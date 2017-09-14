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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9567956895699570

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 23:22

  Успіх написав:- "ранній закордон"
до нашей эры. лучше в австралию там вообще не было воин. Разве что кенгуру кого то ногами забили бы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 23:25

  detroytred написав:.........
Ти або читати навчись.
Або якщо вмієш, то спробуй сприймати текст.

Потім очі протри.
Потім спробуй навчитись надавати підтвердження, якщо звинувачуєш.
.........
До речі, це буде дійсно цікаво та інформативно -- невже в тому відео нема про Україну?!
..............
Ну дійсно, оце що ти голословиш --- це якась, звиняй, тупня вже.

Вы процитировали pesikot"а. Спасибо, лишний раз убедился, что его читать бессмысленно. Ничего умного, кроме брызгания слюной, там не найдешь. Вы, по-моему, уже второй раз пытаетесь объяснить ему, что там написано и что лжи там нет. И когда я писал, что "Просто достаёт, когда чьё-то мнение отвергается исключительно из-за личных или политических предубеждений, даже не разбирая аргументы", я имел ввиду не себя, а Арестовича, Кравца и других достаточно известных людей. Так что и тут pesikot мимо кассы. Мелочность заедает.
И кстати, в том отрывке из речи Харрис, на который я давал ссылку, об Украине, действительно, не было ни слова. Меня это сильно удивило, понимал, что такого не должно быть, хоть как-то она должна была говорить об этом. Начал искать ещё информацию. Нашёл. Первое сообщение я выложил в 10.45 23.08, второе меньше, чем через 3 часа, - в 13.26 23.08 га следующей странице форума. Но пан упорно делает вид, что он его в упор не видит. Это говорит, только о том, что ему неважен вопрос, важно только "разоблачить" и "заклеймить". Точно, как 90 лет назад. Заслуженный сексот.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 23:26

  Успіх написав:Наче жарт, але погодьтесь - "ранній закордон" - правильний вибір/правильне рішення!
Хіба не так?

Да, но мужики решили поломать систему: зарабатываешь в более богатой стране, едешь в более бедную :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 00:03

detroytred


А отакі донкіхоти, як Джус і Ко, банально через 5 років першого обов'язковго контракту звільняються...
Оті фанати, що марили цією справою...


Ви не питали у мухи, цей «донкіхот» більше муху винен за те що держава витратила на нього , аніж винні наприклад особисто ви за «цмудіння сісі 10050 років» , чи вина (борг) з роками служби лише наростає, чи борг лише за ВНЗ , чи як воно працює? Я ніяк не збагну правильну формулу. Дуже хочу перед мухою (інколи навіть і дніпровським вадіком… а бувало що і ірпінська черешенька вставляла свій пятак, що вона когось годувала.. навіть такі чудеса були! :lol: ) розрахуватись, не знаю скільки потрібно :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 00:23

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:1. В ході дискусії доведено , що для ухилянта різниця між владами (погана, чи дуже погана ) не має значення, він буде все одно ухилятися. Отже причина не у владі.

Якби були чіткі правила гри, ситуація була б значно краща.
Саме явище "ухилянтство" і створене невірними діями влади. Коли правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри - виникає природнє бажання людей "ухилитись".
В СРСР чомусь ніякого ухилянства не було. Та й я взагалі не знаю війн де була така гостра проблема ухилянства.

Наверняка были и в Союзе. Другое дело, что это могли быть единичные случаи, а не массовое явление. Были и дезертиры. Просто при жёсткой советской паспортной системе скрываться было значительно сложнее, да и соседи были "сознательные", кто-нибудь обязательно заложил бы. У нас государство гораздо слабее, чем СССР, как минимум, в отношении возможностей принуждения граждан. Думаю, даже слабее, чем Англия или США периода 2 МВ.
Какие "правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри"?
Призывной возраст? Да, изменили с 27 до 25. Но по закону могли бы призывать сразу с 18.
Сроки службы никогда не оговаривались, никто не обещал уволить через полгода, год или любой другой срок.
Изменили правила учёта для выплаты "боевых"? Меня с самого начала удивляли такие выплаты и я могу объяснить их только надеждой привлечь "диких гусей" (зарубежных волонтёров), для которых это были нормальные выплаты. Почему-то не получилось. Они, конечно, есть, но их явно маловато. Ещё одна возможная причина - не рассчитывали на такую длительную войну. Деньги заканчиваются. Если бы не финансовая поддержка Запада, такие выплаты давно уже прекратили, несмотря на всю, мягко говоря, "непопулярность" такого. Сегодня сократить выплаты вызовет слишком большое возмущение, рискованно. Чтобы уменьшить расходы приходится ужесточать правила учёта "боевого" времени.
Не было бусификации. Но вспомните, сначала раздавали повестки на блокпостах, в магазинах.
Люди обычно просто выбрасывали эти бумажки и жили спокойно дальше. Пришлось начать "бусификацию".
Что ещё "не визначено або ще гірше змінюється під час самої гри"?
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 00:38

flyman


хай розкаже згідно яких законів фізики літак успішно сідає із відмовленими/вимкненими двигунами, він же не планер


