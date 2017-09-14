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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9562956395649565>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 13:40

  Hotab написав:Причини змін також зрозуміти можна.
Якщо платити бойові за день наприклад полковнику-перевіряючому, який приїхав на годину і поїхав, так само як бійцю в окопі який день під обстрілами, це не про справедливість.
Так само як, хай не ображається долярчик, виїхати на саушці на бойову позицію і відстрілятися за 15 хвилин , покинути її - а виплата одна як у піхотинця в окопі весь день - це також не зовсім вірно.
Тому і зробили отак.
Наскільки це тепер справедливіше і чи не перекосило в несправедливість для когось іншого - не берусь судити. Ідеальних схем не існує, всюди буде і субєктивізм і людський фактор. Незадоволені будуть завжди.
Це все до сраки!
Я давно писав, що зробити піхоті 200к/міс, арті - 100К/міс, решта 30-50, залежно де знаходяться і яку користь приносять!
  ЛАД написав:2. Вроде, никто из военных здесь не жаловался, что "Держава не платить гроші, які обіцяла". Даже Успіх, который достаточно много пишет о недостатках в армии, о невыплатах не говорил.
Вже і я пишу про порізання виплат(премій)
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 13:40

  Hotab написав:В твоїх роках підлітком 2СВ війна була давно десь невідомо де. А батько на костилчх до захисту своєї країни не мав жодного стосунку.
Невдалий приклад, Віталій. Не вдалий.


сейчас уже не союз. как правило сейчас все меряется достатком.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 13:45

  Hotab написав:

яка різниця


А вас це ніяк не торкалось.


ага (іронічне). і мене в цитату запхнув.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 13:46

Успіх


Я давно писав, що зробити піхоті 200к/міс, арті - 100К/міс, решта 30-50, залежно де знаходяться і яку користь приносять!


Твій шлях як покращити справедливість вимагає ЩЕ більше фінансових ресурсів. А їх нема. Тому «справедливість» роблять шляхом зменшення виплат тим, хто ризикує менше ніж піхота.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 13:46

  tester7336 написав:ИМХО булили не потому что папа инвалид а потому что семья была с ограниченным достатком как следствие инвалидности.
потому что папа не придёт и пилюлей обидчикам не наваляет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 13:47

1рік - мало? 2роки - ще мало? Ну тоді далі вже точно забагат

  flyman написав:бусифіковані мають "правильну" мотивацію, приклади від"ємної користі від таких приводили з обох сторін
Від'ємна користь в більшості є як від бусифікованих, так і від "перетриманих на фронті" ;) :)
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 13:48

  Успіх написав:Це все до сраки!
расслабься свято ж все таки
https://www.youtube.com/watch?v=lSWrW4keIVc
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 13:50

  vitaliiangel написав:
  tester7336 написав:ИМХО булили не потому что папа инвалид а потому что семья была с ограниченным достатком как следствие инвалидности.
потому что папа не придёт и пилюлей обидчикам не наваляет.

Ти раніше казав що дорослі не можуть чіпати чужих дітей, це неприпустимо. Навіть підходити до них.
Але ж прийти до батьків цих дітей (як і має це вирішуватись) людина на костилях же може?
В твоєму класі батьки приходили бити чужих дітей? Однокласники бачили такі приклади і розуміли , що «а ось твій не прийде». Чи як це у тебе працює?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 13:51

  vitaliiangel написав:
  tester7336 написав:ИМХО булили не потому что папа инвалид а потому что семья была с ограниченным достатком как следствие инвалидности.
потому что папа не придёт и пилюлей обидчикам не наваляет.


ну ну. за такое бы еще больше забулили.
у вас в школе что ли папы ходили на разборки с одноклассниками? :shock:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 13:52

  tester7336 написав:
  vitaliiangel написав:
  tester7336 написав:ИМХО булили не потому что папа инвалид а потому что семья была с ограниченным достатком как следствие инвалидности.
потому что папа не придёт и пилюлей обидчикам не наваляет.


ну ну. за такое бы еще больше забулили.
у вас в школе что ли папы ходили на разборки с одноклассниками? :shock:

Не заплутуйте його. Він і так заплутався.
Hotab
 
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