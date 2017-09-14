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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:46
flyman написав: ЛАД написав:
1. Какая связь между вашим ответом и моим постом?
2. Вы считаете, что нельзя быть патриотом Украины и не признавать Бандеру великим героем Украины и своим батьком?
3. Украинец, который сегодня воюет, но при этом говорит по-русски и не почитает Бандеру, гораздо больший патриот, чем вы.
Так что "Вперед. Звільняйте." относится больше к вам. Есть что звільняти - оккупировано, вроде, 18% Украины.
1. У вас когнітивний розлад?
2. Ні. Для росіян є Росія, де вони реалізують свою національну приналежність.
Іншої України нема для українців. Так що ви тут або гість, або їдете в ту країну, до якої ви себе ідентифікуєте. Поки що ПанСлавії нема. Є різні слав"янські держави. Може Арестович об"єднає. Але поки що Україна має бути для тих хто ідентифікують себе носіями української ідентичності а не паспорту.
3. Він воює не за українську ідентичність. Він воює проти ворога України. Не треба маніпуляцій. Патріот чого, рускоязичності але без Путіна, от є шмат РФ без нього, так що вперед.
Ви досі ідентифікуєте себе як "харошєго руського", що означає що ви тут якщо не гість/пасажир то окупант в державі, етнос який вам чужий.
Беріть приклад з пана семінариста. В нього після 2022 проснулася свідомість, до якого етносу він себе ідентифікує. Людина, можна сказати, заново родилася як українець.
1. Не понял. Причём тут "когнітивний розлад"?
Проще было бы объяснить глубину вашей мысли.
2. Идея у вас не новая. Есть "спражні українці" и есть "неполноценные". Вторым вы предлагаете убраться из страны. Определять, кто "спражній", а кто "неполноценный", вы будете? Критерий "неполноценности" отрицание того, что "батько наш Бандера"? А что, если окажется, что таких большинство или даже просто очень много?
Уже писал, русскоязычных солдат, не признающих такой лозунг, но защищающих сегодня Украину, я, простите, считаю, бОльшими украинцами и патриотами, чем вас.
3. Я себя "ідентифікую" как обычного украинца.
И для начала определите, что вы называете "українськой ідентичністю". Язык?
Боюсь швейцарцы или канадцы вас сильно не поймут. Индийцы тоже могут не понять. Уж не говорю об американцах.
Я уважаю решение пана холяви
, но, простите, этот вопрос каждый решает для себя сам.
И ваш украинский язык, простите, не делает вас патриотом и не гарантирует вашу "українську ідентичність". Так же, как, например, нашего канадского украинца. пишущего очень патриотические лозунги с нескольких тысяч километров от Украины.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:48
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
1. Какая связь между вашим ответом и моим постом?
2. Вы считаете, что нельзя быть патриотом Украины и не признавать Бандеру великим героем Украины и своим батьком?
3. Украинец, который сегодня воюет, но при этом говорит по-русски и не почитает Бандеру, гораздо больший патриот, чем вы.
Так что "Вперед. Звільняйте." относится больше к вам. Есть что звільняти - оккупировано, вроде, 18% Украины.
1. У вас когнітивний розлад?
2. Ні. Для росіян є Росія, де вони реалізують свою національну приналежність.
Іншої України нема для українців. Так що ви тут або гість, або їдете в ту країну, до якої ви себе ідентифікуєте. Поки що ПанСлавії нема. Є різні слав"янські держави. Може Арестович об"єднає. Але поки що Україна має бути для тих хто ідентифікують себе носіями української ідентичності а не паспорту.
3. Він воює не за українську ідентичність. Він воює проти ворога України. Не треба маніпуляцій. Патріот чого, рускоязичності але без Путіна, от є шмат РФ без нього, так що вперед.
Ви досі ідентифікуєте себе як "харошєго руського", що означає що ви тут якщо не гість/пасажир то окупант в державі, етнос який вам чужий.
Беріть приклад з пана семінариста. В нього після 2022 проснулася свідомість, до якого етносу він себе ідентифікує. Людина, можна сказати, заново родилася як українець.
1. Не понял. Причём тут "когнітивний розлад"?
Проще было бы объяснить глубину вашей мысли.
2. Идея у вас не новая. Есть "спражні українці" и есть "неполноценные". Вторым вы предлагаете убраться из страны. Определять, кто "спражній", а кто "неполноценный", вы будете? Критерий "неполноценности" отрицание того, что "батько наш Бандера"? А что, если окажется, что таких большинство или даже просто очень много?
Уже писал, русскоязычных солдат, не признающих такой лозунг, но защищающих сегодня Украину, я, простите, считаю, бОльшими украинцами и патриотами, чем вас.
3. Я себя "ідентифікую" как обычного украинца.
И для начала определите, что вы называете "українськой ідентичністю". Язык?
Боюсь швейцарцы или канадцы вас сильно не поймут. Индийцы тоже могут не понять. Уж не говорю об американцах.
Я уважаю решение пана холяви
, но, простите, этот вопрос каждый решает для себя сам.
И ваш украинский язык, простите, не делает вас патриотом и не гарантирует вашу "українську ідентичність". Так же, как, например, нашего канадского украинца. пишущего очень патриотические лозунги с нескольких тысяч километров от Украины.
