до нашей эры. лучше в австралию там вообще не было воин. Разве что кенгуру кого то ногами забили бы.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 23:22
Додано: Суб 24 сер, 2024 23:25
Вы процитировали pesikot"а. Спасибо, лишний раз убедился, что его читать бессмысленно. Ничего умного, кроме брызгания слюной, там не найдешь. Вы, по-моему, уже второй раз пытаетесь объяснить ему, что там написано и что лжи там нет. И когда я писал, что "Просто достаёт, когда чьё-то мнение отвергается исключительно из-за личных или политических предубеждений, даже не разбирая аргументы", я имел ввиду не себя, а Арестовича, Кравца и других достаточно известных людей. Так что и тут pesikot мимо кассы. Мелочность заедает.
И кстати, в том отрывке из речи Харрис, на который я давал ссылку, об Украине, действительно, не было ни слова. Меня это сильно удивило, понимал, что такого не должно быть, хоть как-то она должна была говорить об этом. Начал искать ещё информацию. Нашёл. Первое сообщение я выложил в 10.45 23.08, второе меньше, чем через 3 часа, - в 13.26 23.08 га следующей странице форума. Но пан упорно делает вид, что он его в упор не видит. Это говорит, только о том, что ему неважен вопрос, важно только "разоблачить" и "заклеймить". Точно, как 90 лет назад. Заслуженный сексот.
Додано: Суб 24 сер, 2024 23:26
Додано: Нед 25 сер, 2024 00:03
detroytred
Ви не питали у мухи, цей «донкіхот» більше муху винен за те що держава витратила на нього , аніж винні наприклад особисто ви за «цмудіння сісі 10050 років» , чи вина (борг) з роками служби лише наростає, чи борг лише за ВНЗ , чи як воно працює? Я ніяк не збагну правильну формулу. Дуже хочу перед мухою (інколи навіть і дніпровським вадіком… а бувало що і ірпінська черешенька вставляла свій пятак, що вона когось годувала.. навіть такі чудеса були! ) розрахуватись, не знаю скільки потрібно
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