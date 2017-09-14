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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9565956695679568

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 19:17

  flyman написав:як який, "несистемний", "новілиця", "слугинароду"

= копняку елітам.

Запит на копняк елітам.
Зе і слуги лише інструмент цього дійства.

Яка програма була в Зе і слуг?))
Отож.
А популізм лише фон. Щоб хоч щось було, окрім копняка.

З.и. і якщо хтось вважає, що копняка елітам цілої країни може дати сам по собі нарід або якийсь бородатий олігарх, а не більш потужна країна, то -- ну вважайте собі))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 19:24

  Бетон написав:Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше

Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.
stm
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  #<1 ... 9565956695679568
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