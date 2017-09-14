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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 сер, 2024 19:17
flyman написав:
як який, "несистемний", "новілиця", "слугинароду"
= копняку елітам.
Запит на копняк елітам.
Зе і слуги лише інструмент цього дійства.
Яка програма була в Зе і слуг?))
Отож.
А популізм лише фон. Щоб хоч щось було, окрім копняка.
З.и. і якщо хтось вважає, що копняка елітам цілої країни може дати сам по собі нарід або якийсь бородатий олігарх, а не більш потужна країна, то -- ну вважайте собі))
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detroytred
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Додано: Суб 24 сер, 2024 19:24
Бетон написав:
Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше
Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.
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stm
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Додано: Суб 24 сер, 2024 19:57
detroytred написав: flyman написав:
як який, "несистемний", "новілиця", "слугинароду"
= копняку елітам.
Запит на копняк елітам.
Зе і слуги лише інструмент цього дійства.
Яка програма була в Зе і слуг?))
Отож.
А популізм лише фон. Щоб хоч щось було, окрім копняка.
З.и. і якщо хтось вважає, що копняка елітам цілої країни може дати сам по собі нарід або якийсь бородатий олігарх, а не більш потужна країна, то -- ну вважайте собі))
"мавр дєло сдєлал і може уйті", але штотопошлонєтак,
але істчьо не вєчор, може таки того, срєду пітанія глистов під ноль,
а дальше згідно швабри: у вас нічьо нема і ви стастліві
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flyman
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Додано: Суб 24 сер, 2024 20:16
pesikot написав: pesikot написав:
Що пишуть про шахеди які під час польоту вимикають двигуни в зоні ураження ППО,та потім знову вмикають ? Чи про це немає коментарів і інформації??
Оця досить велика шняга, без двигуна, одразу впаде
Це ж не планер
PS. А ти і далі продовжуй дивувати нас всіх своїми дописами
Якщо ви лише читач, без інформації, залишайтеся краще читачем , інакше кажучи не треба робити висновки.[/quote]
А у нас юрист вже став технарем ?
Чи десь прочитав і тягнешь сюди лайно. Як завждиsens
, як там з Камалою Харріс і підтримкою України ?
Коли вже про Україну забудуть ?
PS. А про читача, то да. Краще тобі бути читачем
[/quote]
Видихніть та читайте.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 20:26
stm написав: Бетон написав:
Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше
Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.
Для физ лиц:
Польша
до €26 146,6391 - 12%
более €26 146,6391 -35%
Франция
до €10 777 - 0%
от €10 777 до €27 478 - 11%
от €27 478 до €78 570 - 30%
от €78 570 до €168 994 - 41%
более €168 994 - 45%
Если у вас другие источники, покажите
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 24 сер, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 20:33
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Додано: Суб 24 сер, 2024 20:40
Бетон написав: stm написав: Бетон написав:
Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше
Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.
Для физ лиц:
Польша
до €26 146,6391 - 12%
более €26 146,6391 -35%
Франция
до €10 777 - 0%
от €10 777 до €27 478 - 11%
от €27 478 до €78 570 - 30%
от €78 570 до €168 994 - 41%
более €168 994 - 45%
Если у вас другие источники, покажите
Доход до 30 000 злотых в год не облагается налогом, до 120 000 злотых в год — облагается по ставке 12%, а свыше 120 000 злотых — по ставке 32%.
В феврале 2023 платёжка за свет в моей квартире была 0грн. Но это совсем не значит что тогда электрика была бесплатна.
Франция хорошая страна, надо брать. Пиво 8€ мою подругу впечатлило не меньше Эйфелевой башни )
Мед.страховка вашему коллеге во сколько обходится или не нужна? А аренда квартиры?
Востаннє редагувалось stm
в Суб 24 сер, 2024 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 20:42
flyman написав: detroytred написав:
А ПАП тупо замість фундаменту змарнував шанс!! на штукатурку...
наступник потужно запотужив
Я скажу простіше - "вони обоє обіср@лись!"
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Додано: Суб 24 сер, 2024 21:02
stm написав: Бетон написав: Бетон написав:
Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше
Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.
Для физ лиц:
Польша
до €26 146,6391 - 12%
более €26 146,6391 -35%
Франция
до €10 777 - 0%
от €10 777 до €27 478 - 11%
от €27 478 до €78 570 - 30%
от €78 570 до €168 994 - 41%
более €168 994 - 45%
Если у вас другие источники, покажите
Доход до 30 000 злотых в год не облагается налогом, до 120 000 злотых в год — облагается по ставке 12%, а свыше 120 000 злотых — по ставке 32%.
В феврале 2023 платёжка за свет в моей квартире была 0грн. Но это совсем не значит что тогда электрика была бесплатна.
Франция хорошая страна, надо брать. Пиво 8€ мою подругу впечатлило не меньше Эйфелевой башни )
Э. Башню для инженера смогли победить только Амстердамские девули. Хотя не уверен
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Додано: Суб 24 сер, 2024 21:08
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
А ПАП тупо замість фундаменту змарнував шанс!! на штукатурку...
наступник потужно запотужив
Наступник вже до лампочки який був би.
Бо ключове - це віконце. Яке відкривається лише на час. От за цей час необхідно було зробити фундамент -- започаткувати оті нові принципи у владі. Започаткувати.
Наступник би продовжив.
Якщо ж продовжувати нічого, а віконце закрилося, то хоч Рузвельта обирай. До лампочки.
Виявилось, що всім до лампочки!
На жаль...
Сумно, б л я д ь!©
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