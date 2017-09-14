RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9568956995709571

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 06:40

  fler написав:
  Успіх написав:Премії ріжуть під корінь!!!
Умовно, копав окопи/рив бійниці... успішний марсіанин поблизу своїх бойових машин, які знаходяться в зоні БД... - а заплатили лише ту 30тку, якщо б просто сидів за 2 села подалі від тої зони БД!!!
С - справедливість!
С - скупердяї!
С - су ки, на кому/чому зібрались зекономити???!

С - скиглення на форумі за гроші, тому що пішов на фронт не за грошима :mrgreen:

Д - думати і змінювати думку або рішення ніколи не пізно.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17484
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 06:45

  detroytred"[quote="5760202:Успіх написав:Премії ріжуть під корінь!!!
Умовно, копав окопи/рив бійниці... успішний марсіанин поблизу своїх бойових машин, які знаходяться в зоні БД... - а заплатили лише ту 30тку, якщо б просто сидів за 2 села подалі від тої зони БД!!!
С - справедливість!
С - скупердяї!
С - су ки, на кому/чому зібрались зекономити???!

С - скиглення на форумі за гроші, тому що пішов на фронт не за грошима :mrgreen:[/quote]
А що дивного?
Саме по факту так і є -- Успіх пішов, коли отих грошей таких не давали.

Тільки потім почали давати і пояснювати, що заслужено дають захиснику.
А потім почали потехеньку одбирати, наче щось змінилось в цього захисника -- тобто зменшилася функція та поліпшилися умови захисту.
Звичайно, що це викликає обурення.

Цілком логічно все.[/quote]

Обурення викликає інше. Постійно зменшують "пайку" у пересічного. Справедливо було відібрати по всіх хто отримує "надбавку". Можна було по їхньому телемарафону об'явити що і скільки,і почати з поліції,тцк,судів, прокуратури. Народ в цілому підтримав. Порахували і побачили що вже вистачає. Коли відрізати капустину лише у Успіхів з Марсу , це неправильно і несправедливо.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17484
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 06:49

  Успіх написав:
  Ukrainian написав:Новий дрон "Паляниця": що відомо
Аааааа, ось чому мене терміново забрали з піхоти і відіслали на навчання оператора/пілота бпла!))

Єдине що не врахували - треба МОТИВУВАТИ "старих"(та і нових) воїнів!
Бо інакше "кіна не буде"! ;)

В інфопросторі лише як голлівудські зірки з 3 Ошмбр - Жорін,Дацик... Їх не можна чіпляти - вони третій рік у всіх вмотивованих роліках.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17484
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 06:52

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:- "ранній закордон"
до нашей эры. лучше в австралию там вообще не было воин. Разве что кенгуру кого то ногами забили бы.


Найкращий варіант! У мене мій сусід поїхав , до 50 не мав дітей. За останні 12 років вже 5(!). Показує мені фото на пошту ( немаю сторінок у соцмережах).
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17484
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 07:05

  sens написав:Найкращий варіант! У мене мій сусід поїхав , до 50 не мав дітей. За останні 12 років вже 5(!). Показує мені фото на пошту ( немаю сторінок у соцмережах).
а говорят мужики не рожают... просто леняться
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24656
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 9568956995709571
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 64912
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 225562
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 711846
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1864)
25.08.2024 06:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.