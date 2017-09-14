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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 сер, 2024 19:17
flyman написав:
як який, "несистемний", "новілиця", "слугинароду"
= копняку елітам.
Запит на копняк елітам.
Зе і слуги лише інструмент цього дійства.
Яка програма була в Зе і слуг?))
Отож.
А популізм лише фон. Щоб хоч щось було, окрім копняка.
З.и. і якщо хтось вважає, що копняка елітам цілої країни може дати сам по собі нарід або якийсь бородатий олігарх, а не більш потужна країна, то -- ну вважайте собі))
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Додано: Суб 24 сер, 2024 19:24
Бетон написав:
Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше
Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.
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