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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9565956695679568

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 19:17

  flyman написав:як який, "несистемний", "новілиця", "слугинароду"

= копняку елітам.

Запит на копняк елітам.
Зе і слуги лише інструмент цього дійства.

Яка програма була в Зе і слуг?))
Отож.
А популізм лише фон. Щоб хоч щось було, окрім копняка.

З.и. і якщо хтось вважає, що копняка елітам цілої країни може дати сам по собі нарід або якийсь бородатий олігарх, а не більш потужна країна, то -- ну вважайте собі))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 19:24

  Бетон написав:Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше

Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 19:57

  detroytred написав:
  flyman написав:як який, "несистемний", "новілиця", "слугинароду"

= копняку елітам.

Запит на копняк елітам.
Зе і слуги лише інструмент цього дійства.

Яка програма була в Зе і слуг?))
Отож.
А популізм лише фон. Щоб хоч щось було, окрім копняка.

З.и. і якщо хтось вважає, що копняка елітам цілої країни може дати сам по собі нарід або якийсь бородатий олігарх, а не більш потужна країна, то -- ну вважайте собі))

"мавр дєло сдєлал і може уйті", але штотопошлонєтак,
але істчьо не вєчор, може таки того, срєду пітанія глистов під ноль,
а дальше згідно швабри: у вас нічьо нема і ви стастліві
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:16

  pesikot написав:
  pesikot написав:Що пишуть про шахеди які під час польоту вимикають двигуни в зоні ураження ППО,та потім знову вмикають ? Чи про це немає коментарів і інформації??

Оця досить велика шняга, без двигуна, одразу впаде

Це ж не планер

PS. А ти і далі продовжуй дивувати нас всіх своїми дописами

Якщо ви лише читач, без інформації, залишайтеся краще читачем , інакше кажучи не треба робити висновки.[/quote]
А у нас юрист вже став технарем ? :)

Чи десь прочитав і тягнешь сюди лайно. Як завжди

sens, як там з Камалою Харріс і підтримкою України ?
Коли вже про Україну забудуть ?

PS. А про читача, то да. Краще тобі бути читачем :)[/quote]
Видихніть та читайте.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:26

  stm написав:
  Бетон написав:Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше

Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.

Для физ лиц:
Польша
до €26 146,6391 - 12%
более €26 146,6391 -35%

Франция

до €10 777 - 0%
от €10 777 до €27 478 - 11%
от €27 478 до €78 570 - 30%
от €78 570 до €168 994 - 41%
более €168 994 - 45%

Если у вас другие источники, покажите
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 24 сер, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:33

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:40

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше

Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.

Для физ лиц:
Польша
до €26 146,6391 - 12%
более €26 146,6391 -35%

Франция

до €10 777 - 0%
от €10 777 до €27 478 - 11%
от €27 478 до €78 570 - 30%
от €78 570 до €168 994 - 41%
более €168 994 - 45%

Если у вас другие источники, покажите

Доход до 30 000 злотых в год не облагается налогом, до 120 000 злотых в год — облагается по ставке 12%, а свыше 120 000 злотых — по ставке 32%. :)
В феврале 2023 платёжка за свет в моей квартире была 0грн. Но это совсем не значит что тогда электрика была бесплатна.
Франция хорошая страна, надо брать. Пиво 8€ мою подругу впечатлило не меньше Эйфелевой башни )
Мед.страховка вашему коллеге во сколько обходится или не нужна? А аренда квартиры?
Востаннє редагувалось stm в Суб 24 сер, 2024 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:42

33роки - коту під хвіст!©®™

  flyman написав:
  detroytred написав:А ПАП тупо замість фундаменту змарнував шанс!! на штукатурку...

наступник потужно запотужив

Я скажу простіше - "вони обоє обіср@лись!"
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:02

  stm написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше

Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.

Для физ лиц:
Польша
до €26 146,6391 - 12%
более €26 146,6391 -35%

Франция

до €10 777 - 0%
от €10 777 до €27 478 - 11%
от €27 478 до €78 570 - 30%
от €78 570 до €168 994 - 41%
более €168 994 - 45%

Если у вас другие источники, покажите
Доход до 30 000 злотых в год не облагается налогом, до 120 000 злотых в год — облагается по ставке 12%, а свыше 120 000 злотых — по ставке 32%. :)
В феврале 2023 платёжка за свет в моей квартире была 0грн. Но это совсем не значит что тогда электрика была бесплатна.
Франция хорошая страна, надо брать. Пиво 8€ мою подругу впечатлило не меньше Эйфелевой башни )

Э. Башню для инженера смогли победить только Амстердамские девули. Хотя не уверен
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:08

З такої країни зробили руїну...

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:А ПАП тупо замість фундаменту змарнував шанс!! на штукатурку...

наступник потужно запотужив

Наступник вже до лампочки який був би.

Бо ключове - це віконце. Яке відкривається лише на час. От за цей час необхідно було зробити фундамент -- започаткувати оті нові принципи у владі. Започаткувати.
Наступник би продовжив.

Якщо ж продовжувати нічого, а віконце закрилося, то хоч Рузвельта обирай. До лампочки.
Виявилось, що всім до лампочки!
На жаль...
Сумно, б л я д ь!©
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