flyman написав:

ЛАД написав: 1. Какая связь между вашим ответом и моим постом?

2. Вы считаете, что нельзя быть патриотом Украины и не признавать Бандеру великим героем Украины и своим батьком?

3. Украинец, который сегодня воюет, но при этом говорит по-русски и не почитает Бандеру, гораздо больший патриот, чем вы.

Так что "Вперед. Звільняйте." относится больше к вам. Есть что звільняти - оккупировано, вроде, 18% Украины. 1. Какая связь между вашим ответом и моим постом?2. Вы считаете, что нельзя быть патриотом Украины и не признавать Бандеру великим героем Украины и своим батьком?3. Украинец, который сегодня воюет, но при этом говорит по-русски и не почитает Бандеру, гораздо больший патриот, чем вы.Так что "Вперед. Звільняйте." относится больше к вам. Есть что звільняти - оккупировано, вроде, 18% Украины.

1. У вас когнітивний розлад?2. Ні. Для росіян є Росія, де вони реалізують свою національну приналежність.Іншої України нема для українців. Так що ви тут або гість, або їдете в ту країну, до якої ви себе ідентифікуєте. Поки що ПанСлавії нема. Є різні слав"янські держави. Може Арестович об"єднає. Але поки що Україна має бути для тих хто ідентифікують себе носіями української ідентичності а не паспорту.3. Він воює не за українську ідентичність. Він воює проти ворога України. Не треба маніпуляцій. Патріот чого, рускоязичності але без Путіна, от є шмат РФ без нього, так що вперед.Ви досі ідентифікуєте себе як "харошєго руського", що означає що ви тут якщо не гість/пасажир то окупант в державі, етнос який вам чужий.Беріть приклад з пана семінариста. В нього після 2022 проснулася свідомість, до якого етносу він себе ідентифікує. Людина, можна сказати, заново родилася як українець.