Додано: Суб 24 сер, 2024 15:00

tester7336 написав: зачем было повторять мои же слова но по другому я не понимаю. зачем было повторять мои же слова но по другому я не понимаю.

tester7336 написав: у вас в школе что ли папы ходили на разборки с одноклассниками? у вас в школе что ли папы ходили на разборки с одноклассниками?

до 13 лет булинг может прекратить кто угодно, даже случайный прохожий или сосед алкоголик, потому что дети пока не разобрались что взрослые бывают разные. После 13 булинг может прекратить любой статусный взрослый или просто группа сверстников. В обоих случаях присутствует взрослый в т.ч. родитель. Что вы отрицали вот этой фразой.бегать в школу не единственный способ, можно позвонить родителям агрессора (или директору школы) и хорошо напугать последствиями. Если позвонит статусный папа/родственник, булинг прекратится раз и до конца школы с гарантией 101%Особенность булинга в том что агрессор и жертва хорошо знают друг друга, поэтому булинг возможен только при условии безнаказанности для агрессора. И самая частая причина булинга не материальное положение семьи жертвы, а его внешность. Этим булинг отличается от хулиганства и других видов агрессии.советую вам писать о том в чём вы разбираетесь. Я дал вам книгу читайте, если мало у меня ещё десяток есть.