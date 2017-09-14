бусифіковані мають "правильну" мотивацію, приклади від"ємної користі від таких приводили з обох сторін
Бусифіксовані показували різне. Фріз приводив повно прикладів, як насильно бусифікрвані прекрасно виконували завдання. Формально кажучи, Успіх на третьому році також утримається насильно. Але якщо відкинути вербальну сторону тут і може в підрозділі, дієва сторона в нього нормальна. Він викладається на максимум. Шах і мат міфу, що бусифікрвані це непотрібний баласт армії.
Нічого подібного! Викладаюсь десь на половину а місцями, то взагалі все пох!
tester7336 написав:ну ну. за такое бы еще больше забулили.
как раз еще больше булят безответных. Булинг ответки не любит, этим он отличается от хулиганства.
хулиганство тоже ищет где не будет ответки. или вы думаете хулиганы мазохисты? ))) но вы так и не ответили по поводу родительского участия. сколько было успешных кейсов прихода родителей на разборки по поводу буллинга?