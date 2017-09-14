Додано: Суб 24 сер, 2024 18:01

Успіх написав: Hotab написав: Бо ти втомлений «насильно утримуваний».

А на заміну прийде свіжий «насильно бусифіклваний». Він як «вжуууххх» підніме бойову готовність!)) Бо ти втомлений «насильно утримуваний».А на заміну прийде свіжий «насильно бусифіклваний». Він як «вжуууххх» підніме бойову готовність!))

От дивись - ти сам чудово все це !

І всі все це чудово розуміють!



То чому, плять, оцей "армійський долбо#бізм" навіть не пробують скасовувати/виправляти?

Ну це ж всі розуміють, що це повна срака отак от/в такий спосіб робити "потужне військо/потужну армію"!

Ну як так?©

От дивись - ти сам чудово все це !І всі все це чудово розуміють!То чому, плять, оцей "армійський долбо#бізм" навіть не пробують скасовувати/виправляти?Ну це ж всі розуміють, що це повна срака отак от/в такий спосіб робити "потужне військо/потужну армію"!Ну як так?©

Дик, ви інтерв'ю з матір'ю Джуса прочитали? Оте за 2023 рік.Там же все чітко і наявне.З голови...Призначення на горі (да навіть вже на рівні частини - замів та начальників служб) відбуваються не так, як вас або отого Джуса...Ви розумієте наскільки пох на справу і на підлеглого, якщо отого Джуса, який отак проштовхував Ф-16 (хоча нехай мати і трохи емоційно та прикрасила, але) ще й до того ж мав отакенні здібності (і в англійській і в пілотуванні), банально не включили в першу групу підготовки на Ф-16???Але ключове інше -- ну як отой начальник управління, ОК і вище буде вимагати з або *свого!!!* г-ла, або ще ліпше - з г-ла з чужої пєсочниці...Ви приблизно уявляєте які підковдрові баталії киплять отам від комбрига і вище?А отакі донкіхоти, як Джус і Ко, банально через 5 років першого обов'язковго контракту звільняються...Оті фанати, що марили цією справою...Якщо б підлеглі взнали справжню підопльоку багатьох рішень..., то отетеріли б.І це система. Яка тим не менш працює. За це слава героям!Для розгрібання отих авдієвих конюшєнь починати треба було з фундаменту --- *започаткування нових принципів у владі* (с) Порошенко.І віконце було саме в нього. Віконце, яке розкривається раз-два за десятки років.А ПАП тупо замість фундаменту змарнував шанс!! на штукатурку...