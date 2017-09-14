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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9566956795689569>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 19:24

  Бетон написав:Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше

Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 19:57

  detroytred написав:
  flyman написав:як який, "несистемний", "новілиця", "слугинароду"

= копняку елітам.

Запит на копняк елітам.
Зе і слуги лише інструмент цього дійства.

Яка програма була в Зе і слуг?))
Отож.
А популізм лише фон. Щоб хоч щось було, окрім копняка.

З.и. і якщо хтось вважає, що копняка елітам цілої країни може дати сам по собі нарід або якийсь бородатий олігарх, а не більш потужна країна, то -- ну вважайте собі))

"мавр дєло сдєлал і може уйті", але штотопошлонєтак,
але істчьо не вєчор, може таки того, срєду пітанія глистов під ноль,
а дальше згідно швабри: у вас нічьо нема і ви стастліві
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:26

  stm написав:
  Бетон написав:Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше

Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.

Для физ лиц:
Польша
до €26 146,6391 - 12%
более €26 146,6391 -35%

Франция

до €10 777 - 0%
от €10 777 до €27 478 - 11%
от €27 478 до €78 570 - 30%
от €78 570 до €168 994 - 41%
более €168 994 - 45%

Если у вас другие источники, покажите
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 24 сер, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:33

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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:40

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше

Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.

Для физ лиц:
Польша
до €26 146,6391 - 12%
более €26 146,6391 -35%

Франция

до €10 777 - 0%
от €10 777 до €27 478 - 11%
от €27 478 до €78 570 - 30%
от €78 570 до €168 994 - 41%
более €168 994 - 45%

Если у вас другие источники, покажите

Доход до 30 000 злотых в год не облагается налогом, до 120 000 злотых в год — облагается по ставке 12%, а свыше 120 000 злотых — по ставке 32%. :)
В феврале 2023 платёжка за свет в моей квартире была 0грн. Но это совсем не значит что тогда электрика была бесплатна.
Франция хорошая страна, надо брать. Пиво 8€ мою подругу впечатлило не меньше Эйфелевой башни )
Мед.страховка вашему коллеге во сколько обходится или не нужна? А аренда квартиры?
Востаннє редагувалось stm в Суб 24 сер, 2024 21:02, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:02

  stm написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Кстати, налоги на прибыль юр и физ лиц во Франции меньше, чем в Польше

Да, так же как электрика стоимость дороже в Украине, чем в Польше.

Для физ лиц:
Польша
до €26 146,6391 - 12%
более €26 146,6391 -35%

Франция

до €10 777 - 0%
от €10 777 до €27 478 - 11%
от €27 478 до €78 570 - 30%
от €78 570 до €168 994 - 41%
более €168 994 - 45%

Если у вас другие источники, покажите
Доход до 30 000 злотых в год не облагается налогом, до 120 000 злотых в год — облагается по ставке 12%, а свыше 120 000 злотых — по ставке 32%. :)
В феврале 2023 платёжка за свет в моей квартире была 0грн. Но это совсем не значит что тогда электрика была бесплатна.
Франция хорошая страна, надо брать. Пиво 8€ мою подругу впечатлило не меньше Эйфелевой башни )

Э. Башню для инженера смогли победить только Амстердамские девули. Хотя не уверен
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:17

Перший (майже)рік - була сотка, а далі - сплошне на ї палово

  ЛАД написав:
  Успіх написав:..........
  ЛАД написав:2. Вроде, никто из военных здесь не жаловался, что "Держава не платить гроші, які обіцяла". Даже Успіх, который достаточно много пишет о недостатках в армии, о невыплатах не говорил.
Вже і я пишу про порізання виплат(премій)

Что и как режут?

Премії ріжуть під корінь!!!
Умовно, копав окопи/рив бійниці... успішний марсіанин поблизу своїх бойових машин, які знаходяться в зоні БД... - а заплатили лише ту 30тку, якщо б просто сидів за 2 села подалі від тої зони БД!!!
С - справедливість!
С - скупердяї!
С - су ки, на кому/чому зібрались зекономити???!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:24

  Успіх написав:Премії ріжуть під корінь!!!
Умовно, копав окопи/рив бійниці... успішний марсіанин поблизу своїх бойових машин, які знаходяться в зоні БД... - а заплатили лише ту 30тку, якщо б просто сидів за 2 села подалі від тої зони БД!!!
С - справедливість!
С - скупердяї!
С - су ки, на кому/чому зібрались зекономити???!

С - скиглення на форумі за гроші, тому що пішов на фронт не за грошима :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:36

  Успіх написав:Виявилось, що всім до лампочки!
На жаль...

Поясню свою думку:
в мене "до лампочки", мається на увазі, що по максимуму нема бажання-інтересу-можливостей робити.
Роблять по мінімуму. Мінімуму можливостей. Роблять мінімум - необхідний для існування та дуже помірного розвитку.

Тобто в нас і не фейєрверк, але і не ж-па.
Тобто хвалити нема за що, але і сварити теж.
Нову хФранцію або тигра не створили, але і не руїна, а країна сталася, навіть он проти отакого потужного нападника тримається.

От тільки потенціал країна мала, можливості для ого-го...
Ціну сплачує, як за Феррарі. А чи буде вона на видачі - щось малоймовірно.
В когось особисто точно буде, але мова ж за всю країну.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:43

  fler написав:
  Успіх написав:Премії ріжуть під корінь!!!
Умовно, копав окопи/рив бійниці... успішний марсіанин поблизу своїх бойових машин, які знаходяться в зоні БД... - а заплатили лише ту 30тку, якщо б просто сидів за 2 села подалі від тої зони БД!!!
С - справедливість!
С - скупердяї!
С - су ки, на кому/чому зібрались зекономити???!

С - скиглення на форумі за гроші, тому що пішов на фронт не за грошима :mrgreen:

А що дивного?
Саме по факту так і є -- Успіх пішов, коли отих грошей таких не давали.

Тільки потім почали давати і пояснювати, що заслужено дають захиснику.
А потім почали потехеньку одбирати, наче щось змінилось в цього захисника -- тобто зменшилася функція та поліпшилися умови захисту.
Звичайно, що це викликає обурення.

Цілком логічно все.
detroytred
 
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