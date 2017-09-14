до нашей эры. лучше в австралию там вообще не было воин. Разве что кенгуру кого то ногами забили бы.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 23:22
Додано: Суб 24 сер, 2024 23:25
Вы процитировали pesikot"а. Спасибо, лишний раз убедился, что его читать бессмысленно. Ничего умного, кроме брызгания слюной, там не найдешь. Вы, по-моему, уже второй раз пытаетесь объяснить ему, что там написано и что лжи там нет. И когда я писал, что "Просто достаёт, когда чьё-то мнение отвергается исключительно из-за личных или политических предубеждений, даже не разбирая аргументы", я имел ввиду не себя, а Арестовича, Кравца и других достаточно известных людей. Так что и тут pesikot мимо кассы. Мелочность заедает.
И кстати, в том отрывке из речи Харрис, на который я давал ссылку, об Украине, действительно, не было ни слова. Меня это сильно удивило, понимал, что такого не должно быть, хоть как-то она должна была говорить об этом. Начал искать ещё информацию. Нашёл. Первое сообщение я выложил в 10.45 23.08, второе меньше, чем через 3 часа, - в 13.26 23.08 га следующей странице форума. Но пан упорно делает вид, что он его в упор не видит. Это говорит, только о том, что ему неважен вопрос, важно только "разоблачить" и "заклеймить". Точно, как 90 лет назад. Заслуженный сексот.
Додано: Суб 24 сер, 2024 23:26
Додано: Нед 25 сер, 2024 00:03
detroytred
Ви не питали у мухи, цей «донкіхот» більше муху винен за те що держава витратила на нього , аніж винні наприклад особисто ви за «цмудіння сісі 10050 років» , чи вина (борг) з роками служби лише наростає, чи борг лише за ВНЗ , чи як воно працює? Я ніяк не збагну правильну формулу. Дуже хочу перед мухою (інколи навіть і дніпровським вадіком… а бувало що і ірпінська черешенька вставляла свій пятак, що вона когось годувала.. навіть такі чудеса були! ) розрахуватись, не знаю скільки потрібно
Додано: Нед 25 сер, 2024 00:23
Наверняка были и в Союзе. Другое дело, что это могли быть единичные случаи, а не массовое явление. Были и дезертиры. Просто при жёсткой советской паспортной системе скрываться было значительно сложнее, да и соседи были "сознательные", кто-нибудь обязательно заложил бы. У нас государство гораздо слабее, чем СССР, как минимум, в отношении возможностей принуждения граждан. Думаю, даже слабее, чем Англия или США периода 2 МВ.
Какие "правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри"?
Призывной возраст? Да, изменили с 27 до 25. Но по закону могли бы призывать сразу с 18.
Сроки службы никогда не оговаривались, никто не обещал уволить через полгода, год или любой другой срок.
Изменили правила учёта для выплаты "боевых"? Меня с самого начала удивляли такие выплаты и я могу объяснить их только надеждой привлечь "диких гусей" (зарубежных волонтёров), для которых это были нормальные выплаты. Почему-то не получилось. Они, конечно, есть, но их явно маловато. Ещё одна возможная причина - не рассчитывали на такую длительную войну. Деньги заканчиваются. Если бы не финансовая поддержка Запада, такие выплаты давно уже прекратили, несмотря на всю, мягко говоря, "непопулярность" такого. Сегодня сократить выплаты вызовет слишком большое возмущение, рискованно. Чтобы уменьшить расходы, приходится ужесточать правила учёта "боевого" времени.
Не было бусификации. Но вспомните, сначала раздавали повестки на блокпостах, в магазинах.
Люди обычно просто выбрасывали эти бумажки и жили спокойно дальше. Пришлось начать "бусификацию".
Что ещё "не визначено або ще гірше змінюється під час самої гри"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 сер, 2024 02:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 сер, 2024 00:38
flyman
Розкажіть хтось троьхдипломному, що «літак сідає без двигунів» лише якщо у нього є запас висоти на сотні метрів, або на кілометри. . Бо літає він без двигунів завжди зі зниженням (ну от так нажаль закони збереження енергії працюють, коли для отримання кінетичної енергії ( руху) треба щоб була потенціальна енергія (висоти) ). А без висоти (це про Шахед на висоті 20-50 метрів) він через кілька секунд заїде в землю. За що давали 3 дипломи? За обіцянки зробити робота?
Додано: Нед 25 сер, 2024 00:45
Это Вы немного перегнули палку. 1793 Франция - обошлись без "більш потужних країн".
Англия 1639—1660 тоже. Да и наш 1917 тоже. Точнее, вмешательство было, но на стороне противников революции.
Додано: Нед 25 сер, 2024 01:56
Этносов, может и нет.
Хотя Китай достаточно мононациональный - 93% составляют ханьцы.
Индия - похуже, самый крупный этнос - хиндустанцы, составляющие около 35 % от всего населения. Но зато по религии однородность гораздо выше - 80% индуисты.
Да, нет швейцарского, канадского, американского этносов. Но попробуйте им сказать что не существует швейцарцев, канадцев, американцев. Боюсь, вас не поймут.
Если до вас не доходит, что может не существовать швейцарского или североамериканского этносов, но при этом могут существовать швейцарцы и североамериканцы как общность граждан страны, то это исключительно ваши проблемы.
На остальные вопросы, как понимаю, у вас ответа нет.
Так же, как Water не смог ответить на вопрос о том, какой заговор с целью "захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу" организовал Кравец и чем закончилось дело.
Додано: Нед 25 сер, 2024 02:37
О том, что советская система была эффективной благодаря очень жёсткой системе прописки я тоже писал в ответе andrijk777.
Может быть, не надо было так резко отказываться от прописки или не настолько смягчать её. В конце концов и сегодня существует регистрация, но она толком не работает, т.к. несмотря на её, вроде бы, обязательность никем особо не контролируется и нигде не требуется.
Не знаю, как организован воинский учёт на Западе и существует ли там вообще сегодня всеобщий воинский учёт, но 30 лет назад он, по-видимому, существовал. Надо было поинтересоваться у них. Предварительно. Но мы торопились превратиться во "вторую Францию", готовиться было некогда.
Поверить в начале 90-х в серьёзную войну было невозможно - у нас было неплохое по тем временам вооружение, а росс. армия была в таком же состоянии разложения и разброда, как и наша. Зарплаты офицеров и авторитет армии у них сильно подняли много позже.
Додано: Нед 25 сер, 2024 06:38
Третя квартира через Х років
Что и как режут?[/quote]
Премії ріжуть під корінь!!!
Умовно, копав окопи/рив бійниці... успішний марсіанин поблизу своїх бойових машин, які знаходяться в зоні БД... - а заплатили лише ту 30тку, якщо б просто сидів за 2 села подалі від тої зони БД!!!
С - справедливість!
С - скупердяї!
С - су ки, на кому/чому зібрались зекономити???![/quote]
Вже є як Є(!). Ми з вами читали неодноразово новини про недостатній бюджет для зсу і необхідно "якось" наповнити. Початок - це урізання виплат. Потім ще щось видумають. Так що можете забути в цьому році про комунальну квартиру на Молдаванці в Одесі чи гостинку на ДВРЗ в Києві.
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