tester7336
 
Повідомлень: 134
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 12:46

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Тобто відповідь на питання «чи однакова влада?» Ні. Не однакова. Росіянська гірша набагато. Але при виборі «життя і здоровʼя» vs “ дуже погана влада» ухилянт обирає перше.
Це ще раз підтверджує мою тезу, що справа лише в страху за себе , а не в поганій владі яку не хочеться захищати.


ви трохи викривили.
вибір йде з однієї сторони «життя і здоровʼя» а от з іншої це ("дуже погана влада" - "погана влада")
і от різниця в другій частині "VS" не достатня щоб масово жертвувати своїм життям та здоров’ям


1. В ході дискусії доведено , що для ухилянта різниця між владами (погана, чи дуже погана ) не має значення, він буде все одно ухилятися. Отже причина не у владі.
2. Не доведено , що якби різниця була б неймовірно великою, він би вже не ухилявся.
Hotab
 
Повідомлень: 13076
З нами з: 15.02.09
Подякував: 354 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 12:50

  tester7336 написав:
а ваши зятья уже в гимнастерке на защите жрущих в три горла?

С Днем Независимости Украины :)
Вы ведь поздравили тех, благодаря кому пишите свои мысли на этом форуме? Пожелали что бы Ангел хранитель не покинул их во время атаки? И мысленно пожелали всем кто на ЛБЗ не получить ранение, правда ?:)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5064
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 95599560956195629563 ... 9565>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, Ana, andrijk777, vitaliiangel і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 64887
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 225460
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 711669
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.