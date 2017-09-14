Додано: Суб 24 сер, 2024 14:09

tester7336 написав: но вы так и не ответили по поводу родительского участия. сколько было успешных кейсов прихода родителей на разборки по поводу буллинга? но вы так и не ответили по поводу родительского участия. сколько было успешных кейсов прихода родителей на разборки по поводу буллинга?

вот вам книжка, читайте с 32й страницы.если коротко в период до 13 лет вмешательство ЛЮБОГО взрослого эффективно, но после 13 эта эффективность резко падает. Если отец влиятельный человек 99% что его ребёнка булить не будут. Суть булинга гнобить слабых.Но вВлиятельный отец сам может загнобить кого угодно через ментов, администрацию школы или титушек. Как вы думаете вмешательство влиятельного отца будет эффективным? Это не значит ,что папа лично прибежит бить морды, скорее всего он это дело кому то поручит.Я ответил на ваш вопрос?