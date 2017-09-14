Додано: Суб 24 сер, 2024 13:03



тобто ви заперечуєте людині її базове право на життя, це яка форма людожерства?







ви уважно перечитайте





Вам треба знайти собі для проживання міфічну спільноту (очевидно країну, якщо такі існують) , яка буде у разі нападу відразу здаватись. Щоб у неї у законодавстві це було прописано. . Бо:1. Примушувати захищати - це для вас неприйнятно. «Не людожер»2. Платити більше податків, щоб за вас це робили інші - також для вас неприйнятно. «Це чучхе»Але поки що ви не знайшли і вирішили пожити отут. То доведеться жити по законам цієї країни.Перечитав уважно.Ніхто тут не знає ні вашої професії, ні соціального статусу, ні суспільної користі. Тому коли ЛАД пише «в загальному» він ніяк не міг натякати на вас.Якщо ж ви себе самі там знайшли, то ви самі зізнаєтесь що ви диванний ухилянт. Але це було від вас, а не від нього. Він вас не згадував і не натякав.