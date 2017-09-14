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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 сер, 2024 16:21
Стало відомо, що у Москви вдалося обміняти сьогодні лише одного бійця легендарного «Азову». Але серед звільнених - 82 оборонці Маріуполя.
Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець на своєму телеграм-каналі.
Кацапи вирішили згноїти бійців Азову.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 16:33
Ракета-дрон "Паляниця".
Двухступенчатая. Дрон - крылатая ракета. Стартовая масса - семь тонн. Пусковая установка смонтирована на платформе "Укрзалізниці".
Первая ступень - реактивный дозвуковой дрон. Три варианта полезной нагрузки (крылатой ракеты). Две тонны до 3500 км. Одна тонна до 6000 км. 500 кг до 8000 км.
Вторая ступень - крылатая ракета дальностью 300 км (до четырёх штук) 1 - 2 - 4.
На всякий случай напомню о поражении двух РФских станций дальнего обнаружения ракетных пусков. Они могли зафиксировать испытательные полёты новых украинских ракетных изделий.
Мосты не являются целями этих ракет
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Faceless
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Додано: Суб 24 сер, 2024 16:38
Faceless написав:
Ракета-дрон "Паляниця".
Двухступенчатая. Дрон - крылатая ракета. Стартовая масса - семь тонн. Пусковая установка смонтирована на платформе "Укрзалізниці".
Первая ступень - реактивный дозвуковой дрон. Три варианта полезной нагрузки (крылатой ракеты). Две тонны до 3500 км. Одна тонна до 6000 км. 500 кг до 8000 км.
Вторая ступень - крылатая ракета дальностью 300 км (до четырёх штук) 1 - 2 - 4.
На всякий случай напомню о поражении двух РФских станций дальнего обнаружения ракетных пусков. Они могли зафиксировать испытательные полёты новых украинских ракетных изделий.
Мосты не являются целями этих ракет
Що пишуть про шахеди які під час польоту вимикають двигуни в зоні ураження ППО,та потім знову вмикають ? Чи про це немає коментарів і інформації??
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sens
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Додано: Суб 24 сер, 2024 17:05
sens написав:
Що пишуть про шахеди які під час польоту вимикають двигуни в зоні ураження ППО,та потім знову вмикають ? Чи про це немає коментарів і інформації??
Оця досить велика шняга, без двигуна, одразу впаде
Це ж не планер
PS. А ти і далі продовжуй дивувати нас всіх своїми дописами
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pesikot
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Додано: Суб 24 сер, 2024 17:30
Hotab написав:
Бо ти втомлений «насильно утримуваний».
А на заміну прийде свіжий «насильно бусифіклваний». Він як «вжуууххх» підніме бойову готовність!))
От дивись - ти сам чудово все це розумієш!
І всі все це чудово розуміють!
То чому, плять, оцей "армійський долбо#бізм" навіть не пробують скасовувати/виправляти?
Ну це ж всі розуміють, що це повна срака отак от/в такий спосіб робити "потужне військо/потужну армію"!
Ну як так?©
п.с.
Тут ще є один допис на військову тематику про "справедливу справедливість"...Валютний ринок в контексті ДС
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:01
Успіх написав: Hotab написав:
Бо ти втомлений «насильно утримуваний».
А на заміну прийде свіжий «насильно бусифіклваний». Він як «вжуууххх» підніме бойову готовність!))
От дивись - ти сам чудово все це !
І всі все це чудово розуміють!
То чому, плять, оцей "армійський долбо#бізм" навіть не пробують скасовувати/виправляти?
Ну це ж всі розуміють, що це повна срака отак от/в такий спосіб робити "потужне військо/потужну армію"!
Ну як так?©
Дик, ви інтерв'ю з матір'ю Джуса прочитали? Оте за 2023 рік.
Там же все чітко і наявне.
З голови...
Призначення на горі (да навіть вже на рівні частини - замів та начальників служб) відбуваються не так, як вас або отого Джуса...
Ви розумієте наскільки пох на справу і на підлеглого, якщо отого Джуса, який отак проштовхував Ф-16 (хоча нехай мати і трохи емоційно та прикрасила, але) ще й до того ж мав отакенні здібності (і в англійській і в пілотуванні), банально не включили в першу групу підготовки на Ф-16???
Але ключове інше -- ну як отой начальник управління, ОК і вище буде вимагати з або *свого!!!* г-ла, або ще ліпше - з г-ла з чужої пєсочниці...
