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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95649565956695679568>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:21

  Дюрі-бачі написав:...........
  ЛАД написав:3. Я себе хорошо представляю, как будут воевать люди, которые пойдут в армию с настроением "заробити свій мільйон і звалити з України".
москалі переважно такими і воюють вже 1,5 роки

Такі та не зовсім.
"Свалить из России" они не собираются, хотя выезд, вроде, не закрыт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:33

  stm написав:
  барабашов написав:Хотаб переучится на психиатра и всех вылечит
Флер с СТМ будут развлекать пациентов восточными танцами как Сатаника Пандемониум
А халява будет стоять сзади и вдыхать запахи вправленных и перепрошитых мозгов

Барабашов, имея меньше денег и связей я взяла на работу на компанию 22 летнего демобилизованного. Нормальный пацан, денег правда хочет как работник с опытом ))) UA принял правильное решение тратить на жизнь больше денег раза в 4 при тех же вводных по деньгам. Бетон как истинный гетеросексуал-инвестор правильно думает что система налогов во Франции гораздо приятнее чем в Польше. Выбор он такой )))

В Европе за свой труд я бы получал в 5 раз больше. Знакомый сантехник во Франции ставит только диспоузеры. Больше, по его словам,
ему нафиг ничего не нужно. На всё хватает. С налогами во Франции согласен, потому что реально видно их распределение.
Такой абсурд:
Моим сборщикам платят за сборку мебели в Киеве 20 тысяч гривен, и в этот же момент я оплачиваю сборку мебели в варшаве дистанционно 10 тысяч злотых. И это без уплаты налогов. Оказывается, монтажники там не сильно их платят. При этом стоимость материалов в том же вияре в варшаве дешевле

Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 24 сер, 2024 18:42, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:37

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:...........
  ЛАД написав:3. Я себе хорошо представляю, как будут воевать люди, которые пойдут в армию с настроением "заробити свій мільйон і звалити з України".
москалі переважно такими і воюють вже 1,5 роки

Такі та не зовсім.
"Свалить из России" они не собираются, хотя выезд, вроде, не закрыт.

так о том и речь ;)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:39

  pesikot написав:
  sens написав:Що пишуть про шахеди які під час польоту вимикають двигуни в зоні ураження ППО,та потім знову вмикають ? Чи про це немає коментарів і інформації??

Оця досить велика шняга, без двигуна, одразу впаде

Це ж не планер

PS. А ти і далі продовжуй дивувати нас всіх своїми дописами

зуб даєш?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:40

  ЛАД написав:"Свалить из России" они не собираются, хотя выезд, вроде, не закрыт.

Да ну? Може проблема не в тому, що виїзд не закритий?
А в тому, що кацапів ніде не чекають (а подекуди ще й чмирять)? Які країни світу приймають та надають допомогу біженцям з рф?
Крім того, 70% кацапів ніколи не виїжджали за кордон. Це ж про шось говорить, нє?
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/2/7361601/
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:42

  detroytred написав:А ПАП тупо замість фундаменту змарнував шанс!! на штукатурку...

наступник потужно запотужив
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:44

  pesikot написав:
  sens написав:Що пишуть про шахеди які під час польоту вимикають двигуни в зоні ураження ППО,та потім знову вмикають ? Чи про це немає коментарів і інформації??

Оця досить велика шняга, без двигуна, одразу впаде

Це ж не планер

PS. А ти і далі продовжуй дивувати нас всіх своїми дописами

Якщо ви лише читач, без інформації, залишайтеся краще читачем , інакше кажучи не треба робити висновки.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:45

  fler написав:
  ЛАД написав:"Свалить из России" они не собираются, хотя выезд, вроде, не закрыт.

Да ну? Може проблема не в тому, що виїзд не закритий?
А в тому, що кацапів ніде не чекають (а подекуди ще й чмирять)? Які країни світу приймають та надають допомогу біженцям з рф?
Крім того, 70% кацапів ніколи не виїжджали за кордон. Це ж про шось говорить, нє?
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/2/7361601/

#ніденечекають, інфа 146%
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:45

  fler написав:
  ЛАД написав:"Свалить из России" они не собираются, хотя выезд, вроде, не закрыт.

Да ну? Може проблема не в тому, що виїзд не закритий?
А в тому, що кацапів ніде не чекають (а подекуди ще й чмирять)? Які країни світу приймають та надають допомогу біженцям з рф?
Крім того, 70% кацапів ніколи не виїжджали за кордон. Це ж про шось говорить, нє?
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/2/7361601/

ага, о чем-то говорит :D
https://www.volynnews.com/news/all/sydi ... a-kordono/
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:46

  sens написав:
  pesikot написав:
  sens написав:Що пишуть про шахеди які під час польоту вимикають двигуни в зоні ураження ППО,та потім знову вмикають ? Чи про це немає коментарів і інформації??

Оця досить велика шняга, без двигуна, одразу впаде

Це ж не планер

PS. А ти і далі продовжуй дивувати нас всіх своїми дописами

Якщо ви лише читач, без інформації, залишайтеся краще читачем , інакше кажучи не треба робити висновки.

хай розкаже згідно яких законів фізики літак успішно сідає із відмовленими/вимкненими двигунами, він же не планер
Востаннє редагувалось flyman в Суб 24 сер, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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  #<1 ... 95649565956695679568>
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