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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 сер, 2024 16:21
Стало відомо, що у Москви вдалося обміняти сьогодні лише одного бійця легендарного «Азову». Але серед звільнених - 82 оборонці Маріуполя.
Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець на своєму телеграм-каналі.
Кацапи вирішили згноїти бійців Азову.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 16:33
Ракета-дрон "Паляниця".
Двухступенчатая. Дрон - крылатая ракета. Стартовая масса - семь тонн. Пусковая установка смонтирована на платформе "Укрзалізниці".
Первая ступень - реактивный дозвуковой дрон. Три варианта полезной нагрузки (крылатой ракеты). Две тонны до 3500 км. Одна тонна до 6000 км. 500 кг до 8000 км.
Вторая ступень - крылатая ракета дальностью 300 км (до четырёх штук) 1 - 2 - 4.
На всякий случай напомню о поражении двух РФских станций дальнего обнаружения ракетных пусков. Они могли зафиксировать испытательные полёты новых украинских ракетных изделий.
Мосты не являются целями этих ракет
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Faceless
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Додано: Суб 24 сер, 2024 16:38
Faceless написав:
Ракета-дрон "Паляниця".
Двухступенчатая. Дрон - крылатая ракета. Стартовая масса - семь тонн. Пусковая установка смонтирована на платформе "Укрзалізниці".
Первая ступень - реактивный дозвуковой дрон. Три варианта полезной нагрузки (крылатой ракеты). Две тонны до 3500 км. Одна тонна до 6000 км. 500 кг до 8000 км.
Вторая ступень - крылатая ракета дальностью 300 км (до четырёх штук) 1 - 2 - 4.
На всякий случай напомню о поражении двух РФских станций дальнего обнаружения ракетных пусков. Они могли зафиксировать испытательные полёты новых украинских ракетных изделий.
Мосты не являются целями этих ракет
Що пишуть про шахеди які під час польоту вимикають двигуни в зоні ураження ППО,та потім знову вмикають ? Чи про це немає коментарів і інформації??
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sens
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Додано: Суб 24 сер, 2024 17:05
sens написав:
Що пишуть про шахеди які під час польоту вимикають двигуни в зоні ураження ППО,та потім знову вмикають ? Чи про це немає коментарів і інформації??
Оця досить велика шняга, без двигуна, одразу впаде
Це ж не планер
PS. А ти і далі продовжуй дивувати нас всіх своїми дописами
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pesikot
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Додано: Суб 24 сер, 2024 17:30
Hotab написав:
Бо ти втомлений «насильно утримуваний».
А на заміну прийде свіжий «насильно бусифіклваний». Він як «вжуууххх» підніме бойову готовність!))
От дивись - ти сам чудово все це розумієш!
І всі все це чудово розуміють!
То чому, плять, оцей "армійський долбо#бізм" навіть не пробують скасовувати/виправляти?
Ну це ж всі розуміють, що це повна срака отак от/в такий спосіб робити "потужне військо/потужну армію"!
Ну як так?©
п.с.
Тут ще є один допис на військову тематику про "справедливу справедливість"...Валютний ринок в контексті ДС
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