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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:50
Hotab написав:tester7336
а ваши зятья
Дивіться що виходить.
Ми тут з вами (ЛАД підключився) обговорювали взагалі проблему. Ніхто не питав у один одного , «а ти чому ні?»
Було без персоналій.
І тут коли у вас зникли аргументи, ви почали «а твої зяті».
Ви ж нещодавно мене звинувачували у булінгу і доведення до самогубства . Що зараз робите ви??
ви уважно перечитайте як побудована його фраза а потім доказуйте що він не перейшов на особисте.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:54
Hotab написав:
1. В ході дискусії доведено , що для ухилянта різниця між владами (погана, чи дуже погана ) не має значення, він буде все одно ухилятися. Отже причина не у владі.
2. Не доведено , що якби різниця була б неймовірно великою, він би вже не ухилявся.
ви знову викривлюєете в п.1. важлива різниця яка б переважила шальки а не те що влада погана чи дуже погана.
ну а п.2. можна перевірити тільки якщо наша влада зміниться. поки цього не видно.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:55
ЛАД написав:Hotab
правильно объяснил очереди в военкоматы в начале войны и их отсутствие сейчас.
Последняя большая война Союза была в Афгане.
Потери советской
армии там составили 13 835. Позже оценки несколько увеличились до 15 031 человек.
Санитарные потери — 53 753 раненых, контуженных, травмированных; 415 932 заболевших[170]. Из заболевших — инфекционным гепатитом — 115 308 чел., брюшным тифом — 31 080, другими инфекционными заболеваниями — 140 665 чел.
Есть и более высокие оценки (раза в 2). Но эти цифры за 10 лет войны в разы меньше, чем потери росс.
армии за 2 года нашей войны. При том, что население РФ грубо в 2 раза меньше населения СССР.
Тяжко було навіть з ресурсами ссср щодо пропаганди виправдати ту війну в Афганістані коли війна велась у стилі як у нашій Бучі, та афганці оборонялися всіма можливими способами від окупантів і коли брали у полон то жорстоко робили самосуд, що не дивно враховуючи що "воїни інтернаціоналісти" робили з мирним населенням.
ІМХО: Статус учасників війни у Афганістані виданий ссср учасникам після звірств проти мирного населення, трохи не той. Це так же дико як надати статус гвардійської, частині яка робила звірства у населенному пункті.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 12:57
Hotab написав: tester7336 написав: Hotab написав:
Тобто відповідь на питання «чи однакова влада?» Ні. Не однакова. Росіянська гірша набагато. Але при виборі «життя і здоровʼя» vs “ дуже погана влада» ухилянт обирає перше.
Це ще раз підтверджує мою тезу, що справа лише в страху за себе , а не в поганій владі яку не хочеться захищати.
ви трохи викривили.
вибір йде з однієї сторони «життя і здоровʼя» а от з іншої це ("дуже погана влада" - "погана влада")
і от різниця в другій частині "VS" не достатня щоб масово жертвувати своїм життям та здоров’ям
1. В ході дискусії доведено , що для ухилянта різниця між владами (погана, чи дуже погана ) не має значення, він буде все одно ухилятися. Отже причина не у владі.
2. Не доведено , що якби різниця була б неймовірно великою, він би вже не ухилявся.
коли відмовляється людині у її базовому праві на життя, це яка форма людожерства?
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:03
flyman
тобто ви заперечуєте людині її базове право на життя, це яка форма людожерства?
Вам треба знайти собі для проживання міфічну спільноту (очевидно країну, якщо такі існують) , яка буде у разі нападу відразу здаватись. Щоб у неї у законодавстві це було прописано. . Бо:
1. Примушувати захищати - це для вас неприйнятно. «Не людожер»
2. Платити більше податків, щоб за вас це робили інші - також для вас неприйнятно. «Це чучхе»
Але поки що ви не знайшли і вирішили пожити отут. То доведеться жити по законам цієї країни.
ви уважно перечитайте
Перечитав уважно.