пропоную тим, кого тут "заставляють любити Бендеру"
нема такої етносу, як швейцарці, як і нема швейцарської мови, як і нема канадського ні етносу ні мови, так само як і китайців, та індійців, там сотні народів які умовно ЛАДи називають "китайським/індійським" "етносом/мовою"
от поляки є, як і польска мова, запропонуйте їм "второй государсвєнний"
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 24 сер, 2024 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:52
flyman написав: detroytred написав:
А ПАП тупо замість фундаменту змарнував шанс!! на штукатурку...
наступник потужно запотужив
Наступник вже до лампочки який був би.
Бо ключове - це віконце. Яке відкривається лише на час. От за цей час необхідно було зробити фундамент -- започаткувати оті нові принципи у владі. Започаткувати.
Настпник би продовжив.
Якщо ж продовжувати нічого, а віконце закрилося, то хоч Рузвельта обирай. До лампочки.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:53
Hotab написав:
........
ви уважно перечитайте
Перечитав уважно.
Ніхто тут не знає ні вашої професії, ні соціального статусу, ні суспільної користі. Тому коли ЛАД пише «в загальному» він ніяк не міг натякати на вас.
Якщо ж ви себе самі там знайшли, то ви самі зізнаєтесь що ви диванний ухилянт. Але це було від вас, а не від нього. Він вас не згадував і не натякав.
Более того, честно признаюсь, когда писал, имел ввиду некоторых персонажей, но совсем не tester7336
.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 24 сер, 2024 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:54
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
А ПАП тупо замість фундаменту змарнував шанс!! на штукатурку...
наступник потужно запотужив
Наступник вже до лампочки який був би.
Бо ключове - це віконце. Яке відкривається лише на час. От за цей час необхідно було зробити фундамент -- започаткувати оті нові принципи у владі. Започаткувати.
Настпник би продовжив.
Якщо ж продовжувати нічого, а віконце закрилося, то хоч Рузвельта обирай. До лампочки.
в наступника було не віконце, а ціла "Тріумфальна арка" з абсолютною монобільшістю
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:55
Бетон написав:
В Европе за свой труд я бы получал в 5 раз больше. Знакомый сантехник во Франции ставит только диспоузеры. Больше, по его словам,
ему нафиг ничего не нужно. На всё хватает. С налогами во Франции согласен, потому что реально видно их распределение.
Ну так едь в Европу ... только Европа сильна разная и сам убедишься, как ты будешь в 5 раз больше получать
Получать ? Не зарабатывать
Какая оговорочка ... получать ...
Успехов ... получать ...
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:58
Успіх написав:
..........
ЛАД написав:
2. Вроде, никто из военных здесь не жаловался, что "Держава не платить гроші, які обіцяла". Даже Успіх, который достаточно много пишет о недостатках в армии, о невыплатах не говорил.
Вже і я пишу про порізання виплат(премій)
Что и как режут?
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Додано: Суб 24 сер, 2024 18:59
sens написав: pesikot написав: sens написав:
Що пишуть про шахеди які під час польоту вимикають двигуни в зоні ураження ППО,та потім знову вмикають ? Чи про це немає коментарів і інформації??
Оця досить велика шняга, без двигуна, одразу впаде
Це ж не планер
PS. А ти і далі продовжуй дивувати нас всіх своїми дописами
Якщо ви лише читач, без інформації, залишайтеся краще читачем , інакше кажучи не треба робити висновки.
А у нас юрист вже став технарем ?
Чи десь прочитав і тягнешь сюди лайно. Як завждиsens
, як там з Камалою Харріс і підтримкою України ?
Коли вже про Україну забудуть ?
PS. А про читача, то да. Краще тобі бути читачем
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Додано: Суб 24 сер, 2024 19:01
flyman написав:
в наступника було не віконце, а ціла "Тріумфальна арка" з абсолютною монобільшістю
)))
Віконце -- це не тільки юридичний інструмент в руках, а і запит з боку суспільства.
Саме після РВ був запит суспільства на реформи...
Який запит в суспільства був через обрання Зе? Який?)))
Дати копняка ПАПу і всім елітам.
Ну нехай ще отой запит на закінчення війни.
Все.
Ну нехай ще фоном запит на популізм.
Результат, до речі, 50-50.
Копняка дали, а от закінчення війни не отримали.
А в реформи, в запит на реформи .... після ПАПа вже мало хто вірив. Запита на реформи в суспільстві вже не було.
Віконце закрилося. Давно.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 19:14
detroytred написав: flyman написав:
в наступника було не віконце, а ціла "Тріумфальна арка" з абсолютною монобільшістю
)))
Віконце -- це не тільки юридичний інструмент в руках, а і запит з боку суспільства.
Саме після РВ був запит суспільства на реформи...
Який запит в суспільства був через обрання Зе? Який?)))
Дати копняка ПАПу і всім елітам.
Ну нехай ще отой запит на закінчення війни.
Все.
Ну нехай ще фоном запит на популізм.
Результат, до речі, 50-50.
Копняка дали, а от закінчення війни не отримали.
А в реформи, в запит на реформи .... після ПАПа вже мало хто вірив. Запита на реформи в суспільстві вже не було.
Віконце закрилося. Давно.
як який, "несистемний", "новілиця", "слугинароду"
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flyman
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