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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 сер, 2024 06:40
fler написав: Успіх написав:
Премії ріжуть під корінь!!!
Умовно, копав окопи/рив бійниці... успішний марсіанин поблизу своїх бойових машин, які знаходяться в зоні БД... - а заплатили лише ту 30тку, якщо б просто сидів за 2 села подалі від тої зони БД!!!
С - справедливість!
С - скупердяї!
С - су ки, на кому/чому зібрались зекономити???!
С - скиглення на форумі за гроші, тому що пішов на фронт не за грошима
Д - думати і змінювати думку або рішення ніколи не пізно.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 06:45
detroytred"[quote="5760202:Успіх написав:
Премії ріжуть під корінь!!!
Умовно, копав окопи/рив бійниці... успішний марсіанин поблизу своїх бойових машин, які знаходяться в зоні БД... - а заплатили лише ту 30тку, якщо б просто сидів за 2 села подалі від тої зони БД!!!
С - справедливість!
С - скупердяї!
С - су ки, на кому/чому зібрались зекономити???!
С - скиглення на форумі за гроші, тому що пішов на фронт не за грошима
[/quote]
А що дивного?
Саме по факту так і є -- Успіх пішов, коли отих грошей таких не давали.
Тільки потім почали давати і пояснювати, що заслужено дають захиснику.
А потім почали потехеньку одбирати, наче щось змінилось в цього захисника -- тобто зменшилася функція та поліпшилися умови захисту.
Звичайно, що це викликає обурення.
Цілком логічно все.[/quote]
Обурення викликає інше. Постійно зменшують "пайку" у пересічного. Справедливо було відібрати по всіх хто отримує "надбавку". Можна було по їхньому телемарафону об'явити що і скільки,і почати з поліції,тцк,судів, прокуратури. Народ в цілому підтримав. Порахували і побачили що вже вистачає. Коли відрізати капустину лише у Успіхів з Марсу , це неправильно і несправедливо.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 06:49
Успіх написав: Ukrainian написав:
Новий дрон "Паляниця": що відомо
Аааааа, ось чому мене терміново забрали з піхоти і відіслали на навчання оператора/пілота бпла!))
Єдине що не врахували - треба МОТИВУВАТИ "старих"(та і нових) воїнів!
Бо інакше "кіна не буде"!
В інфопросторі лише як голлівудські зірки з 3 Ошмбр - Жорін,Дацик... Їх не можна чіпляти - вони третій рік у всіх вмотивованих роліках.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 06:52
vitaliiangel написав: Успіх написав:
- "ранній закордон"
до нашей эры. лучше в австралию там вообще не было воин. Разве что кенгуру кого то ногами забили бы.
Найкращий варіант! У мене мій сусід поїхав , до 50 не мав дітей. За останні 12 років вже 5(!). Показує мені фото на пошту ( немаю сторінок у соцмережах).
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Додано: Нед 25 сер, 2024 07:05
sens написав:
Найкращий варіант! У мене мій сусід поїхав , до 50 не мав дітей. За останні 12 років вже 5(!). Показує мені фото на пошту ( немаю сторінок у соцмережах).
а говорят мужики не рожают... просто леняться
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