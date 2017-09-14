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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9563956495659566

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Євросоюзі вперше розглянуть можливість відправки військових інструкторів до України

Зараз у Європейському Союзі активно обговорюють питання щодо відправки інструкторів до України. Рішення може бути прийняте найближчим часом. Про це пише видання Welt з посиланням на власні джерела.

За даними видання, міністри закордонних справ і оборони Європейського Союзу вперше обговорять це питання в середині наступного тижня. У вівторок це питання також буде обговорюватися на засіданні відповідальних послів ЄС у Комітеті з питань політики і безпеки (PSC). Остаточне рішення має бути прийняте не пізніше листопада. Цей термін пов’язаний з тим, що в середині листопада має бути продовжений мандат нинішньої європейської місії з підготовки українських військових (EUMAM UKR). Таким чином, мандат місії можуть розширити і ЄС офіційно надасть дозвіл на відправку своїх інструкторів до України.

Вперше політики обговорили це питання в Брюсселі у липні. Франція, країни Балтії, Польща, Данія та Швеція погоджуються із тим, щоб відправити інструкторів з ЄС до України. Німці ж виступають проти того, щоб наражати громадян ЄС на небезпеку.Позицію Берліна поділяють Мальта, Австрія, Словенія та Угорщина.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 15:00

  tester7336 написав:зачем было повторять мои же слова но по другому я не понимаю.
до 13 лет булинг может прекратить кто угодно, даже случайный прохожий или сосед алкоголик, потому что дети пока не разобрались что взрослые бывают разные. После 13 булинг может прекратить любой статусный взрослый или просто группа сверстников. В обоих случаях присутствует взрослый в т.ч. родитель. Что вы отрицали вот этой фразой.
  tester7336 написав:у вас в школе что ли папы ходили на разборки с одноклассниками?
бегать в школу не единственный способ, можно позвонить родителям агрессора (или директору школы) и хорошо напугать последствиями. Если позвонит статусный папа/родственник, булинг прекратится раз и до конца школы с гарантией 101%

Особенность булинга в том что агрессор и жертва хорошо знают друг друга, поэтому булинг возможен только при условии безнаказанности для агрессора. И самая частая причина булинга не материальное положение семьи жертвы, а его внешность. Этим булинг отличается от хулиганства и других видов агрессии.

советую вам писать о том в чём вы разбираетесь. Я дал вам книгу читайте, если мало у меня ещё десяток есть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 24 сер, 2024 15:12, всього редагувалось 6 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 15:02

vitaliiangel

Если бы в нашем дворе, вышел бы папа, и стал кому то рассказывать что к его сыну применили булинг ( слово ипанутое ), то сын этого человека , мягко говоря во дворе не гулял или его папа встречал бы его на автобусной остановке .
Но его бы нашли способ встретить .....

..... но это из 60 годов ...начало 70 ...
СЕЙЧАС ВСЕ ПО ДРУГОМУ , Бетону бы печень отбили на второй день проживания в районе , а вы вообще бы в двор не вышли ....
Вы не обижайтесь , но это именно так .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 15:17

  vitaliiangel написав:
  tester7336 написав:зачем было повторять мои же слова но по другому я не понимаю.
до 13 лет булинг может прекратить кто угодно, даже случайный прохожий или сосед алкоголик, потому что дети пока не разобрались что взрослые бывают разные. После 13 булинг может прекратить любой статусный взрослый или просто группа сверстников. В обоих случаях присутствует взрослый в т.ч. родитель. Что вы отрицали вот этой фразой.
  tester7336 написав:у вас в школе что ли папы ходили на разборки с одноклассниками?
бегать в школу не единственный способ, можно позвонить родителям агрессора (или директору школы) и хорошо напугать последствиями. Если позвонит статусный папа/родственник, булинг прекратится раз и до конца школы с гарантией 101%

Особенность булинга в том что агрессор и жертва хорошо знают доуг друга, поэтому булинг возможен только при условии безнаказанности для агрессора. И самая частая причина булинга не материальное положение семьи жертвы, а его внешность. Этим булинг отличается от хулиганства и других видов агрессии.

советую вам писать о том в чём вы разбираетесь. Я дал вам книгу читайте, если мало у меня ещё десяток есть.


вернемся к истокам
  vitaliiangel написав: У меня есть кейс как пацана булили в школе потому что у него папа инвалид на костылях. Под раздачу попадает не только инвалид, но и вся его семья.


  vitaliiangel написав:потому что папа не придёт и пилюлей обидчикам не наваляет.


а теперь читайте что вы пишете сейчас.
уже оказывается нужен не просто с руками-ногами а статусный.
уже оказывается не придет а будет звонить, нанимать титушек и пр.

может не будете придумывать на ходу? и признаете что как я и говорил изначально причина не в инвалидности? инвалид тоже может быть статусным взрослым.
и может поймете что когда я говорю что вопрос в достатке то это = вашему статусный взрослый?
только я это сразу сказал без ваших книжек а вы к этому пришли спустя надцать постов.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це жорстоко отак.
Але по ділу)
Під час навчання в ВНЗ треба було вчитись, а не до Польщі горіляку возити(((
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 15:37

  барабашов написав:Хотаб переучится на психиатра и всех вылечит
Флер с СТМ будут развлекать пациентов восточными танцами как Сатаника Пандемониум
А халява будет стоять сзади и вдыхать запахи вправленных и перепрошитых мозгов

Барабашов, имея меньше денег и связей я взяла на работу на компанию 22 летнего демобилизованного. Нормальный пацан, денег правда хочет как работник с опытом ))) UA принял правильное решение тратить на жизнь больше денег раза в 4 при тех же вводных по деньгам. Бетон как истинный гетеросексуал-инвестор правильно думает что система налогов во Франции гораздо приятнее чем в Польше. Выбор он такой )))
stm
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