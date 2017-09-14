Hotab написав:Причини змін також зрозуміти можна. Якщо платити бойові за день наприклад полковнику-перевіряючому, який приїхав на годину і поїхав, так само як бійцю в окопі який день під обстрілами, це не про справедливість. Так само як, хай не ображається долярчик, виїхати на саушці на бойову позицію і відстрілятися за 15 хвилин , покинути її - а виплата одна як у піхотинця в окопі весь день - це також не зовсім вірно. Тому і зробили отак. Наскільки це тепер справедливіше і чи не перекосило в несправедливість для когось іншого - не берусь судити. Ідеальних схем не існує, всюди буде і субєктивізм і людський фактор. Незадоволені будуть завжди.
Це все до сраки! Я давно писав, що зробити піхоті 200к/міс, арті - 100К/міс, решта 30-50, залежно де знаходяться і яку користь приносять!
ЛАД написав:2. Вроде, никто из военных здесь не жаловался, что "Держава не платить гроші, які обіцяла". Даже Успіх, который достаточно много пишет о недостатках в армии, о невыплатах не говорил.
tester7336 написав:ИМХО булили не потому что папа инвалид а потому что семья была с ограниченным достатком как следствие инвалидности.
потому что папа не придёт и пилюлей обидчикам не наваляет.
Ти раніше казав що дорослі не можуть чіпати чужих дітей, це неприпустимо. Навіть підходити до них. Але ж прийти до батьків цих дітей (як і має це вирішуватись) людина на костилях же може? В твоєму класі батьки приходили бити чужих дітей? Однокласники бачили такі приклади і розуміли , що «а ось твій не прийде». Чи як це у тебе працює?