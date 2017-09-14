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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9567956895699570>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:54

Тоді ще ніхто не знав/не гадав!!!

  detroytred написав:
  fler написав:
  Успіх написав:Премії ріжуть під корінь!!!
Умовно, копав окопи/рив бійниці... успішний марсіанин поблизу своїх бойових машин, які знаходяться в зоні БД... - а заплатили лише ту 30тку, якщо б просто сидів за 2 села подалі від тої зони БД!!!
С - справедливість!
С - скупердяї!
С - су ки, на кому/чому зібрались зекономити???!

С - скиглення на форумі за гроші, тому що пішов на фронт не за грошима :mrgreen:

А що дивного?
Саме по факту так і є -- Успіх пішов, коли отих грошей таких не давали.

Тільки потім почали давати і пояснювати, що заслужено дають захиснику.
А потім почали потехеньку одбирати, наче щось змінилось в цього захисника -- тобто зменшилася функція та поліпшилися умови захисту.
Звичайно, що це викликає обурення.

Цілком логічно все.
От!!!!!
Це ключове!!!!
Найключовішше!!!

Я й не знав/не гадав, що хоч якісь гроші будуть платити, коли пішов 26го лютого!!! А вже 27го лютого 2022року мене забрали у ВЧ!!!


Це ж навіть не до порівняння труситись на СТО, щоб не бусифікували, а тоді при можливості, влаштуватись на заброньовану роботу ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 22:15

  ЛАД написав:Почати мали з 1991. Точнее, не "почати", а продолжить то, что было в советские времена и хорошо работало. Но тут сработало, по-моему, 3 фактора.
1. Мы так же, как и Запад, благодушно уверовали в "вечный мир". Без особых оснований.
2. У нас многие считают, что в Союзе не было ничего хорошего. В результате часто вместе с водой выплёскивали ребёнка.
3. У нас чересчур превознесли "права человека" в ущерб его обязанностям и правам общества/государства. Сейчас расхлёбываем. Это хорошо видно на форуме.

Нужно было именно начинать. С нуля.
Да, советская система была эффективной, но только в условиях очень жёсткой системы прописки. К свободе передвижения она совершенно не приспособлена.
И да. Поверить тогда в серьезную войну было сложно, хоть сейчас понятно, что признаки были.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 22:43

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Украинцы тонко чувствуют развод.
вы сегодня троль № 1. Особенно когда выбирали чивакуню чувствовали развод) а ведь был нормальный кандидат (Тигипко).
  UA написав:В современном украинском обществе именно так.
статус родителей решает все вопросы даже без их вмешательства.

Между Тигипко и Януковичем наступника выбирал Кучма, а не украинцы.
Тигипко от Пинчука
Яник от Рената
Кто имеет информацию больше чем от ТВ наверное уже заметил любовный треугольник
Кучма- Ренат - Пинчук который и сейчас рулит Украиной.

Шмыгаль - Ренат
Эфективные менеджеры Zе от Пинчука
Данилыч сейчас на Лазурном побережье в вилле La Leopolda...
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 22:46

  Faceless написав:
Ракета-дрон "Паляниця".
Двухступенчатая. Дрон - крылатая ракета. Стартовая масса - семь тонн. Пусковая установка смонтирована на платформе "Укрзалізниці".
Первая ступень - реактивный дозвуковой дрон. Три варианта полезной нагрузки (крылатой ракеты). Две тонны до 3500 км. Одна тонна до 6000 км. 500 кг до 8000 км.
Вторая ступень - крылатая ракета дальностью 300 км (до четырёх штук) 1 - 2 - 4.

На всякий случай напомню о поражении двух РФских станций дальнего обнаружения ракетных пусков. Они могли зафиксировать испытательные полёты новых украинских ракетных изделий.

Мосты не являются целями этих ракет

Хз звідки така дальність.

