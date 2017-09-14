Додано: Суб 24 сер, 2024 18:33

stm написав: барабашов написав: Хотаб переучится на психиатра и всех вылечит

Флер с СТМ будут развлекать пациентов восточными танцами как Сатаника Пандемониум

А халява будет стоять сзади и вдыхать запахи вправленных и перепрошитых мозгов Хотаб переучится на психиатра и всех вылечитФлер с СТМ будут развлекать пациентов восточными танцами как Сатаника ПандемониумА халява будет стоять сзади и вдыхать запахи вправленных и перепрошитых мозгов

Барабашов, имея меньше денег и связей я взяла на работу на компанию 22 летнего демобилизованного. Нормальный пацан, денег правда хочет как работник с опытом ))) UA принял правильное решение тратить на жизнь больше денег раза в 4 при тех же вводных по деньгам. Бетон как истинный гетеросексуал-инвестор правильно думает что система налогов во Франции гораздо приятнее чем в Польше. Выбор он такой ))) Барабашов, имея меньше денег и связей я взяла на работу на компанию 22 летнего демобилизованного. Нормальный пацан, денег правда хочет как работник с опытом ))) UA принял правильное решение тратить на жизнь больше денег раза в 4 при тех же вводных по деньгам. Бетон как истинный гетеросексуал-инвестор правильно думает что система налогов во Франции гораздо приятнее чем в Польше. Выбор он такой )))

В Европе за свой труд я бы получал в 5 раз больше. Знакомый сантехник во Франции ставит только диспоузеры. Больше, по его словам,ему нафиг ничего не нужно. На всё хватает. С налогами во Франции согласен, потому что реально видно их распределение.Такой абсурд:Моим сборщикам платят за сборку мебели в Киеве 20 тысяч гривен, и в этот же момент я оплачиваю сборку мебели в варшаве дистанционно 10 тысяч злотых. И это без уплаты налогов. Оказывается, монтажники там не сильно их платят. При этом стоимость материалов в том же вияре в варшаве дешевлеКстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше