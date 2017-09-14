барабашов написав:Хотаб переучится на психиатра и всех вылечит Флер с СТМ будут развлекать пациентов восточными танцами как Сатаника Пандемониум А халява будет стоять сзади и вдыхать запахи вправленных и перепрошитых мозгов
Барабашов, имея меньше денег и связей я взяла на работу на компанию 22 летнего демобилизованного. Нормальный пацан, денег правда хочет как работник с опытом ))) UA принял правильное решение тратить на жизнь больше денег раза в 4 при тех же вводных по деньгам. Бетон как истинный гетеросексуал-инвестор правильно думает что система налогов во Франции гораздо приятнее чем в Польше. Выбор он такой )))
В Европе за свой труд я бы получал в 5 раз больше. Знакомый сантехник во Франции ставит только диспоузеры. Больше, по его словам, ему нафиг ничего не нужно. На всё хватает. С налогами во Франции согласен, потому что реально видно их распределение. Такой абсурд: Моим сборщикам платят за сборку мебели в Киеве 20 тысяч гривен, и в этот же момент я оплачиваю сборку мебели в варшаве дистанционно 10 тысяч злотых. И это без уплаты налогов. Оказывается, монтажники там не сильно их платят. При этом стоимость материалов в том же вияре в варшаве дешевле
Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 24 сер, 2024 18:42, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:"Свалить из России" они не собираются, хотя выезд, вроде, не закрыт.
Да ну? Може проблема не в тому, що виїзд не закритий? А в тому, що кацапів ніде не чекають (а подекуди ще й чмирять)? Які країни світу приймають та надають допомогу біженцям з рф? Крім того, 70% кацапів ніколи не виїжджали за кордон. Це ж про шось говорить, нє? https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/2/7361601/
ЛАД написав:"Свалить из России" они не собираются, хотя выезд, вроде, не закрыт.
Да ну? Може проблема не в тому, що виїзд не закритий? А в тому, що кацапів ніде не чекають (а подекуди ще й чмирять)? Які країни світу приймають та надають допомогу біженцям з рф? Крім того, 70% кацапів ніколи не виїжджали за кордон. Це ж про шось говорить, нє? https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/2/7361601/
ЛАД написав:"Свалить из России" они не собираются, хотя выезд, вроде, не закрыт.
Да ну? Може проблема не в тому, що виїзд не закритий? А в тому, що кацапів ніде не чекають (а подекуди ще й чмирять)? Які країни світу приймають та надають допомогу біженцям з рф? Крім того, 70% кацапів ніколи не виїжджали за кордон. Це ж про шось говорить, нє? https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/2/7361601/