Головне, що працюють люди 24/7. Обіцяли далекобійні дрони - зробили. 1,5 тисячі кілометрів - сьогодні в нас вже є такі вироби. І це сильно. А тепер з'являються і дрони-ракети. А будуть й інші ракети - дуже потужні і дуже далекобійні", - запевняє Зеленський.
Новий дрон "Паляниця": що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні президент Зеленський повідомив, що на День Незалежності відбулося перше бойове застосування нової української ракети-дрона "Паляниця". Глава держав не розкрив технічних подробиць про цю зброю, а також не сказав, де саме було застосовану новий виріб.
https://www.unian.ua/weapons/raketa-dro ... 37205.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 22:57

  stm написав:
  барабашов написав:Хотаб переучится на психиатра и всех вылечит
Флер с СТМ будут развлекать пациентов восточными танцами как Сатаника Пандемониум
А халява будет стоять сзади и вдыхать запахи вправленных и перепрошитых мозгов

Барабашов, имея меньше денег и связей я взяла на работу на компанию 22 летнего демобилизованного. Нормальный пацан, денег правда хочет как работник с опытом ))) UA принял правильное решение тратить на жизнь больше денег раза в 4 при тех же вводных по деньгам. Бетон как истинный гетеросексуал-инвестор правильно думает что система налогов во Франции гораздо приятнее чем в Польше. Выбор он такой )))

UA хлеба не за что купить
В 4 раза!
Останусь тут
Пойду работать в ТЦК
Там пайок(килька, макароны) и матрас из долларов выдают
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 23:03

Запах осіннього дембеля))

  Ukrainian написав:Новий дрон "Паляниця": що відомо
Аааааа, ось чому мене терміново забрали з піхоти і відіслали на навчання оператора/пілота бпла!))

Єдине що не врахували - треба МОТИВУВАТИ "старих"(та і нових) воїнів!
Бо інакше "кіна не буде"! ;)
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 23:05

  UA написав:UA хлеба не за что купить
В 4 раза!
Останусь тут
Пойду работать в ТЦК
Там пайок(килька, макароны) и матрас из долларов выдают

UA Хорватия прекрасный выбор. Ни о чём не беспокойтесь. Составьте конкуренцию Акурту на пенсии ) батл кто на более курортном курорте живёт будет)))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 23:08

  UA написав:Яник от Рената
ошибочка. янык был карман путина. Иначе зачем ему надо было убегать? ринат бы прикрыл. А убежал он чтобы путин имел формальный повод для войны, он даже писульку какую то писал, которой потом трясли в оон. Ринату война ни к чему он потерял целый Донецк из-за кульбитов чивакуни. В последние годы ближе к 2014 между ним и ринатом пробежал жирный слон.

«Письмо Януковича» (укр. Лист Януковича) — обращение фактически отстранённого от власти президента Украины Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину с предложением «провести двусторонние консультации согласно статье 7 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве», обсудить ситуацию на Украине и возможность «использования отдельных подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации дислоцированных в Украине» с целью «восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины», в частности возможность и состояние готовности к исполнению заданий касательно «временного исполнения отдельных миротворческий функций, в том числе полицейской» и ряда других задач, датированное 1 марта 2014 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%87%D0%B0
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 23:18

Наче з теми: ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  stm написав:
  UA написав:UA хлеба не за что купить
В 4 раза!
Останусь тут
Пойду работать в ТЦК
Там пайок(килька, макароны) и матрас из долларов выдают

UA Хорватия прекрасный выбор. Ни о чём не беспокойтесь. Составьте конкуренцию Акурту на пенсии ) батл кто на более курортном курорте живёт будет)))

Наче жарт, але погодьтесь - "ранній закордон" - правильний вибір/правильне рішення!
Хіба не так?
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 23:21

  stm написав:Доход до 30 000 злотых в год не облагается налогом, до 120 000 злотых в год — облагается по ставке 12%, а свыше 120 000 злотых — по ставке 32%. :)
В феврале 2023 платёжка за свет в моей квартире была 0грн. Но это совсем не значит что тогда электрика была бесплатна.
Франция хорошая страна, надо брать. Пиво 8€ мою подругу впечатлило не меньше Эйфелевой башни )
Мед.страховка вашему коллеге во сколько обходится или не нужна? А аренда квартиры?

навіть не було абонки?
flyman
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