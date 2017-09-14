Додано: Суб 24 сер, 2024 23:25

detroytred написав: .........

Ти або читати навчись.

Або якщо вмієш, то спробуй сприймати текст.



Потім очі протри.

Потім спробуй навчитись надавати підтвердження, якщо звинувачуєш.

.........

До речі, це буде дійсно цікаво та інформативно -- невже в тому відео нема про Україну?!

..............

Ну дійсно, оце що ти голословиш --- це якась, звиняй, тупня вже. .........Ти або читати навчись.Або якщо вмієш, то спробуй сприймати текст.Потім очі протри.Потім спробуй навчитись надавати підтвердження, якщо звинувачуєш..........До речі, це буде дійсно цікаво та інформативно -- невже в тому відео нема про Україну?!..............Ну дійсно, оце що ти голословиш --- це якась, звиняй, тупня вже.

Вы процитировали"а. Спасибо, лишний раз убедился, что его читать бессмысленно. Ничего умного, кроме брызгания слюной, там не найдешь. Вы, по-моему, уже второй раз пытаетесь объяснить ему, что там написано и что лжи там нет. И когда я писал, что "", я имел ввиду не себя, а Арестовича, Кравца и других достаточно известных людей. Так что и тутмимо кассы. Мелочность заедает.И кстати, в том отрывке из речи Харрис, на который я давал ссылку, об Украине, действительно, не было ни слова. Меня это сильно удивило, понимал, что такого не должно быть, хоть как-то она должна была говорить об этом. Начал искать ещё информацию. Нашёл. Первое сообщение я выложил в 10.45 23.08, второе меньше, чем через 3 часа, - в 13.26 23.08 га следующей странице форума. Но пан упорно делает вид, что он его в упор не видит. Это говорит, только о том, что ему неважен вопрос, важно только "разоблачить" и "заклеймить". Точно, как 90 лет назад. Заслуженный сексот.