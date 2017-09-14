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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:24
tester7336 написав: Hotab написав:
Перечитав уважно.
можливо не бачите бо не в вашу сторону було написано.
порівняйте наприклад дві фрази та чи побачите різницю
"Вы всё правильно пишете, но кому Вы пытаетесь доказать?"
"Вы всё правильно пишете, но что Вы пытаетесь доказать?"
це якщо притримуватися ідеології що обговорюємо якийсь предмет а не когось.
А, ви про оце..
там же нижче він пояснює, про кого він.
Про авторів фраз «воєнний мірного врємєні» та інше. Тобто він наш з вами діалог бачив не як діалог, а розцінював мій пост як звернення до всіх. Хоча коли він зʼявиться , то може щось інше скаже.
можливо колись теж полечу в Занзібар!)))
Я там не бачив ні велосипедів (щоб запчастини продавати), ні бусолів з радіостанціями. Та і 122мм снарядів в маслі щоб їх помити не бачив
Хоча… на дроні можна ж счасливим парам впарювати відосіки))
Це може спрацювати!!
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 24 сер, 2024 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:25
whois2010 написав: Hotab написав: Тобто ненадовго піднапрягтись були готові більше людей.
Зараз це все схоже на довгі роки. Ну і завдяки всім телеграмам та іншим тік-токам жахи війни кожен може побачити майже з ефектом власної присутності. Людська природа і бажання жити не дає добровільно вступити туди. Це протиприродньо.
А не оце ваша «влада не така». Вона і в 22 році була «не така», але ж черги стояли.
Про це і пишуть доляреки тут: на рік (пів року, півтора...) призивати, але усіх. Рік напряглися і передали вахту наступним. Але всі. Рівність, як законами передбачено.
Те, що цього не реалізовано, як раз провина існуючої (тоді і зараз) влади.
Так отож!!!
Саме в цьому і найбільша проблема!!!
Але ніхто навіть не збирається її вирішувати!
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:25
UA написав:
социально психологические проблемы населения которые возникнут уже после войны у меня на первом месте.
к смерти близкого человека привыкают быстро, а с инвалидностью жить всю жизнь. И тут да травма. У меня есть кейс как пацана булили в школе потому что у него папа инвалид на костылях. Под раздачу попадает не только инвалид, но и вся его семья.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 24 сер, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:26
andrijk777 написав: Hotab написав:
1. В ході дискусії доведено , що для ухилянта різниця між владами (погана, чи дуже погана ) не має значення, він буде все одно ухилятися. Отже причина не у владі.
Якби були чіткі правила гри, ситуація була б значно краща. Саме явище "ухилянтство" і [b]створене невірними діями влади
.[/b] Коли правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри - виникає природнє бажання людей "ухилитись".
В СРСР чомусь ніякого ухилянства не було. Та й я взагалі не знаю війн де була така гостра проблема ухилянства.
Это смотря какие задачи влада ставила.
Если выйти на прекращение огня попутно демонизировав людей в военной форме, то действия абсолютно верные.
Сохранение собственности и олигархического строя вот истинная задача влады, а не границы 91
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:27
UA написав: vitaliiangel написав:
давай истории из своей жизни, как тебя насильно заставляли что то делать и какой герой боец в итоге получился. Шо нет таких примеров? тогда закрой пердак и слушай. Любое насилие ломает психику, только у одних она гибкая и ломается не сразу, а у других потом выстреливает абулия, алкогольная зависимость, немотивированная агрессия, социальная некомпетентность и многое другое. Фриз не видит этих последствий, поэтому делает выводы с ошибкой выжившего. Общеизвестные факты, но для людей с IQ>80
Среди причин покинуть Украину, социально психологические проблемы населения которые возникнут уже после войны у меня на первом месте.
Ребенок на газах которого бусифицировали папу и тот погиб или вернутся без ноги кем вырастит?
Чисто экономические проблемы решаемы, при наличии, мотивированного, экономически активного населения.
То что сейчас происходит это по-видимому карма...
Хотаб переучится на психиатра и всех вылечит
Флер с СТМ будут развлекать пациентов восточными танцами как Сатаника Пандемониум
А халява будет стоять сзади и вдыхать запахи вправленных и перепрошитых мозгов
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:32
Дюрі-бачі написав: холява написав:
Як починають розбиратись , так 90 відсотків випадків, вигадане .
Пам'ятаєте Героїв 128 бригади, яких вишикували для вручення медалей? Поцікавтесь скільки рідних отримали виплати.
Та й ті, хто зараз в ЗСУ прямо пишуть: виплати зменшили і замість обіцяних 100 тисяч скоро будуть рахувати хвилини, як лікарям 300% в часи Ковіду.
Порізали все, що можна було порізати! І то вже так мінімум 3-4міс!
Зато за цей час на Марсі кількість сзч зросла в рази!
Мабуть, так добре))
Від добра ж втікають
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:33
Hotab написав:
Тобто він наш з вами діалог бачив не як діалог, а розцінював мій пост як звернення до всіх.
яка різниця. хоч і всім. це був перехід на персоналії замість обговорення предмету.
от і отримав у відповідь персоналоьно.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:35
Закон. По закону. Як справедливість.
Є різниця. Між коли діяти по закону від пересічного вимагає посадова особа і коли теж саме робить такий же пересічний.
В чому різниця?))
Да в тому, що у другому випадку оцей пересічний повинен тоді бути акі Павлік Морозов. Тобто так само
(і того ж самого) вимагати і від свого найближчого оточення -- родичів, друзів.
Тут вже підіймалась ця загадка: зачастую навіть ті ж всл, які виступають проти ухилянтів чи недобровольців, на диво чомусь ні слова докори не роблять своєму оточенню.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 24 сер, 2024 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:38
vitaliiangel
кейс как пацана булили в школе потому что у него папа инвалид на костылях. Под раздачу попадает не только инвалид, но и вся его семья.
Не вдалий «кєйс». Бо під час цієї війни і ще багато років після люди на костилях в школі будуть позиціонуватись як герої з першого класу. Тобто тут якби навпаки не вийшло, що «у нас в класі вчиться син героя, повага йому».
В твоїх роках підлітком 2СВ війна була давно десь невідомо де. А батько на костилчх до захисту своєї країни не мав жодного стосунку.
Невдалий приклад, Віталій. Не вдалий.
яка різниця
Різниця велика. Автор фрази «воєнний мирного впємєні» буквально сторінкою раніше саме персоналіями і займався. Тому заслуговував на ті персоналії. А вас це ніяк не торкалось.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 24 сер, 2024 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 13:39
vitaliiangel написав:
У меня есть кейс как пацана булили в школе потому что у него папа инвалид на костылях. Под раздачу попадает не только инвалид, но и вся его семья.
ИМХО булили не потому что папа инвалид а потому что семья была с ограниченным достатком как следствие инвалидности. Если бы у того папы была пенсия как две-три средних з/п то врядли бы дело дошло до булинга.
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