Ніхто тут не знає ні вашої професії, ні соціального статусу, ні суспільної користі. Тому коли ЛАД пише «в загальному» він ніяк не міг натякати на вас.
Якщо ж ви себе самі там знайшли, то ви самі зізнаєтесь що ви диванний ухилянт. Але це було від вас, а не від нього. Він вас не згадував і не натякав.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 24 сер, 2024 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:12
Hotab написав:
1. В ході дискусії доведено , що для ухилянта різниця між владами (погана, чи дуже погана ) не має значення, він буде все одно ухилятися. Отже причина не у владі.
Якби були чіткі правила гри, ситуація була б значно краща. Саме явище "ухилянтство" і створене невірними діями влади.
Коли правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри - виникає природнє бажання людей "ухилитись".
В СРСР чомусь ніякого ухилянства не було. Та й я взагалі не знаю війн де була така гостра проблема ухилянства.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:15
Бетон написав:
Виноват не работодатель, а все те, кто до этого преступно молчал, позволяя ему себя так вести
Ну і?
Чого тиловики мовчать?
prodigy написав:
Успіх Скільки спартанців привів цар Леонід на допомогу грекам? Легенди кажуть що 300 (але історики сходяться на цифрах 5-7 тисяч), але на віки людизапамятали про 300 спратанців (може це була власна чвк Леоніда)
сьогодні в лавах сил оборони більше 1млн (так на передку може половина), але для нашої країни це досить вагома кількість (умовно 2,5-3% від всього, і десь 10%+ від чоловіків віком 27-57), а скільки людей долучились до волонтерського руху?
Ну і?
Толку з кількості, як потрібна якість!
А тут ми вже 100500раз озвучували про кривих/калік/психів/сердечників/язвеніків і т.п.
То яка якісь?
І головне - що всі це знають, але продовжують набирати умовних калік на Марсіанські поля...
От накуя продовжувати так робити?
Вже мовчу, що треба давним-давно замінити "втомлених і зношених"!
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:19
Hotab написав:
Перечитав уважно.
можливо не бачите бо не в вашу сторону було написано.
порівняйте наприклад дві фрази та чи побачите різницю
"Вы всё правильно пишете, но кому Вы пытаетесь доказать?"
"Вы всё правильно пишете, но что Вы пытаетесь доказать?"
це якщо притримуватися ідеології що обговорюємо якийсь предмет а не когось.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:21
vitaliiangel написав:
давай истории из своей жизни, как тебя насильно заставляли что то делать и какой герой боец в итоге получился. Шо нет таких примеров? тогда закрой пердак и слушай. Любое насилие ломает психику, только у одних она гибкая и ломается не сразу, а у других потом выстреливает абулия, алкогольная зависимость, немотивированная агрессия, социальная некомпетентность и многое другое. Фриз не видит этих последствий, поэтому делает выводы с ошибкой выжившего. Общеизвестные факты, но для людей с IQ>80
Среди причин покинуть Украину, социально психологические проблемы населения которые возникнут уже после войны у меня на первом месте.
Ребенок на газах которого бусифицировали папу и тот погиб или вернутся без ноги кем вырастит?
Чисто экономические проблемы решаемы, при наличии, мотивированного, экономически активного населения.
То что сейчас происходит это по-видимому карма...
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:23
flyman написав:
тобі 100500 раз пояснили що це так не працює, а ти все совкову заїзжену платівку крутиш про отдать чєсті і долг, он уже Успіх освоює професію пілота, а ти з дивана воюєш
... можливо колись теж полечу в Занзібар!)))
tester7336 написав:
рабство це коли один сдихає або калічиться в примусовому порядку, зате інший жре в три горла
...і ніхто навіть не думає таких замінити!
Дюрі-бачі написав:
Я вже писав, що чимало знайомих вже 2 роки чекають, щоб піти в армію, заробити свій мільйон і звалити з України, але коли бачать:
1. Що це шлях в один кінець і ніякої демобілізації не буде.
2. Держава не платить гроші, які обіцяла.
то йти ніякого бажання нема
Так отож!
А головне - навіть не думають щось змінювати/покращувати в цьому напрямку!
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