Ви приблизно уявляєте які підковдрові баталії киплять отам від комбрига і вище?
А отакі донкіхоти, як Джус і Ко, банально через 5 років першого обов'язковго контракту звільняються...
Оті фанати, що марили цією справою...
Якщо б підлеглі взнали справжню підопльоку багатьох рішень..., то отетеріли б.
І це система. Яка тим не менш працює. За це слава героям!
Для розгрібання отих авдієвих конюшєнь починати треба було з фундаменту --- *започаткування нових принципів у владі* (с) Порошенко.
І віконце було саме в нього. Віконце, яке розкривається раз-два за десятки років.
А ПАП тупо замість фундаменту змарнував шанс!! на штукатурку...
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 24 сер, 2024 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:04
ЛАД
ЛАД написав:
На такой вопрос ответить не могу, не разбираюсь С судами в своей жизни дела почти не имел.Просто достаёт, когда чьё-то мнение отвергается исключительно из-за личных или политических предубеждений, даже не разбирая аргументы
.
встал в третью позицию, мол, его мнение отвергают.
А это что ? Мнение ?Это откровенное враньё
Которое ты так и не изменил.
Ты не написал, что ты ошибся, ты не исправил свой пост
ЛАД написав:
Как пишет Серёженька Срывкин: "Тобто як це, кацап і не збрехав? Так не буває". Железный аргумент, после которого уже обсуждать нечего.
Поэтому, не заламывай руки в припадке
Тебе не дают врать, тебе не дают обсуждать твоё враньё
А ты прикрываешься пафосными речами, как тебя притесняют и не слушают
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:17
pesikot написав:
ЛАД
ЛАД написав:
На такой вопрос ответить не могу, не разбираюсь С судами в своей жизни дела почти не имел.Просто достаёт, когда чьё-то мнение отвергается исключительно из-за личных или политических предубеждений, даже не разбирая аргументы
.
встал в третью позицию, мол, его мнение отвергают.
А это что ? Мнение ?Это откровенное враньё
Которое ты так и не изменил.
Ты не написал, что ты ошибся, ты не исправил свой пост
ЛАД написав:
Как пишет Серёженька Срывкин: "Тобто як це, кацап і не збрехав? Так не буває". Железный аргумент, после которого уже обсуждать нечего.
Поэтому, не заламывай руки в припадке
Тебе не дают врать, тебе не дают обсуждать твоё враньё
А ты прикрываешься пафосными речами, как тебя притесняют и не слушают
Ти або читати навчись.
Або якщо вмієш, то спробуй сприймати текст.
Потім очі протри.
Потім спробуй навчитись надавати підтвердження, якщо звинувачуєш.
(Заявляєш про "Это откровенное враньё
" -- так покажи його. Після ремарки опонента "Там есть и видео ее выступления, правда, возможно, не полное.", покажи саме оцю відверту брехню).
Максимум, він міг помилитися -- пропустити саме в отому відео виступу оті репліки Камали. Якщо вони там є!!! -- сам подивись і наголоси на цьому).
До речі, це буде дійсно цікаво та інформативно -- невже в тому відео нема про Україну?!
Подивився і розповів би усім.
І ЛАДу на помилку вказав, якщо там є про Україну.
А якщо візьмеш всю цю справу загалом, то побачиш, що ЛАД потім (схоже коли знайшов в інших джерелах) сам виправив -- надав цитати, де Камала казала про підтримку України.
Ну дійсно, оце що ти голословиш --- це якась, звиняй, тупня вже.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 24 сер, 2024 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:18
tester7336 написав:
...........
а ваши зятья уже в гимнастерке на защите жрущих в три горла?
Мне нравятся "умные" вопросы.
Мои зятья взрослые люди. А взрослые люди принимают решения самостоятельно. Или вы считаете, что я их должен за уши в ТРЦ тащить?
Я ещё понял бы, если бы это были мои сыновья - меня можно было бы хотя бы обвинить, что я их не так воспитал. Зятьёв я не воспитывал и не растил. Но они по крайней мере, не доказывают, что не должны служить и не прячутся в подвале. Живут по своему адресу и работают. Пока не вызывали и повесток не было. Так что ваши претензии к ТЦК.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:20
"Враг на нашей территории! Власть должна ответить" Пропагандист Первого канала взбунтовался в эфире
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pesikot
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