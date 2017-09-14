Додано: Нед 25 сер, 2024 00:23

andrijk777 написав: Hotab написав: 1. В ході дискусії доведено , що для ухилянта різниця між владами (погана, чи дуже погана ) не має значення, він буде все одно ухилятися. Отже причина не у владі. 1. В ході дискусії доведено , що для ухилянта різниця між владами (погана, чи дуже погана ) не має значення, він буде все одно ухилятися. Отже причина не у владі.

Якби були чіткі правила гри, ситуація була б значно краща.

Саме явище "ухилянтство" і створене невірними діями влади. Коли правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри - виникає природнє бажання людей "ухилитись".

В СРСР чомусь ніякого ухилянства не було. Та й я взагалі не знаю війн де була така гостра проблема ухилянства. Якби були чіткі правила гри, ситуація була б значно краща.Коли правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри - виникає природнє бажання людей "ухилитись".В СРСР чомусь ніякого ухилянства не було. Та й я взагалі не знаю війн де була така гостра проблема ухилянства.

Наверняка были и в Союзе. Другое дело, что это могли быть единичные случаи, а не массовое явление. Были и дезертиры. Просто при жёсткой советской паспортной системе скрываться было значительно сложнее, да и соседи были "сознательные", кто-нибудь обязательно заложил бы. У нас государство гораздо слабее, чем СССР, как минимум, в отношении возможностей принуждения граждан. Думаю, даже слабее, чем Англия или США периода 2 МВ.Какие "правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри"?Призывной возраст? Да, изменили с 27 до 25. Но по закону могли бы призывать сразу с 18.Сроки службы никогда не оговаривались, никто не обещал уволить через полгода, год или любой другой срок.Изменили правила учёта для выплаты "боевых"? Меня с самого начала удивляли такие выплаты и я могу объяснить их только надеждой привлечь "диких гусей" (зарубежных волонтёров), для которых это были нормальные выплаты. Почему-то не получилось. Они, конечно, есть, но их явно маловато. Ещё одна возможная причина - не рассчитывали на такую длительную войну. Деньги заканчиваются. Если бы не финансовая поддержка Запада, такие выплаты давно уже прекратили, несмотря на всю, мягко говоря, "непопулярность" такого. Сегодня сократить выплаты вызовет слишком большое возмущение, рискованно. Чтобы уменьшить расходы, приходится ужесточать правила учёта "боевого" времени.Не было бусификации. Но вспомните, сначала раздавали повестки на блокпостах, в магазинах.Люди обычно просто выбрасывали эти бумажки и жили спокойно дальше. Пришлось начать "бусификацию".Что ещё "не визначено або ще гірше змінюється під час самої гри"?