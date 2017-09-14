|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 24 сер, 2024 19:24
Бетон написав:
Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше
Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5067
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 сер, 2024 19:57
detroytred написав: flyman написав:
як який, "несистемний", "новілиця", "слугинароду"
= копняку елітам.
Запит на копняк елітам.
Зе і слуги лише інструмент цього дійства.
Яка програма була в Зе і слуг?))
Отож.
А популізм лише фон. Щоб хоч щось було, окрім копняка.
З.и. і якщо хтось вважає, що копняка елітам цілої країни може дати сам по собі нарід або якийсь бородатий олігарх, а не більш потужна країна, то -- ну вважайте собі))
"мавр дєло сдєлал і може уйті", але штотопошлонєтак,
але істчьо не вєчор, може таки того, срєду пітанія глистов під ноль,
а дальше згідно швабри: у вас нічьо нема і ви стастліві
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36134
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2785 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 24 сер, 2024 20:26
stm написав: Бетон написав:
Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше
Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.
Для физ лиц:
Польша
до €26 146,6391 - 12%
более €26 146,6391 -35%
Франция
до €10 777 - 0%
от €10 777 до €27 478 - 11%
от €27 478 до €78 570 - 30%
от €78 570 до €168 994 - 41%
более €168 994 - 45%
Если у вас другие источники, покажите
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 24 сер, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3199
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 сер, 2024 20:33
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24653
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2408 раз.
- Подякували: 3368 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 24 сер, 2024 20:40
Бетон написав: stm написав: Бетон написав:
Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше
Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.
Для физ лиц:
Польша
до €26 146,6391 - 12%
более €26 146,6391 -35%
Франция
до €10 777 - 0%
от €10 777 до €27 478 - 11%
от €27 478 до €78 570 - 30%
от €78 570 до €168 994 - 41%
более €168 994 - 45%
Если у вас другие источники, покажите
Доход до 30 000 злотых в год не облагается налогом, до 120 000 злотых в год — облагается по ставке 12%, а свыше 120 000 злотых — по ставке 32%.
В феврале 2023 платёжка за свет в моей квартире была 0грн. Но это совсем не значит что тогда электрика была бесплатна.
Франция хорошая страна, надо брать. Пиво 8€ мою подругу впечатлило не меньше Эйфелевой башни )
Мед.страховка вашему коллеге во сколько обходится или не нужна? А аренда квартиры?
Востаннє редагувалось stm
в Суб 24 сер, 2024 21:02, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5067
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 сер, 2024 21:02
stm написав: Бетон написав: Бетон написав:
Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше
Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.
Для физ лиц:
Польша
до €26 146,6391 - 12%
более €26 146,6391 -35%
Франция
до €10 777 - 0%
от €10 777 до €27 478 - 11%
от €27 478 до €78 570 - 30%
от €78 570 до €168 994 - 41%
более €168 994 - 45%
Если у вас другие источники, покажите
Доход до 30 000 злотых в год не облагается налогом, до 120 000 злотых в год — облагается по ставке 12%, а свыше 120 000 злотых — по ставке 32%.
В феврале 2023 платёжка за свет в моей квартире была 0грн. Но это совсем не значит что тогда электрика была бесплатна.
Франция хорошая страна, надо брать. Пиво 8€ мою подругу впечатлило не меньше Эйфелевой башни )
Э. Башню для инженера смогли победить только Амстердамские девули. Хотя не уверен
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3199
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 сер, 2024 21:17
ЛАД написав: Успіх написав:
..........
ЛАД написав:
2. Вроде, никто из военных здесь не жаловался, что "Держава не платить гроші, які обіцяла". Даже Успіх, который достаточно много пишет о недостатках в армии, о невыплатах не говорил.
Вже і я пишу про порізання виплат(премій)
Что и как режут?
Премії ріжуть під корінь!!!
Умовно, копав окопи/рив бійниці... успішний марсіанин поблизу своїх бойових машин, які знаходяться в зоні БД... - а заплатили лише ту 30тку, якщо б просто сидів за 2 села подалі від тої зони БД!!!
С - справедливість!
С - скупердяї!
С - су ки, на кому/чому зібрались зекономити???!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6776
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
Додано: Суб 24 сер, 2024 21:24
Успіх написав:
Премії ріжуть під корінь!!!
Умовно, копав окопи/рив бійниці... успішний марсіанин поблизу своїх бойових машин, які знаходяться в зоні БД... - а заплатили лише ту 30тку, якщо б просто сидів за 2 села подалі від тої зони БД!!!
С - справедливість!
С - скупердяї!
С - су ки, на кому/чому зібрались зекономити???!
С - скиглення на форумі за гроші, тому що пішов на фронт не за грошима
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5202
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1194 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 сер, 2024 21:36
Успіх написав:
Виявилось, що всім до лампочки!
На жаль...
Поясню свою думку:
в мене "до лампочки", мається на увазі, що по максимуму нема бажання-інтересу-можливостей робити.
Роблять по мінімуму. Мінімуму можливостей. Роблять мінімум - необхідний для існування та дуже помірного розвитку.
Тобто в нас і не фейєрверк, але і не ж-па.
Тобто хвалити нема за що, але і сварити теж.
Нову хФранцію або тигра не створили, але і не руїна, а країна сталася, навіть он проти отакого потужного нападника тримається.
От тільки потенціал країна мала, можливості для ого-го...
Ціну сплачує, як за Феррарі. А чи буде вона на видачі - щось малоймовірно.
В когось особисто точно буде, але мова ж за всю країну.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29978
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 сер, 2024 21:43
fler написав: Успіх написав:
Премії ріжуть під корінь!!!
Умовно, копав окопи/рив бійниці... успішний марсіанин поблизу своїх бойових машин, які знаходяться в зоні БД... - а заплатили лише ту 30тку, якщо б просто сидів за 2 села подалі від тої зони БД!!!
С - справедливість!
С - скупердяї!
С - су ки, на кому/чому зібрались зекономити???!
С - скиглення на форумі за гроші, тому що пішов на фронт не за грошима
А що дивного?
Саме по факту так і є -- Успіх пішов, коли отих грошей таких не давали.
Тільки потім почали давати і пояснювати, що заслужено дають захиснику.
А потім почали потехеньку одбирати, наче щось змінилось в цього захисника -- тобто зменшилася функція та поліпшилися умови захисту.
Звичайно, що це викликає обурення.
Цілком логічно все.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29978
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|64908
|
|
|1493
|225519
|
|
|6076
|711750
|
|