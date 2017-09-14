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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9566956795689569

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
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10
Від 1,5 до 2 років
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9
Від 2 до 2,5 років
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Від 2,5 до 3 років
7%
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Від 4 до 4,5 років
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Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:54

Тоді ще ніхто не знав/не гадав!!!

  detroytred написав:
  fler написав:
  Успіх написав:Премії ріжуть під корінь!!!
Умовно, копав окопи/рив бійниці... успішний марсіанин поблизу своїх бойових машин, які знаходяться в зоні БД... - а заплатили лише ту 30тку, якщо б просто сидів за 2 села подалі від тої зони БД!!!
С - справедливість!
С - скупердяї!
С - су ки, на кому/чому зібрались зекономити???!

С - скиглення на форумі за гроші, тому що пішов на фронт не за грошима :mrgreen:

А що дивного?
Саме по факту так і є -- Успіх пішов, коли отих грошей таких не давали.

Тільки потім почали давати і пояснювати, що заслужено дають захиснику.
А потім почали потехеньку одбирати, наче щось змінилось в цього захисника -- тобто зменшилася функція та поліпшилися умови захисту.
Звичайно, що це викликає обурення.

Цілком логічно все.
От!!!!!
Це ключове!!!!
Найключовішше!!!

Я й не знав/не гадав, що хоч якісь гроші будуть платити, коли пішов 26го лютого!!! А вже 27го лютого 2022року мене забрали у ВЧ!!!


Це ж навіть не до порівняння труситись на СТО, щоб не бусифікували, а тоді при можливості, влаштуватись на заброньовану роботу ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 22:15

  ЛАД написав:Почати мали з 1991. Точнее, не "почати", а продолжить то, что было в советские времена и хорошо работало. Но тут сработало, по-моему, 3 фактора.
1. Мы так же, как и Запад, благодушно уверовали в "вечный мир". Без особых оснований.
2. У нас многие считают, что в Союзе не было ничего хорошего. В результате часто вместе с водой выплёскивали ребёнка.
3. У нас чересчур превознесли "права человека" в ущерб его обязанностям и правам общества/государства. Сейчас расхлёбываем. Это хорошо видно на форуме.

Нужно было именно начинать. С нуля.
Да, советская система была эффективной, но только в условиях очень жёсткой системы прописки. К свободе передвижения она совершенно не приспособлена.
И да. Поверить тогда в серьезную войну было сложно, хоть сейчас понятно, что признаки были.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 22:43

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Украинцы тонко чувствуют развод.
вы сегодня троль № 1. Особенно когда выбирали чивакуню чувствовали развод) а ведь был нормальный кандидат (Тигипко).
  UA написав:В современном украинском обществе именно так.
статус родителей решает все вопросы даже без их вмешательства.

Между Тигипко и Януковичем наступника выбирал Кучма, а не украинцы.
Тигипко от Пинчука
Яник от Рената
Кто имеет информацию больше чем от ТВ наверное уже заметил любовный треугольник
Кучма- Ренат - Пинчук который и сейчас рулит Украиной.

Шмыгаль - Ренат
Эфективные менеджеры Zе от Пинчука
Данилыч сейчас на Лазурном побережье в вилле La Leopolda...
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  #<1 ... 9566956795689569
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