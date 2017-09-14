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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9567956895699570

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 23:22

  Успіх написав:- "ранній закордон"
до нашей эры. лучше в австралию там вообще не было воин. Разве что кенгуру кого то ногами забили бы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 23:25

  detroytred написав:.........
Ти або читати навчись.
Або якщо вмієш, то спробуй сприймати текст.

Потім очі протри.
Потім спробуй навчитись надавати підтвердження, якщо звинувачуєш.
.........
До речі, це буде дійсно цікаво та інформативно -- невже в тому відео нема про Україну?!
..............
Ну дійсно, оце що ти голословиш --- це якась, звиняй, тупня вже.

Вы процитировали pesikot"а. Спасибо, лишний раз убедился, что его читать бессмысленно. Ничего умного, кроме брызгания слюной, там не найдешь. Вы, по-моему, уже второй раз пытаетесь объяснить ему, что там написано и что лжи там нет. И когда я писал, что "Просто достаёт, когда чьё-то мнение отвергается исключительно из-за личных или политических предубеждений, даже не разбирая аргументы", я имел ввиду не себя, а Арестовича, Кравца и других достаточно известных людей. Так что и тут pesikot мимо кассы. Мелочность заедает.
И кстати, в том отрывке из речи Харрис, на который я давал ссылку, об Украине, действительно, не было ни слова. Меня это сильно удивило, понимал, что такого не должно быть, хоть как-то она должна была говорить об этом. Начал искать ещё информацию. Нашёл. Первое сообщение я выложил в 10.45 23.08, второе меньше, чем через 3 часа, - в 13.26 23.08 га следующей странице форума. Но пан упорно делает вид, что он его в упор не видит. Это говорит, только о том, что ему неважен вопрос, важно только "разоблачить" и "заклеймить". Точно, как 90 лет назад. Заслуженный сексот.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 23:26

  Успіх написав:Наче жарт, але погодьтесь - "ранній закордон" - правильний вибір/правильне рішення!
Хіба не так?

Да, но мужики решили поломать систему: зарабатываешь в более богатой стране, едешь в более бедную :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 00:03

detroytred


А отакі донкіхоти, як Джус і Ко, банально через 5 років першого обов'язковго контракту звільняються...
Оті фанати, що марили цією справою...


Ви не питали у мухи, цей «донкіхот» більше муху винен за те що держава витратила на нього , аніж винні наприклад особисто ви за «цмудіння сісі 10050 років» , чи вина (борг) з роками служби лише наростає, чи борг лише за ВНЗ , чи як воно працює? Я ніяк не збагну правильну формулу. Дуже хочу перед мухою (інколи навіть і дніпровським вадіком… а бувало що і ірпінська черешенька вставляла свій пятак, що вона когось годувала.. навіть такі чудеса були! :lol: ) розрахуватись, не знаю скільки потрібно :lol:
Hotab
 
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