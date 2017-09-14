бусифіковані мають "правильну" мотивацію, приклади від"ємної користі від таких приводили з обох сторін
Бусифіксовані показували різне. Фріз приводив повно прикладів, як насильно бусифікрвані прекрасно виконували завдання. Формально кажучи, Успіх на третьому році також утримається насильно. Але якщо відкинути вербальну сторону тут і може в підрозділі, дієва сторона в нього нормальна. Він викладається на максимум. Шах і мат міфу, що бусифікрвані це непотрібний баласт армії.
Нічого подібного! Викладаюсь десь на половину а місцями, то взагалі все пох!
tester7336 написав:ну ну. за такое бы еще больше забулили.
как раз еще больше булят безответных. Булинг ответки не любит, этим он отличается от хулиганства.
хулиганство тоже ищет где не будет ответки. или вы думаете хулиганы мазохисты? ))) но вы так и не ответили по поводу родительского участия. сколько было успешных кейсов прихода родителей на разборки по поводу буллинга?
если коротко в период до 13 лет вмешательство ЛЮБОГО взрослого эффективно, но после 13 эта эффективность резко падает. Если отец влиятельный человек 99% что его ребёнка булить не будут. Суть булинга гнобить слабых.Но вВлиятельный отец сам может загнобить кого угодно через ментов, администрацию школы или титушек. Как вы думаете вмешательство влиятельного отца будет эффективным? Это не значит ,что папа лично прибежит бить морды, скорее всего он это дело кому то поручит.
Я ответил на ваш вопрос?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 24 сер, 2024 14:22, всього редагувалось 6 разів.
Hotab написав:1. В ході дискусії доведено , що для ухилянта різниця між владами (погана, чи дуже погана ) не має значення, він буде все одно ухилятися. Отже причина не у владі.
Якби були чіткі правила гри, ситуація була б значно краща. Саме явище "ухилянтство" і створене невірними діями влади. Коли правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри - виникає природнє бажання людей "ухилитись". В СРСР чомусь ніякого ухилянства не було. Та й я взагалі не знаю війн де була така гостра проблема ухилянства.
Потомки казачества это не какие-то безвольные покорные рабы, которые молча миллионами станут в строй, вместо третьего сорта. Украинцы тонко чувствуют развод. Украинцы способны на самый великий подвиг, которому нет аналогов в мире. Но дешёвыми примитивными 95-ми манипуляциями их не обмануть
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 24 сер, 2024 14:53, всього редагувалось 1 раз.
если коротко в период до 13 лет вмешательство ЛЮБОГО взрослого эффективно, но после 13 эта эффективность резко падает. Если отец влиятельный человек 99% что его ребёнка булить не будут. Суть булинга гнобить слабых.Но вВлиятельный отец сам может загнобить кого угодно через ментов, администрацию школы или титушек. Как вы думаете вмешательство влиятельного отца будет эффективным? Это не значит ,что папа лично прибежит бить морды, скорее всего он это дело кому то поручит.
Я ответил на ваш вопрос?
нет вы не ответили по поводу успешных кейсов. просто вы ушли в сторону приведя в пример частный случай. я сразу был сказал, что на булинг в большей степени влияет достаток родителей. зачем было повторять мои же слова но по другому я не понимаю.
но скажите как вот то все перечисленное вами "отец сам может загнобить кого угодно через ментов, администрацию школы или титушек" может сделать например дворник. хотя у него есть руки-ноги.