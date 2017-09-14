RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9562956395649565

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 16:21

Стало відомо, що у Москви вдалося обміняти сьогодні лише одного бійця легендарного «Азову». Але серед звільнених - 82 оборонці Маріуполя.

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець на своєму телеграм-каналі.

Кацапи вирішили згноїти бійців Азову.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12312
З нами з: 18.06.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ракета-дрон "Паляниця".
Двухступенчатая. Дрон - крылатая ракета. Стартовая масса - семь тонн. Пусковая установка смонтирована на платформе "Укрзалізниці".
Первая ступень - реактивный дозвуковой дрон. Три варианта полезной нагрузки (крылатой ракеты). Две тонны до 3500 км. Одна тонна до 6000 км. 500 кг до 8000 км.
Вторая ступень - крылатая ракета дальностью 300 км (до четырёх штук) 1 - 2 - 4.

На всякий случай напомню о поражении двух РФских станций дальнего обнаружения ракетных пусков. Они могли зафиксировать испытательные полёты новых украинских ракетных изделий.

Мосты не являются целями этих ракет
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35147
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 8016 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 16:38

  Faceless написав:
Ракета-дрон "Паляниця".
Двухступенчатая. Дрон - крылатая ракета. Стартовая масса - семь тонн. Пусковая установка смонтирована на платформе "Укрзалізниці".
Первая ступень - реактивный дозвуковой дрон. Три варианта полезной нагрузки (крылатой ракеты). Две тонны до 3500 км. Одна тонна до 6000 км. 500 кг до 8000 км.
Вторая ступень - крылатая ракета дальностью 300 км (до четырёх штук) 1 - 2 - 4.

На всякий случай напомню о поражении двух РФских станций дальнего обнаружения ракетных пусков. Они могли зафиксировать испытательные полёты новых украинских ракетных изделий.

Мосты не являются целями этих ракет

Що пишуть про шахеди які під час польоту вимикають двигуни в зоні ураження ППО,та потім знову вмикають ? Чи про це немає коментарів і інформації??
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17475
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 17:05

  sens написав:Що пишуть про шахеди які під час польоту вимикають двигуни в зоні ураження ППО,та потім знову вмикають ? Чи про це немає коментарів і інформації??

Оця досить велика шняга, без двигуна, одразу впаде

Це ж не планер

PS. А ти і далі продовжуй дивувати нас всіх своїми дописами
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10143
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 17:30

Як так?©

  Hotab написав:Бо ти втомлений «насильно утримуваний».
А на заміну прийде свіжий «насильно бусифіклваний». Він як «вжуууххх» підніме бойову готовність!))

От дивись - ти сам чудово все це розумієш!
І всі все це чудово розуміють!

То чому, плять, оцей "армійський долбо#бізм" навіть не пробують скасовувати/виправляти?
Ну це ж всі розуміють, що це повна срака отак от/в такий спосіб робити "потужне військо/потужну армію"!

Ну як так?©


п.с.
Тут ще є один допис на військову тематику про "справедливу справедливість"...
Валютний ринок в контексті ДС
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6773
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
  #<1 ... 9562956395649565
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 64890
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 225466
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 711678
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1852)
24.08.2024 14:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.