Розкажіть хтось троьхдипломному, що «літак сідає без двигунів» лише якщо у нього є запас висоти на сотні метрів, або на кілометри. . Бо літає він без двигунів завжди зі зниженням (ну от так нажаль закони збереження енергії працюють, коли для отримання кінетичної енергії ( руху) треба щоб була потенціальна енергія (висоти) ). А без висоти (це про Шахед на висоті 20-50 метрів) він через кілька секунд заїде в землю. За що давали 3 дипломи? За обіцянки зробити робота?
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 00:45

  detroytred написав:..............
З.и. і якщо хтось вважає, що копняка елітам цілої країни може дати сам по собі нарід або якийсь бородатий олігарх, а не більш потужна країна, то -- ну вважайте собі))

Это Вы немного перегнули палку. 1793 Франция - обошлись без "більш потужних країн".
Англия 1639—1660 тоже. Да и наш 1917 тоже. Точнее, вмешательство было, но на стороне противников революции.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 01:56

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:........................
1. У вас когнітивний розлад?
2. Ні. Для росіян є Росія, де вони реалізують свою національну приналежність.
Іншої України нема для українців. Так що ви тут або гість, або їдете в ту країну, до якої ви себе ідентифікуєте. Поки що ПанСлавії нема. Є різні слав"янські держави. Може Арестович об"єднає. Але поки що Україна має бути для тих хто ідентифікують себе носіями української ідентичності а не паспорту.
3. Він воює не за українську ідентичність. Він воює проти ворога України. Не треба маніпуляцій. Патріот чого, рускоязичності але без Путіна, от є шмат РФ без нього, так що вперед.

Ви досі ідентифікуєте себе як "харошєго руського", що означає що ви тут якщо не гість/пасажир то окупант в державі, етнос який вам чужий.

Беріть приклад з пана семінариста. В нього після 2022 проснулася свідомість, до якого етносу він себе ідентифікує. Людина, можна сказати, заново родилася як українець.

1. Не понял. Причём тут "когнітивний розлад"?
Проще было бы объяснить глубину вашей мысли.
2. Идея у вас не новая. Есть "спражні українці" и есть "неполноценные". Вторым вы предлагаете убраться из страны. Определять, кто "спражній", а кто "неполноценный", вы будете? Критерий "неполноценности" отрицание того, что "батько наш Бандера"? А что, если окажется, что таких большинство или даже просто очень много?
Уже писал, русскоязычных солдат, не признающих такой лозунг, но защищающих сегодня Украину, я, простите, считаю, бОльшими украинцами и патриотами, чем вас.
3. Я себя "ідентифікую" как обычного украинца.
И для начала определите, что вы называете "українськой ідентичністю". Язык?
Боюсь швейцарцы или канадцы вас сильно не поймут. Индийцы тоже могут не понять. Уж не говорю об американцах.
Я уважаю решение пана холяви, но, простите, этот вопрос каждый решает для себя сам.
И ваш украинский язык, простите, не делает вас патриотом и не гарантирует вашу "українську ідентичність". Так же, как, например, нашего канадского украинца. пишущего очень патриотические лозунги с нескольких тысяч километров от Украины.

пропоную тим, кого тут "заставляють любити Бендеру"
нема такої етносу, як швейцарці, як і нема швейцарської мови, як і нема канадського ні етносу ні мови, так само як і китайців, та індійців, там сотні народів які умовно ЛАДи називають "китайським/індійським" "етносом/мовою"
от поляки є, як і польска мова, запропонуйте їм "второй государсвєнний"

Этносов, может и нет.
Хотя Китай достаточно мононациональный - 93% составляют ханьцы.
Индия - похуже, самый крупный этнос - хиндустанцы, составляющие около 35 % от всего населения. Но зато по религии однородность гораздо выше - 80% индуисты.
Да, нет швейцарского, канадского, американского этносов. Но попробуйте им сказать что не существует швейцарцев, канадцев, американцев. Боюсь, вас не поймут.
Если до вас не доходит, что может не существовать швейцарского или североамериканского этносов, но при этом могут существовать швейцарцы и североамериканцы как общность граждан страны, то это исключительно ваши проблемы.

На остальные вопросы, как понимаю, у вас ответа нет.
Так же, как Water не смог ответить на вопрос о том, какой заговор с целью "захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу" организовал Кравец и чем закончилось дело.
ЛАД
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