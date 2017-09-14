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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9563956495659566>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 13:53

Немає жодної мотивації викладатись навіть на половину, не те

  Hotab написав:flyman


бусифіковані мають "правильну" мотивацію, приклади від"ємної користі від таких приводили з обох сторін


Бусифіксовані показували різне. Фріз приводив повно прикладів, як насильно бусифікрвані прекрасно виконували завдання.
Формально кажучи, Успіх на третьому році також утримається насильно. Але якщо відкинути вербальну сторону тут і може в підрозділі, дієва сторона в нього нормальна. Він викладається на максимум.
Шах і мат міфу, що бусифікрвані це непотрібний баласт армії.
Нічого подібного!
Викладаюсь десь на половину :lol: а місцями, то взагалі все пох!

Типу як рацію напів зарядити :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 13:55

  tester7336 написав:ну ну. за такое бы еще больше забулили.
как раз еще больше булят безответных. Булинг ответки не любит, этим он отличается от хулиганства.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 13:57

Успіх


Типу як рацію напів зарядити :mrgreen:


Бо ти втомлений «насильно утримуваний».
А на заміну прийде свіжий «насильно бусифіклваний». Він як «вжуууххх» підніме бойову готовність!))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 14:02

  vitaliiangel написав:
  tester7336 написав:ну ну. за такое бы еще больше забулили.
как раз еще больше булят безответных. Булинг ответки не любит, этим он отличается от хулиганства.


хулиганство тоже ищет где не будет ответки. или вы думаете хулиганы мазохисты? )))
но вы так и не ответили по поводу родительского участия. сколько было успешных кейсов прихода родителей на разборки по поводу буллинга?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 14:09

  tester7336 написав:но вы так и не ответили по поводу родительского участия. сколько было успешных кейсов прихода родителей на разборки по поводу буллинга?
вот вам книжка, читайте с 32й страницы.
https://childhub.org/sites/default/file ... us_web.pdf

если коротко в период до 13 лет вмешательство ЛЮБОГО взрослого эффективно, но после 13 эта эффективность резко падает. Если отец влиятельный человек 99% что его ребёнка булить не будут. Суть булинга гнобить слабых.Но вВлиятельный отец сам может загнобить кого угодно через ментов, администрацию школы или титушек. Как вы думаете вмешательство влиятельного отца будет эффективным? Это не значит ,что папа лично прибежит бить морды, скорее всего он это дело кому то поручит.

Я ответил на ваш вопрос?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 24 сер, 2024 14:22, всього редагувалось 6 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 14:09

  vitaliiangel написав:
  tester7336 написав:ИМХО булили не потому что папа инвалид а потому что семья была с ограниченным достатком как следствие инвалидности.
потому что папа не придёт и пилюлей обидчикам не наваляет.

В современном украинском обществе именно так.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 14:26

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:1. В ході дискусії доведено , що для ухилянта різниця між владами (погана, чи дуже погана ) не має значення, він буде все одно ухилятися. Отже причина не у владі.

Якби були чіткі правила гри, ситуація була б значно краща.
Саме явище "ухилянтство" і створене невірними діями влади. Коли правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри - виникає природнє бажання людей "ухилитись".
В СРСР чомусь ніякого ухилянства не було. Та й я взагалі не знаю війн де була така гостра проблема ухилянства.

Потомки казачества это не какие-то безвольные покорные рабы, которые молча миллионами станут в строй, вместо третьего сорта.
Украинцы тонко чувствуют развод.
Украинцы способны на самый великий подвиг, которому нет аналогов в мире.
Но дешёвыми примитивными 95-ми манипуляциями их не обмануть
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 24 сер, 2024 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 14:33

  Бетон написав:Украинцы тонко чувствуют развод.
вы сегодня троль № 1. Особенно когда выбирали чивакуню чувствовали развод) а ведь был нормальный кандидат (Тигипко).
  UA написав:В современном украинском обществе именно так.
статус родителей решает все вопросы даже без их вмешательства.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 14:54

  vitaliiangel написав:
  tester7336 написав:но вы так и не ответили по поводу родительского участия. сколько было успешных кейсов прихода родителей на разборки по поводу буллинга?
вот вам книжка, читайте с 32й страницы.
https://childhub.org/sites/default/file ... us_web.pdf

если коротко в период до 13 лет вмешательство ЛЮБОГО взрослого эффективно, но после 13 эта эффективность резко падает. Если отец влиятельный человек 99% что его ребёнка булить не будут. Суть булинга гнобить слабых.Но вВлиятельный отец сам может загнобить кого угодно через ментов, администрацию школы или титушек. Как вы думаете вмешательство влиятельного отца будет эффективным? Это не значит ,что папа лично прибежит бить морды, скорее всего он это дело кому то поручит.

Я ответил на ваш вопрос?


нет вы не ответили по поводу успешных кейсов.
просто вы ушли в сторону приведя в пример частный случай.
я сразу был сказал, что на булинг в большей степени влияет достаток родителей. зачем было повторять мои же слова но по другому я не понимаю.

но скажите как вот то все перечисленное вами "отец сам может загнобить кого угодно через ментов, администрацию школы или титушек" может сделать например дворник. хотя у него есть руки-ноги.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 14:58

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Украинцы тонко чувствуют развод.
вы сегодня троль № 1. Особенно когда выбирали чивакуню чувствовали развод) а ведь был нормальный кандидат (Тигипко).
  UA написав:В современном украинском обществе именно так.
статус родителей решает все вопросы даже без их вмешательства.

не плутати українців із носіями паспортів, от носії і вибрали, бо ж їх силою заставляли "любити Бандеру", а ВФЯ "чьоткій пацан із сваіх"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 24 сер, 2024 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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